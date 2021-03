A través de un comunicado, el laboratorio chino Sinopharm cuestionó la difusión de información preliminar de los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 en el Perú. Indicó, en ese sentido, que “se reserva el derecho a exigir responsabilidades” al respecto.

Willax TV informó el viernes que los resultados del ensayo clínico de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19), desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm en Perú, habría arrojado una eficacia del 33,3% en el caso de la cepa de Wuhan y de 11,5% para la cepa de Beijing.

En ese sentido, Sinopharm indicó que la información difundida está incompleta debido a que aún no culmina los estudios a cargo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

“Actualmente se están realizando las adjudicaciones de los casos de COVID-19 de acuerdo con los requerimientos del protocolo y no se han generado los datos definitivos del ensayo clínico en Perú. Los datos en el reportaje son incompletos, no cuentan con carácter científico y no reflejan de una manera auténtica ni completa el efecto protector de la vacuna. No tienen valor de referencia”, señaló en un comunicado divulgado por la Embajada de China en Perú.

Gobierno evalúa acciones legales tras difusión de datos preliminares de ensayos clínicos de Sinopharm, según Bermúdez

“Dicho reportaje carece severamente de veracidad y es sumamente irresponsable al revelar datos no verificados, no científicos, imprecisos e incómodos los cuales pueden confundir a la opinión pública”, añadió.

El laboratorio chino también insistió que “los parámetros y las metodologías tomadas para los datos en el reportaje no cumplen con los requerimientos del protocolo aprobado ni las normas internacionales. La vacuna inactivada contra el COVID-19 adopta un método internacional multicéntrico, doble ciego y controlado por placebo para evaluar su seguridad y eficacia protectora”.

