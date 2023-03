“Pido perdón a Perú”, fueron las palabras de un presunto integrante de la banda criminal, ‘Tren de Aragua’, facción ‘Hijos de Dios’, que fue capturado por la Policía Nacional por estar implicado en el asesinato de una trabajadora sexual trans Rubí Ferrer.

Se trata del venezolano Jackson Alberto Sáenz (40) quien, según versión que maneja la Policía, habría conducido el vehículo que trasladó a Rubí el día de su asesinato.

“Cuando escucho los tres primeros disparos yo iba a avanzar y él (uno de los sicarios) está a mi costado me dice ‘¡párate!’ y me apunta y me freno, obviamente, se montan y avanzamos y nos fuimos”, contó Jackson Sáenz a la Policía.

Este delincuente, que tiene antecedentes por robo agravado en Venezuela, y ha purgado condena de 7 años, en el interrogatorio aceptó su participación en el crimen.

“Se ha ubicado a uno de los autores que participó directamente en el homicidio del caso de Carabayllo el 13 de febrero”, dijo en declaraciones a la prensa el general Samuel Peralta Campos, director contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.

Como se recuerda, Rubí Ferrer fue ultimada el pasado 13 de febrero en el distrito de Carabayllo, como quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

Aún se espera la captura de dos sicarios que participaron en el asesinato, puesto que uno de ellos, quien sería el cabecilla, Roger Eduardo Santana Vallera, ya está detenido tras participar el 23 de febrero en el robo de un reloj Rólex en San Borja.