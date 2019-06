Marcha del Orgullo: ¿en qué consistirá la actividad en Plaza Bolívar del Congreso?

Con el aval del Presidente del Congreso, Daniel Salaverry, la Plaza Bolívar recibirá mañana a miembros del colectivo Marcha del Orgullo en un evento de antesala a la 18° edición de la marcha por los derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGTBI).



Es la primera vez que a este colectivo se le permitirá colocar un pequeño estrado y realizar un acto simbólico en el espacio, antes llamado plaza de la Inquisición, situado en la sede del parlamento peruano.

"Aprendamos a ser una sociedad tolerante, todos tienen derecho a expresarse respetuosamente y merecen el mismo trato. Si algo ha caracterizado mi gestión es la apertura y tolerancia. Las Plazas son de la ciudad y para el uso de todos", dijo Salaverry en su cuenta de Twitter al aceptar el pedido que tenía el respaldo de los congresistas Alberto de Belaunde, Marisa Glave, Mercedes Araoz, Alberto Quintanilla, Tania Pariona, Indira Huilca, Guido Lombardi y Gino Costa.



— Acto pacífico —

Eduardo Juárez, vocero del colectivo Marcha del Orgullo, que agrupa a varias organizaciones LGTBI, explica que la idea surgió luego de que, en mayo pasado, se permitiera una actividad similar del colectivo Con mis Hijos no te Metas, grupo opuesto abiertamente al enfoque de género y a otros reclamos de la comunidad homosexual. Hasta esa fecha, en la Plaza Bolívar nunca se había permitido la realización de manifestaciones por parte de otros colectivos o movimientos sociales.

El 24 de mayo pasado, el colectivo Con mis hijos no te metas fue recibido por un grupo de congresistas en la Plaza Bolívar de El Congreso. (Juan Ponce) El Comercio

En diálogo con El Comercio, Juárez precisó que se tratará de un acto simbólico en el que se espera la participación de unos 300 miembros de las organizaciones que se sumarán a la Marcha del Orgullo LGTBI. No obstante, agregó que al tratarse de una actividad abierta al público, cualquiera que desee puede sumarse.



"En principio hemos estamos manejando una coordinación interna con lista para ingresar al Congreso, porque así se pide, pero dada la respuesta y apertura del presidente del Congreso, que nos está diciendo que la plaza es libre y que estará abierta, imagino que no habrá dificultad de que puedan entrar otras personas, eso escapa de nuestras manos", detalló.



Previo al acto en la Plaza Bolívar, colectivo Marcha del Orgullo realizará una conferencia de prensa en hall de los Pasos Perdidos del Congreso, en la cual se brindarán detalles de la movilización que este año tiene como eje principal la defensa del enfoque de género, cuya implementación en el Currículo Nacional de Educación Básica ha causado más de una protesta por parte de grupos conservadores.

La 18 edición de la Marcha del orgullo LGTBI empezará en el Campo de Marte (avenida de la Peruanidad). (Foto: Percy Ramírez) El Comercio

— Los pedidos —

Además de convocar a la movilización, mañana se entregará a los congresistas de la República un petitorio en respaldo a la incorporación del enfoque de género no solo en la educación, sino en todas las políticas públicas que emprenda el Estado peruano.



"Este enfoque visibiliza las desigualdades e inequidades que generan una situación de discriminación y violencia principalmente a las mujeres, pero también a la población LGTBI", sostiene Juárez.

Pero este no es el único reclamo. El acto simbólico también busca recordar que a la fecha no han sido debatidos cuatro proyectos de ley relacionados a derechos de la población LGTBI. Se trata de las iniciativas de matrimonio igualitario, ley contra los crímenes de odio, unión civil y ley de identidad género. Por ello, en el estrado hablarán no solo los voceros de las organizaciones sino también los congresistas que apoyan estas iniciativas.



"Más que una intención de ir a reclamar o confrontar, esta actividad es un espacio de diálogo para recordar que nosotros somos iguales ciudadanos, que todos y todas y también se tienen que prestar atención a nuestras demandas", puntualizó.

Por otro lado, Jorge Apolaya, representante también del colectivo Marcha del Orgullo, descartó la versión de que mañana se realizarán supuestos matrimonios simbólicos en la Plaza Bolívar. "Eso no existe, somos conscientes de la orfandad jurídica que tenemos las parejas y no lo vamos a proponer (los matrimonios). Es una cuenta creada por grupos anti derechos la que promociona eso", dijo en Canal N.

— Marcha en más de 20 ciudades—

Este sábado 29 de junio, desde las 2 de la tarde se realizará en Lima la 18° Marcha del Orgullo LGTBI, cuya punto de concentración será el Campo de Marte.



"En Lima cumplimos XVIII años en las calles, siendo visibles y exigiendo que el Estado atienda nuestras diversas demandas, pero sobre todo respete nuestra ciudadanía en un país donde nuestros derechos son atropellados todo el tiempo. Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex transitaremos por las calles de Lima con alegría y creatividad pero sobre todo con la firmeza de que nuestra presencia en las calles es vital para que sigamos avanzando en la conquista de nuestros derechos", se lee en la convocatoria realizada a través de las redes sociales.

Mapa de la Marcha del Orgullo LGTBI.

La marcha recorrerá las avenidas Guzmán Blanco, Paseo Colón, Garcilaso de la Vega (Ex Wilson), Nicolás de Piérola (Ex Colmena) hasta llegar finalmente a la Plaza San Martín, donde se realizará un espectáculo artístico cultural.



Las actividades a nivel nacional del Mes del Orgullo LGTBI iniciaron días antes cuando el 22 de junio se realizó en Huancayo la 1era Marcha del Orgullo Lgtbq+ Wanka. Además de la movilización en la capital, en ciudades como Pucallpa, Ica, Iquitos, Cajamarca, Arequipa, Piura y Tarapoto se tienen programadas marchas con el mismo motivo.



Marchas del Orgullo LGTBI a nivel nacional