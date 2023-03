Hace unos días, la irresponsabilidad e imprudencia del conductor de una motocicleta ocasionó un nuevo siniestro en la Vía Expresa. De forma temeraria, el vehículo invadió la vía exclusiva del Metropolitano, a la altura del distrito de San Isidro y terminó chocando con uno de los buses.

Producto del impacto, el conductor de la moto cayó sobre el pavimento y estuvo a punto de ser arrollado. Asimismo, otras cuatro personas resultaron heridas. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que otras unidades del servicio del Metropolitano tuvieron que circular temporalmente por la vía mixta desde la estación Central hasta la de México.

Esta es solo uno de los casos en que conductores de vehículos particulares invaden la vía exclusiva de dicho servicio de transporte todos los días. De acuerdo a la ATU, en lo que va del 2023, personal de la entidad junto a la Policía Nacional han realizado 39 intervenciones en distintos puntos de la vía exclusiva del Metropolitano. Además, se han impuesto PITS (papeletas por infracciones de tránsito) a 837 conductores.

Vale precisar que uno de los puntos donde se observa con mayor frecuencia a vehículos menores ingresar al carril exclusivo se encuentra a la altura de la estación Honorio Delgado, en el límite de los distritos de San Martín de Porres e Independencia.

LA ATU informó que en lo que va del año se han impuesto cientos de multas a autos y motos por invadir el carril exclusivo del Metropolitano, a la altura de la Estación Honorio Delgado, en Independencia.

En lo que va de este año, se han realizado 14 intervenciones en este punto y se han impuesto PITS a 404 conductores. En tanto, más de 560 conductores fueron intervenidos por las autoridades.

El Comercio recorrió la zona y comprobó que pese a los continuos operativos diversos autos y motos continúan infringiendo la norma de tránsito e invaden la vía del Metropolitano. No solo eso, sino que los conductores recorren un buen tramo de este carril, ya que no existe una salida hacia los costados salvo muchas estaciones después. Es por eso también que los operativos se realizan cerca a este sitio, a fin de evitar que los infractores puedan escapar.

Uno de los últimos operativos se realizó la semana pasada, precisamente a la altura de la estación Honorio Delgado. Durante esa jornada, la Policía Nacional impuso 48 papeletas a igual número de conductores que fueron intervenidos en fragancia, desplazándose por el carril autorizado solo para los buses.

(Foto: ATU)

¿Qué vehículos pueden circular por esta vía?

El carril ubicado al medio y a lo largo de la Vía Expresa y otras avenidas importantes de Lima está autorizado solo para los buses del servicio del Metropolitano. Sin embargo, de acuerdo a la Ley N° 27200, también las unidades de los bomberos, ambulancias y patrulleros de la Policía Nacional pueden hacer uso de la vía exclusiva siempre que se encuentren en una emergencia comprobada y debidamente equipados con sus luces y sirenas encendidas.

¿Cuál es la sanción por cometer esta infracción?

La sanción por cometer esta infracción, según el Reglamento Nacional de Tránsito, equivale al 8% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, S/396 además de la reducción de 20 puntos en el récord del conductor. En lo que va del 2023, se han realizado 39 intervenciones en distintos puntos de la vía exclusiva del Metropolitano y se han impuesto sanciones a 837 conductores.

Algunas medidas a implementar

Para Alfonso Flores, gerente general de la fundación Transitemos, lo primero es comenzar a llamar a este tipo de hechos como lo que son, acciones irresponsables, totalmente premeditadas, que en muchos casos ocasionan siniestros, no accidentes. Indicó que la responsabilidad es netamente del conductor que invade una vía exclusiva exponiendo la vida e integridad de los pasajeros de los buses e incluso de él mismo.

“Son incumplimientos de las normas establecidas que merece todo el peso de la ley. Cuando traen consecuencias graves y fatales son siniestros, llamarle accidente minimiza la responsabilidad del conductor. Ni modo que se coloquen muros de concreto que protejan la vía”, consideró.

Señaló que en carriles exclusivos de otros países existe una mayor cultura de respeto por parte de los conductores, pues incluso no existe algún tipo de separación con las vías donde transitan los vehículos particulares.

“Esto ocurre en sitios como Brasil o Nueva York. Es cuestión de respeto y falta de civismo. No hay ninguna excusa para los conductores de motocicletas y automóviles que invadan este espacio. Por eso, creo que el castigo o la sanción deberían ser más drásticos. Tanto en cantidad de la multa o quizás quitar el brevete. Una alternativa sería también meter preso al conductor por unos días, dependiendo de las consecuencias de la falta”, sostuvo Flores.

El experto agregó que paralelo a este problema está el asunto de que ninguna gestión municipal llega a implementar el sistema de fiscalización electrónica y que además se hace cada vez más urgente y necesario implementar los mal llamados semáforos inteligentes, que en realidad, dijo, se trata de semáforos programables.

LA ATU informó que en lo que va del año se han impuesto cientos de multas a autos y motos por invadir el carril exclusivo del Metropolitano, a la altura de la Estación Honorio Delgado, en Independencia.

“Se tiene que implementar las cámaras de fiscalización permanente y activas para justamente sancionar estas invasiones de carriles. Estas cámaras también podrían instalarse en los buses”, dijo.

Por último, detalló que en el Perú los vehículos ya tienen la tercera placa desde el año 2010. Se trata de un holograma de alta seguridad y un chip electrónico pasivo de radiofrecuencia RFID, que alberga información de cada vehículo y es adherido al parabrisas del mismo. Su propósito es permitir un control visual y electrónico en tiempo real.

“No se puede creer que tengamos la tercera placa y no se use. Se coloca arcos lectores en varios puntos y a través de una antena que transmite una señal se lee el holograma que hay en el vehículo. Se pueden colocar estos arcos de control en ciertas zonas críticas para fiscalizar. El sistema ya existe, pero no se emplea”, lamentó.