Investigan a funcionarios que habrían favorecido a ‘Caracol’

Julio Magan Zevallos es señalado como uno de los funcionarios que habría favorecido la salida de Gerson Gálvez Calle, alias ‘Caracol’, en el año 2014. Según los documentos mostrados por Panorama, el actual funcionario del Poder Judicial habría mostrado especial interés para que ‘Caracol’ deje el penal Sarita Colonia.



El tres de octubre del 2014, día de la salida de 'Caracol', Magan se comunicó con todo el personal a cargo del procedimiento de liberación de dicho interno. El programa periodístico señala que ese mismo día el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue notificado sobre la formalización de una nueva denuncia contra Gálvez Calle.

Alias ‘Caracol’ debió ser liberado en el año 2018, pero salió de Sarita Colonia 4 años antes por haber realizado trabajos en el penal. Para la fiscalía, las llamadas realizadas por Magan a Luis Alberto Flores Prialé (director de Seguridad Penitenciaria), Álvaro Obregón Maldonado (director del penal Sarita Colonia) y Christian Benavides Ampuero (subdirector del Registro Penitenciario de la Oficina Regional de Lima), serían pieza clave de la investigación.

Panorama señala que del teléfono de Magan salieron 16 llamadas y de uno de los teléfonos del funcionario Flores 7 llamadas, para la fiscalía Luis Alberto Flores sería el funcionario encargado de encargarse exclusivamente de agilizar el expediente de excarcelación.

Rosa María Bustamante, encargada del área legal del penal Sarita Colonia, señala en su manifestación que elaboró un informe favorable para ‘Caracol’ por pedido de dirección.

“Inicialmente me negué [a fundamentar el informe], le dije que yo era abogada informante y no su abogada defensora. Me dijo que hiciera la fundamentación y ante tanta insistencia accedí a hacerlo”, señaló en su manifestación.

Alias ‘Caracol’ ahora está recluido en el penal de Challapalca en el sur del país y deberá cumplir una pena de 35 años de prisión. La fiscalía y la procuraduría Anti Corrupción se encuentra investigando a Julio Magan y los otros tres funcionarios que estarían involucrados en la irregular salida de Gerson Gálvez Calle en el 2014.

