Estados Unidos se ha convertido para algunos peruanos en la “tierra prometida” para la vacunación contra el coronavirus, debido a que flexibilizó su política de inmunización. En esta nota, te orientamos cómo puedes gestionar tu visa para cuando la embajada de ese país en el Perú vuelva a programar las citas regulares para atender las solicitudes por este tema. Por ahora, solo está atendiendo citas para nuevas visas de emergencia.

Es importante mencionar que en esta nota se informa sobre los pasos para obtener la visa de turismo y negocios, la más común.

¿Qué es lo primero que debo hacer para gestionar la visa a Estados Unidos?

Debes ingresar al portal de la Embajada de Estados Unidos en Perú y llenar el formato DS-160, para visas de ciudadanos no inmigrantes (visa de turismo y negocios).

En el formulario electrónico te pedirán información relativa, entre otras cosas, sobre ti y tu familia, el motivo de tu viaje, los lugares que planeas visitar en Estados Unidos. Debes tener a la mano tu pasaporte, porque también el sistema te pedirá información sobre este documento. Si esto no sabes como gestionarlo, aquí te orientamos.

Una vez acabado el trámite, se genera un archivo, lo imprimes y el día de tu cita los llevas.

Esta es la interfaz para llenar el formulario DS-160. Seleccionas el lugar dónde solicitarás la visa (select one) y colocas Perú. Luego, ingresas el código captcha y accedes al sistema.

¿Tiene un costo tramitar la visa?

Los costos varían según el tipo de visa. Para la visa de turista, el arancel a pagar es de 160 dólares, según informa en su portal la Embajada de Estados Unidos en Perú.

El dinero no es reembolsable. Es decir, independiente de que se te conceda o no la visa, no se te devolverá lo que has pagado.

¿Cómo programo mi cita y realizo el pago por el trámite?

Ingresas al portal de la Embajada de Estados Unidos en Perú y seleccionas la opción Servicio de citas de visa. Luego, te creas tu usuario y contraseña, haces el pago y seleccionas el día de tu cita. Previamente, el sistema te solicitará que llenes unos datos.

Para este proceso, es importante que tengas tu pasaporte vigente y anteriores (si los tuvieras), y tener la mano el código de barras de la hoja de confirmación del DS-160 de cada solicitante, según informa la Embajada en su web.

Esta es la interfaz que se muestra en el portal de la Embajada de Estados Unidos en Perú para programar tu cita y hacer el pago, previa creación de un usuario y una contraseña.

¿Qué consejos debo seguir para el día de la entrevista?

La misma embajada brinda algunos consejos. Por ejemplo, menciona que los solicitantes de la visa deben ir relajados para la entrevista. También que deben ir preparados para responder el motivo de su viaje y los lugares que planean visitar, asimismo se les consultará sobre la información relacionada al formulario DS-160 que previamente han llenado. Aconseja que las respuestas sean sinceras y directas, que no se exagere ni se diga cosas falsas. “Ser honesto no garantiza que te van a a otorgar la visa, pero ser deshonesto o tratar de ocular información prohibida casi seguramente resultará en una negación de la visa”, señala.

Para más información, ten en cuenta que estos son los canales oficiales de la Embajada de Estados Unidos en el Perú:

