Exactamente, 40 minutos después de los 105 votos a favor y 19 en contra de la vacancia presidencial, con los cuales el Congreso destituyó a Martín Vizcarra Cornejo de la presidencia de la República, un joven de 26 años interrumpió una rueda de prensa del parlamentario Ricardo Burga y le lanzó un puñetazo en el rostro.

Esta es la cuarta moción de vacancia que impulsa el Congreso desde el 2016, Merino se convierte en el tercer presidente del Perú en cinco años y Martín Vizcarra, en el segundo mandatario en cumplir menos de un periodo de gobierno en los últimos 20 años.

La decisión del Congreso ha dejado a la mayoría de peruanos molestos. Hasta ayer, pese a que el toque de queda comenzaba a las 11 p.m., cientos de ciudadanos salieron a marchar en contra de la vacancia presidencial y se enfrentaron a la policía en medio del caos.

Esta situación se remonta a la disolución del Congreso, en setiembre del 2019, cuando las manifestaciones no se hicieron esperar y el entonces parlamentario Carlos Tubino enfrentó una situación parecida a la de Burga.

El puñetazo de Carlos Ezeta

Eran 8:15 de la noche de ayer, lunes 9 de noviembre del 2020. “(...) actos de soborno que el día de hoy [Martín Vizcarra] no ha sabido responder en su intervención, mientras tuvo la oportunidad de hacerlo”, fue la última frase que pronunció Ricardo Burga a la prensa. Luego, mientras esperaba atento la siguiente pregunta de un periodista, el vocero de Acción Popular recibió un golpe en la cara.

Carlos Ezeta, de 26 años, es un joven que trabaja en un medio de comunicación. Él, tras enterarse de la vacancia presidencial, se acercó a las instalaciones del Congreso y agredió a Burga en el rostro. Momentos antes, había publicado, a través de Instagram, sus intenciones y el instante cuando logró entrar al frontis del Congreso.

Luego de subir una fotografía a la red social con la descripción “Logré entrar”, se abrió paso rápidamente entre los periodistas y lanzó el puñetazo. Acto seguido, en medio del caos que se desató, intentó escapar pero la policía lo detuvo y lo llevó a la comisaría de San Andrés, ubicada en el Jirón Huallaga, en Cercado de Lima. Su accionar se volvió viral en todas las redes sociales y fue plenamente respaldado por la mayoría de peruanos quienes comentaban que ese puñetazo “sí los representa”.

Por su parte, el congresista Ricardo Burga fue trasladado al tópico del Congreso y luego a una ambulancia porque se habría desmayado después de sufrir el golpe. Momentos más tarde, en declaraciones a America Noticias, afirmó que demandará a Ezeta por agresión “Tengo un golpe en la cara, me ha golpeado con algo contundente que tenía en la mano, me ha abierto el pómulo, he sangrado de la nariz (...) Iré al médico legista porque voy a presentar una denuncia contra esta agresión. No conozco a este joven.”

El cono de Tubino

Un martes primero de octubre del 2019, el entonces congresista Carlos Tubino se dirigía hacia las instalaciones del Congreso que había sido disuelto un día antes por Martín Vizcarra. “Estamos viviendo en golpe de Estado. Lo de ahora ha sido creado por un dictador que está violando la Constitución del Perú”, fueron las declaraciones que daba a la prensa cuando fue impactado por un cono de tránsito.

Entre insultos, papeles y chorros de agua, un ciudadano de identidad desconocida le lanzó al exparlamentario de Fuerza Popular un cono de tránsito anaranjado que le impactó directamente en la cabeza.

“Se negaban por lo menos a resguardarme, existiendo una turba que me seguía. Al final, la Policía Montada me rescató”, denunció el excongresista en redes sociales tras el golpe recibido.

Cuadro por cuadro, las fotografías de la secuencia de Tubino siendo golpeado con un cono, se volvieron populares en todo el Perú y Renzo Salazar, fotógrafo que logró capturar el preciso instante del impacto, ganó el premio a la mejor fotografía del 2019.

MARTES 02 DE SETIEMBRE DEL 2019 EXTERIORES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA TRAS LA DECISIÓN DEL PRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA DE CERRAR EL CONGRESO. FOTOS; RENZO SALAZAR

Lluvia de piedras

En noviembre del 2016, el entonces ministro de Agricultura y Riego, José Hernández, se disponían a firmar el acta de acuerdo con los dirigentes de los manifestantes que acataban una protesta desde hace más de una semana en Andahuaylas. Ello, a fin de que levantaran su medida de lucha.

Sin embargo, en ese momento, el grupo de personas que estaba en desacuerdo con ello empezó a lanzar piedras e impidió la salida de las autoridades.

“Nos quedamos dentro de la Universidad [Tecnológica de los Andes] porque cuando estábamos saliendo comenzaron a llover piedras, entonces la policía para protegernos, nos dejó dentro y se produjo un conato entre ellos y unos grupos que se demoró bastante rato, pero ya estamos saliendo con dirección al cuartel militar”, explicó Hernández a Canal N.

El exministro junto con los funcionarios que lo acampañaban hicieron llamados a la calma. Las radios locales los apoyaron y transmitieron sus mensajes. Al final, las autoridades lograron salir y ponerse a buen recaudo.

