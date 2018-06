Rusia 2018

Hace dos meses, Pepe Corzo vivía un momento de conexión con la naturaleza en Iquitos, cuando de pronto su celular comenzó a vibrar. "Isabella Falco, directora de Comunicación e Imagen de Prom-Perú, me contactó. No sé cómo entró la llamada. Me dijo si estaba interesado en ser director de Arte del proyecto Casa Perú, en Rusia, y acepté", reconoce el creativo.

Corzo y un equipo de arquitectos diseñaron una edificación que representa las ocho regiones naturales del Perú, que estudió en su tesis Javier Pulgar Vidal, y toma como referentes a las huacas y las tribunas de los estadios para su edificación. El resultado será un ambiente escalonado y muy colorido. "Porque cuando pienso en el Perú es eso: explosión de color", añade Corzo.

A este trabajo, el diseñador sumó una escultura tridimensional del Escudo Nacional, trabajada con Paolo Donayre y su equipo (Pali Huamani , Alex, Nelson y Chatín), usando técnicas de troquelado y láminas en color dorado. "Fueron dos semanas intensas de amanecidas en las que nos pasamos puliendo el trabajo. La técnica de facetado o papiroflexia [fiel recurso que utiliza Corzo en la construcción de sus piezas de vestuario para obras de teatro o escenografías donde se aprecia los dobleces y el volumen del papel en 3D]", explica sobre esta pieza que mide 2.20 metros de ancho x 2.30 metros de largo.

Esta escultura estará ubicada en la entrada de Casa Perú desde el lunes 18. Allí también se podrá apreciar la exposición fotográfica "Mundialistas" de El Comercio.