Cuando Pilar Pedraza piensa en su relación con el Cusco, no encuentra palabras para describir la mística de la cultura popular peruana. "Es un vínculo muy fuerte que no puedo romper", confiesa la fotógrafa, quien desde hace 12 años viaja a la Ciudad Imperial para disfrutar de las festividades de medio año, como el Señor de Qoyllur Riti o la tradicional fiesta de la Virgen del Carmen, conocida por los pobladores como la celebración de la Mamacha Carmen.



Esta última festividad atrajo la mirada de Pedraza, quien no tardó en cazar los maravillosos símbolos y rituales de la localidad en sus fotografías.



Sus viajes le permitieron convivir y apreciar la tradicional fiesta con otra mirada. Por ello, Pedraza ha recopilado algunas de las imágenes que tomó en los últimos diez años para crear "Q’onoy, la noche del fuego", exposición sobre los rituales de los Qhapac Qolla, danzantes enmascarados que participan en la fiesta de la Mamacha Carmen. La muestra se inaugura este miércoles 22 en el Centro Cultural Inca Garcilaso.

PRESERVAN LA TRADICIÓN

La primera vez que la fotógrafa se animó a participar en el Q’onoy, parte inicial de la festividad, no lo pensó dos veces. "Durante el Q’onoy, los danzantes enmascarados Qollas encienden fogatas y fuegos artificiales con el objetivo de llevarse la imagen de la Virgen del Carmen. Es una forma de representar su fuerza. Estar allí, para hacer fotografías, significa unirse a la guerra: arriesgar el cuerpo, perder el miedo a quemarse o lastimarse, todo por la imagen. Es el placer máximo que puede tener una como fotógrafa", comenta.



Para Pedraza, su trabajo en la Ciudad Imperial se trata de un registro invaluable que comparte con Miguel Rubio, director de la Casa Yuyachkani. "'Q’onoy, la noche del fuego' resume mi trabajo como fotógrafa porque me arriesgo por la imagen. La pasión que siento por esta fiesta la comparto con Miguel Rubio porque él ha escrito sobre esto. Existe sinergia entre sus textos y mis imágenes en esta muestra", finaliza.



MÁS INFORMACIÓN:

Lugar: C.C. Inca Garcilaso. Dirección: Jr. Ucayali 391, Cercado de Lima.

Inauguración: miércoles 22, 12 m.

Ingreso: libre.