El presidente de la República, Francisco Sagasti, aseguró que no hay ningún plan para cambiar a Pilar Mazzetti como ministra de Salud, a pesar de los reclamos de parte de la Federación Médica Peruana, que exige su renuncia.

“[¿Está en los planes sacar a Pilar Mazzetti del Ministerio de Salud como piden los médicos?] No está contemplado en los planes. He conversado con la doctora Mazzetti. Es una persona extraordinaria, con conocimiento y tiene una experiencia adquirida que permite capitalizar sobre los errores y el procedimiento de aprendizaje”, comentó el mandatario en una entrevista a Exitosa Noticias.

“Cualquier ministro nuevo simplemente tendría que empezar todo esto desde cero”, añadió.

La Federación Médica Peruana (FMP), al hacer una convocatoria para una huelga indefinida desde el 13 de enero del 2021, solicitó la salida de Pilar Mazzetti del Ministerio de Salud, cuestionándola por las demoras en la compra de las vacunas contra el COVID-19 y por la fatal de acuerdos para el incremento de sueldos en el sector y el pago de bonos.

Francisco Sagasti, además de descartar que vaya a sacar a la ministra de Salud, aseguró que ahora está trabajando en equipo con el resto del gabinete para solucionar los problemas que afronta el país.

“Ha faltado rumbo, orientación, dirección y conversando con otros ministros, en este caso, lo que contribuye la doctora Mazzetti es muy bueno”, aseguró el presidente.

Este domingo, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, también había expresado su respaldo a la labor de la ministra de Salud.

“La confianza está garantizada por el presidente de la República. Yo también se la ratifico. Si no, no estaría en el Gabinete [...] Nosotros tenemos una alta valoración no solo de su calidad profesional y personal, sino de su compromiso con el país”, dijo en entrevista con el programa Agenda Política.