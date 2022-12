Teatro de Cuarta

CLOWN PARA NIÑOS (De 6 a 12 años)

Los niños conocerán los pilares de las artes escénicas, además de la comunicación, expresión corporal, juego y la pérdida de miedo en público.





A cargo de: Ruth Torres.

Fechas: Del 10 de enero al 28 de febrero.

Horarios: Martes y jueves de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. o 11:45 a.m. a 1:15 p.m.

Dirección: Teatro de Cuarta (Jr. Lampa 208, Centro Histórico de Lima).





Precios:

Precio regular: S/. 350.





Inscripciones vía email (teatrodecuartaperu@gmail.com) o WhatsApp ( 51 996351171).