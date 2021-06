Este domingo 6 de junio, nuevamente más de 25 millones de peruanos acudirán a votar en el marco de las Elecciones Generales 2021, a fin de elegir al próximo presidente de la República para el periodo 2021-2026. La jornada electoral se desarrollará en medio de una segunda ola por el COVID-19 por lo que la población debe tomar las medidas necesarias.

Ante la coyuntura por la pandemia de coronavirus, Mario Izquierdo, especialista en Salud Pública del Ministerio de Salud, recordó que el proceso electoral se llevará a cabo bajo un estricto protocolo de seguridad que busca evitar el contagio y propagación del COVID-19, tal como ocurrió en la primera vuelta, el pasado 11 de abril.

En esa línea, instó a la ciudadanía a cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y otras recomendaciones que deberán tomar en consideración las personas al momento de acudir a sufragar.

Portar kit sanitario

Se aconseja llevar puesto el protector facial y doble mascarilla . Izquierdo exhortó a los ciudadanos a cumplir con el uso del escudo facial al señalar que con el uso de este producto hay una mejor protección.

. Izquierdo exhortó a los ciudadanos a cumplir con el uso del escudo facial al señalar que con el uso de este producto hay una mejor protección. En el caso de los miembros de mesa sugirió que lleven mascarillas adicionales para poder cambiarlas durante el día, ya que permanecerán por horas en el espacio donde se realizará el sufragio de los electores.

Asimismo, mencionó que tanto los ciudadanos como los miembros de mesa deben saber que deben llevar alcohol líquido o en gel (recomendable al 70%) para desinfectar manos y objetos personales.

Llevar DNI y lapicero azul

El representante del Minsa señaló que lo más importante es que los electores lleven su DNI y evitar portar otros objetos como bolsos grandes o carteras.

señaló que lo más importante es que los electores lleven su y evitar portar otros objetos como bolsos grandes o carteras. La entidad electoral recomendó también a los votantes llevar su propio lapicero, de tinta color azul, así como evitar el contacto físico con las personas que se encuentren en el punto de votación. Esto no es obligatorio.

“De igual manera que lo hicimos en la primera vuelta hay tips que la ciudadanía debe tener en cuenta. Uso de doble mascarilla, de protector facial, llevar su DNI y lapicero, y tratar de acudir a las urnas en el horario escalonado y así evitamos aglomeraciones”, señaló el vocero del Minsa.

La ONPE ha determinado una serie de protocolos y recomendaciones a los votantes que se acercarán a las mesas de sufragio. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

Consulta tu lugar de votación

Antes de ir al local de votación, asegúrese de tener la información correcta a la mano. La dirección, la mesa de votación y el número de orden en el padrón las puede ubicar ingresando a este enlace: https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/.

“Las personas aprovechen las plataformas del ONPE para averiguar el local de votación, la sala u aula, la mesa y el número de orden para ingresar y salir de manera rápida”, agregó Izquierdo para TVPerú.

Coronavirus: medidas de prevención en las Elecciones presidenciales

Adultos mayores

El funcionario del Minsa se pronunció respecto a la participación de los adultos mayores durante la jornada electoral del domingo 6 de junio. Instó a este grupo poblacional a respetar el horario de manera escalonada en la segunda vuelta electoral. En las elecciones del 11 de abril, el horario sugerido para la votación de los adultos mayores, las personas con discapacidad y de riesgo (comorbilidades) era de las 07:00 a 09:00.

“Para los adultos mayores, no por el hecho que ya un grupo ha sido vacunado, no tienen que bajar la guardia. Tienen que tratar de acudir en el nuevo horario establecido en el horario de la tarde, así hay un menor riesgo de exposición”, señaló.

También el especialista en Salud Pública se pronunció respecto a las invitaciones que vienen recibiendo adultos mayores para ser trasladados a lugares de votación. En esa línea, reiteró que las personas de la tercera edad, pese a pertenecer al grupo ya ha sido inoculado contra el COVID-19, debe cumplir con las medidas de bioseguridad.

“Nosotros siempre aplaudimos el espíritu cívico de los adultos mayores aunque muchos de ellos no están obligados a votar. Si lo van hacer que acudan en el horario que está establecido para evitar exposición y aglomeraciones, y aún cuando estén vacunados mantener las medidas de protección. No por el hecho que están vacunados vana bajar la guardia o no usar debidamente la mascarilla”, insistió.

Franja horaria

Otra recomendación brindada es que los electores acudan a votar, de acuerdo a una franja horaria. La ONPE ha recomendado un horario escalonado de votación para que los electores no se aglomeren y puedan sufragar sin inconvenientes y de manera rápida.

Para esto, los adultos mayores, embarazadas o personas con discapacidad o de riesgo tienen la posibilidad de votar en el horario de 2 hasta las 4 de la tarde .

o tienen la posibilidad de votar en el horario . A las personas que no son parte de un grupo de riesgo, se les sugiere ir a cumplir su deber cívico según el último dígito de su Documento Nacional de Identidad (DNI) .

. Por ejemplo, los ciudadanos cuyo documento termine en 1 debe asistir entre las 7 y 8 a.m. En caso de asistir en otro horario, se priorizará a los que les toca en ese momento.

Nuevo horario escalonado propuesto por la ONPE. (Foto: ONPE)

Protocolos antes de ingresar al local de votación

Evitar las aglomeraciones de los electores en el ingreso del aula de votación, al momento de ubicar su nombre en la relación de electores.

Los electores deben formar las colas, respetando las pegatinas para el distanciamiento físico de un metro y medio como mínimo.

Deberán ingresar al aula de votación conociendo el número de orden que le corresponde en la relación de votantes.

Considerar la atención en una fila preferente para embarazadas, personas con discapacidad y mayores de 65 años.

Lo que debe cumplir el elector

Antes de que el elector ingrese al local de votación , el personal del centro verificará que los ciudadanos usen de forma correcta la mascarilla: cubriendo la nariz y boca. Asimismo, la ONPE alerta que se deberá restringir el ingreso del elector que no use adecuadamente la mascarilla.

, el personal del centro verificará que los ciudadanos usen de forma correcta la mascarilla: cubriendo la nariz y boca. Asimismo, la alerta que se deberá restringir el ingreso del elector que no use adecuadamente la mascarilla. También los electores deberán pasar por la medición de temperatura corporal, apuntando con el termómetro digital en la frente o cuello descubierto. Si esta es mayor o igual a 37, se debe restringir su ingreso. Si fuese menor, se debe aplicar alcohol en gel (concentración al 70%) como medida de la higiene de manos.

deberán pasar por la medición de temperatura corporal, apuntando con el termómetro digital en la frente o cuello descubierto. Si esta es mayor o igual a 37, se debe restringir su ingreso. Si fuese menor, se debe aplicar alcohol en gel (concentración al 70%) como medida de la higiene de manos. Una vez dentro del local, los electores en todo momento deberán usar correctamente su mascarilla y mantener el distanciamiento físico correspondiente (un metro y medio). También deberán portar su DNI en la mano en todo momento hasta la emisión de su voto. La ONPE sugiere que no se asista con niños al día de la elección. Cuando el elector ingrese, ya debe saber la ubicación del aula donde se encuentra su mesa de votación y su número de orden en la lista de electores.

sugiere que no se asista con niños al día de la elección. Cuando el elector ingrese, ya debe saber la ubicación del aula donde se encuentra su y su número de orden en la lista de electores. Al momento de esperar su turno, debe cuidarse de no tocarse la cara y los ojos con las manos, y si estornuda, tiene que cubrirse con el antebrazo. Los electores no deben retirarse la mascarilla para hablar por teléfono mientras están en la cola de espera.

Para la emisión del voto, la ONPE ha establecido esta sucesión de pasos:

Una vez autorizado su ingreso por los miembros de mesa, el elector se dirigirá hacia su mesa de sufragio hasta la marca indicada en el piso.

Desde ese lugar, dictará el número de orden y esperará para ser identificado y ubicado.

Recibe del miembro de mesa la cédula de votación y un lapicero. Sin embargo, es preferible que el elector acuda al local con su propio lapicero de color azul.

y un lapicero. Sin embargo, es preferible que el elector acuda al local con su propio lapicero de color azul. El elector se dirigirá a cualquiera de las dos cabinas que se encuentran ubicadas en el aula.

Emitirá su voto.

Regresará hacia la mesa donde se encuentran los miembros de mesa hasta la marca indicada en el piso, depositará su voto en el ánfora y procederá a firmar en el espacio correspondiente de la Lista de Electores e imprimirá su huella digital.

Los miembros de mesa le entregarán su DNI .

. El elector verificará que se encuentre el holograma y procederá a retirarse del aula.

Siempre se desplazará en el local de votación considerando el distanciamiento físico en las áreas transitables.

Abandonará el local de votación inmediatamente.

