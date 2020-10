El subgerente de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, Javier Ávalos, informó este miércoles que se procederá con la clausura definitiva del mercado ‘La cachina fashion’, situado en la avenida Canto Grande, donde se registró un incendio de grandes proporciones esta mañana. A esta hora el fuego ya fue confinado por los bomberos.

El funcionario explicó para Canal N que la comuna venía realizando el proceso de reubicación de los comerciantes del citado centro de abastos debido a que no cuenta con autorización y reporta otras deficiencias en su infraestructura.

“Este es un mercado que no tiene ningún tipo de autorización. El alcalde ha estado haciendo las gestiones para reubicarlos porque no cuenta con las garantías. A raíz de eso ya se va a hacer una clausura definitiva”, señaló Ávalos.

“Se estaba haciendo el protocolo para reubicarlos y se iba a desalojar. He tomado esta gerencia y lo primero que hago es la clausura definitiva porque no se puede exponer a los comerciantes. Este mercado no volverá a funcionar”, acotó.

Vale precisar que Mario Casaretto, jefe territorial del Cuerpo General de los Bomberos para Lima y Callao, denunció que es la segunda vez, en menos de dos meses, que esta misma galería comercial sufre una emergencia similar, y que en la primera oportunidad fue por el calentamiento del cableado.

Heridos

Por su parte, Willington Mendoza Valladolid, ejecutivo Adjunto I de la Unidad Funcional de Gestión Operativa en Emergencias y Desastres de la Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd) del Ministerio de Salud (Minsa), informó a Canal N que dos policías sufrieron quemaduras leves durante su participación en apoyo a los bomberos durante la labor de controlar al fuego en el mercado ‘La cachina fashion’.

Explicó que ambos agentes están siendo atendidos en el tópico del hospital de San Juan de Lurigancho.

“Dos pacientes quemados que son dos policías, están siendo atendidos en un tópico porque no se trata de quemaduras de gravedad. Son quemaduras de primer grado. El hospital ya ha previsto 21 camas hospitalarias para casos de quemados o inhalación de humo tóxico que hasta ahora no se han usado”, indicó.

Asimismo, Mendoza agregó que el nosocomio está cerca de la zona del siniestro, pero que el fuego no ha alcanzado hasta el centro de salud y tampoco afectó el domo que se implementó para colocar cerca de 24 camas UCI para la atención de pacientes COVID-19.

No obstante, en un comunicado, el Ministerio de Salud detalló que hasta el momento, se atendió a tres pacientes con daños a la salud, siendo uno un agente de la Policía Nacional que fue traslado al hospital de SJL por lesiones punzocortantes.

También detalló que brigadistas de emergencia y personal de salud del sector instaló un punto de atención en el lugar del siniestro para atender cualquier daño a la salud que pueda afectar a los vecinos de la zona, bomberos, policías y personal que se encuentra atendiendo la emergencia.

