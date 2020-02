Nadie puede negar que el despegue de Alejandro Santamaría en la escena musical ha sido impresionante. Hace un año y medio, tal como cuenta el artista a El Comercio durante su paso por Lima, apenas estaba definiendo su nombre artístico. “Con mis padres, nos pusimos a buscar un nombre para diferenciar mi vida personal de la musical. Optamos por Santamaría, que fue el apellido de mi bisabuela. Lo redujimos a Alejandro Santa, pero descubrimos que ya existía un artista de Medellín con ese nombre”, señala.

Fue durante una presentación en el restaurante de Carlos Vives que el intérprete de “La bicicleta” le consultó el origen de su nombre antes de subir al escenario. Luego de darle los detalles de la interminable búsqueda, Vives señaló que Santamaría cargaba consigo mucha historia colombiana y que tal vez sería buena idea conservarlo. “Mientras pensaba en lo que me acababa de decir, Carlos me presentó en el escenario como Alejandro Santamaría y ahí quedó el nombre”, añade.

La aparición de temas como “Qué tal”, “Casi casi”, “Ni me enteré”, entre otros, no fueron producto de la improvisación, sino que traían consigo la experiencia de una dedicada formación musical que, obviamente, se combinó con las experiencias personales del joven cantante. Su paso por un internado en New Hampshire, Estados Unidos, lo acercó a ritmos como el jazz y el blues que, si bien es cierto no tienen mucha presencia en su música, han servido de base para sus creaciones. “Me dieron las herramientas para tocar mejor la guitarra. El blues tiene escalas pentatónicas y muchos elementos que sirven para todo. Son raíces muy importantes, sin duda alguna”, afirma Santamaría.

Más sueños

Luego de que You Tube lo nombrara ‘Artist to Watch’ (artista para seguir) del 2020, Santamaría asegura que no tiene intención de acelerar su éxito, sino que prefiere disfrutar cada paso y cada sencillo que lanza.

Frente a los diversos problemas sociales que vienen atravesando la región y el planeta, el amor y el desamor no son los únicos asuntos que rondan por su cabeza. “El cuidado del medio ambiente es algo que me gustaría abordar. Es un tema que me ha impactado y no creo poder dejarlo de lado en mi trabajo”, sostiene el artista que viene acompañando a Alejandro Sanz en su gira por Latinoamérica.





