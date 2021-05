Conforme a los criterios de Saber más

Desde el mes pasado, en México, las enfermeras y el personal de salud encargado de vacunar contra el COVID-19 empezaron a mostrar el paso a paso de la vacunación, luego de que varias personas denunciaran que se había inyectado aire a adultos mayores en la Ciudad de México. En marzo, sucedía lo mismo en Bogotá, Colombia y en febrero ocurrió en Brasil, en donde, incluso, hubo casos que se judicializaron. Esta semana, a cuatro meses de haberse iniciado el proceso de vacunación contra el COVID-19, la misma situación se ha repetido en el Perú.

Así como en otros países, las denuncias por la aplicación de jeringas vacías en el Perú se dieron a través de videos grabados por los familiares de las personas que debían ser inoculadas. Estas pruebas han sido difundidas a través de las redes sociales generando la indignación de la mayoría de usuarios.

En uno de los videos que circula en redes sociales se ve que una persona espera, en el interior de su vehículo, que un enfermero le coloque en el brazo la vacuna, sin embargo, el acompañante de la mujer se percata que, supuestamente, en la jeringa no había la dosis, por lo cual reclama y el personal de salud regresa a su módulo para recargar la jeringa.

Dios mío como es posible que este enfermero quiera sorprender al paciente con una jeringa vacía. Tomar en cuenta y exigir ver de donde están sacando la vacuna. Por profesionales de la salud como este estamos como estamos. Sr. Ministro tome cartas en el asunto. pic.twitter.com/PrQDjzRAhc — Jane (@Janecita2021) May 10, 2021

Uno de los casos denunciados es el de la señora Margarita Moreno, de 72 años, quien acudió el pasado 30 de abril a vacunarse junto a su esposo al estadio municipal de Santa Anita. Ellos fueron acompañados por su hija Vanessa Olave quien grabó con su celular el momento de la vacunación como un recuerdo para la familia.

“Mi hermana estuvo con ellos. Primero, vacunaron a mi papá y con él todo bien, pero cuando le tocaba a mi mamá, mi hermana fue a buscar a una especialista porque mi mamá tiene enfermedades crónicas; cuando regresó la enfermera ya tenía la jeringa lista para aplicar. La pincharon, pero se dio cuenta que estaba vacía”, cuenta Miguel Olave a El Comercio.

En ese momento, cuenta Miguel, la enfermera pidió disculpas y dijo que no se había dado cuenta y luego recargó la jeringa y le aplicó la vacuna.

“Luego, hemos conversado con los de la DIRIS ESTE y nos explicaron cómo funcionaba el sistema de las jeringas y que cada persona encargada de vacunar tiene que declarar como máximo 50 vacunas por día. Con eso nos dieron a entender que es poco probable que se estén robando las jeringas con las vacunas. Nosotros hemos denunciado robo, pero sí hemos pedido que estén atentos y que tengan cuidado porque de repente la enfermera no se dio cuenta. Ella estaba desde las 7 am hasta la 1pm. y pudo haber estado cansada. Pero si mi hermana no estaba ahí y se daba cuenta, pudieron aplicare aire a mi mamá”, agrega Miguel.

Reacciones

Luego de enfrentar el escándalo conocido como Vacunagate, en donde más de 400 personas, entre ellas médicos y funcionarios públicos, se vacunaron de manera irregular; así como las campañas de desinformación sobre la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 (un 48% no quería vacunarse), el gobierno debe ahora desterrar la desconfianza generada por las jeringas vacías para culminar el proceso de vacunación.

¿Qué ha hecho el Ejecutivo hasta ahora? El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio, dijo el lunes que se estaban reforzando los protocolos de vacunación para que no se cometan estas malas prácticas e invocó a las personas a denunciar si es que se presentan casos similares.

En un primer momento, el Ministerio de Salud (Minsa) informó a través de un comunicado que investigaría el caso presentado en el video y que intensificará las medidas de vigilancia en los centros de vacunación. Sin embargo, este martes tanto el Minsa como el mismo presidente de la República, Francisco Sagasti, han anunciado que habrá sanciones severas para el personal médico que aplicó jeringas vacías.

Son tres casos

En conferencia de prensa, el vocero del Minsa, Arturo Granados, precisó que son tres las denuncias presentadas por casos de intento de aplicación de jeringas vacías en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Indicó que este jueves 13 de mayo se darán a conocer los resultados de la investigación interna realizada por el sector sobre estos casos.

Aseguró que ya se han identificado a las personas involucradas y que en todos los casos los ciudadanos sí recibieron su dosis de manera regular gracias a que se advirtió la presunta irregularidad.

“Estamos hablando de tres casos. Estos tres casos están identificados en la Universidad Agraria de La Molina, en el estadio Chancas Santa Anita y en el Campo de Marte. La investigación es llevada a cabo por la división de inmunización. Ya se está haciendo la investigación, el jueves se darán los resultados y se determinará su hay responsabilidades administrativas o penales”, dijo.

Este jueves 13 de mayo se conocerán los resultados de la investigación sobre tres supuestas irregularidades en el proceso de vacunación contra la COVID-19, informó el Ministerio de Salud. pic.twitter.com/WkvWsyKcid — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 11, 2021

Por su parte, el presidente Francisco Sagasti aseguró que se aplicarán sanciones severas a quienes hayan participado de estas malas prácticas y advirtió que es responsabilidad del personal médico mostrar las vacunas tanto a la persona que se inoculará y a sus familiares antes de ser inyectada.

“Los protocolos establecen con claridad que se debe mostrar la vacuna a la persona que será vacunada o a su acompañante, la jeringa antes de ser aplicada. En aquellos casos que no se cumpla el protocolo seremos extremadamente severos (...) Ya el ministro anunció una investigación exhaustiva y aseguraremos que esto no vuelva a suceder dando una sanción ejemplar”, dijo Sagasti.

El presidente agregó que esta situación ha sido “una clara violación del protocolo establecido por el Minsa” para vacunar contra el COVID-19.

Investigaciones paralelas

La Contraloría General de la República anunció que la Subgerencia de Evaluación de Denuncias viene investigando los casos respecto al supuesto uso de jeringas vacías durante la vacunación contra el COVID-19 de adultos mayores.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el organismo indicó que la indagación permitirá identificar los hechos y determinar responsabilidades. Además, invocó a la ciudadanía a seguir denunciando casos similares.

#ContraloríaInforma acciones respecto a jeringas vacías durante vacunación contra la #COVID19. Invocamos a la ciudadanía reportar situaciones irregulares aquí ➡️ https://t.co/XR807MTknm pic.twitter.com/ZE7g2PT9EO — Contraloría del Perú (@ContraloriaPeru) May 11, 2021

Asimismo, el congresista por Fuerza Popular, Maros Pichilingue, solicitó a la Comisión de Fiscalización del Congreso citar al Ministro de Salud, Óscar Ugarte, para explicar las denuncias sobre el uso de jeringas vacías en el proceso de vacunación contra el COVID-19.

Por su parte, la decana del Colegio de Enfermeros del Perú (CEP), Liliana La Rosa, dijo en su cuenta de Twitter que quienes hayan cometido el delito de intentar aplicar jeringas vacías serán expulsados del CEP luego del debido proceso de investigación.

Investigación inmediata a los casos reportados como Vacunación Falsa. Los que han cometido este terrible delito deben recibir la más alta sanción administrativa y judicial. Si existe un solo enfermero involucrado,será expulsado del CEP luego de debido proceso — Liliana La 🌹 (@Lilarosahu) May 11, 2021

