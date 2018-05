San Isidro afirma que obras en Las Begonias seguirán pese a advertencia de Lima

La Municipalidad de San Isidro informó que los trabajos de remodelación que se vienen realizando en las calles Las Begonias continuarán normalmente y no serán verán de manera alguna paralizadas.

La respuesta vino luego que la Municipalidad de Lima señalara que el proyecto que planea ejecutar San Isidro no cuenta con la autorización correspondiente, “debido a que estos trabajos colisionan con la construcción de la nueva estación del Metropolitano a la altura del puente Andrés Reyes y que el consorcio a cargo de los trabajos aún no subsana las observaciones señaladas por Lima”.

Al respecto, San Isidro indicó en un comunicado que el consorcio encargado de la ejecución de la obra cumplió con levantar las observaciones que en su momento realizó la Gerencia de Transporte Urbano de Lima, hecho que fuera formalizado a través de la presentación de documentos los pasados 4 y 7 de mayo.

“Los trabajos contemplados en la sección de la pista son solo una parte del proyecto de remodelación y en tanto la GTU emite la resolución, los trabajos no cesarán y se continuarán con los pilotos de cierre de la vía para continuar informando a los conductores sobre los trabajos a realizarse”, señala la nota.

Sin embargo, la Municipalidad de Lima había anticipado que las obras en Las Begonias no podrán realizarse en tanto no exista la autorización correspondiente. En caso contrario la empresa sería sancionada por infringir las normas.

El alcalde Manuel Velarde se manifestó al respecto a través de sus redes sociales: “Venganza de Castañeda. Primero nos niega permiso para colocar parquímetros, luego no ratifica nuestra ordenanza de cobranza de estacionamiento vehicular y hoy anuncia que no nos autorizará hacer la obra de Las Begonias (…) Y es que no olvida ni olvidará nunca que le impedimos que obras como el ensanchamiento de Aramburú/Parque Sur y los baipases de Arequipa y Salaverry no se lleven a cabo”.