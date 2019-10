Es historiador del arte, crítico especializado y galerista, pero él prefiere definirse simplemente como un apasionado del arte. Se trata de Klaus Steinmetz, quien regresa a nuestro país con una muestra curada por él mismo. Hace seis años ayudó a formar el concepto de Art Lima y fue miembro del comité de selección del evento, y desde entonces ha mantenido un estrecho vínculo con el Perú.

En esta ocasión, Steinmetz, también pone a disposición las obras de artistas invitados en el espacio que ha acondicionado en Los Nogales 326, en San Isidro. “Mi espacio se centrará en la abstracción. Tendré artistas importantes como José Vincench, Juan José Cambre, Aisha Ascóniga y Pablo Griss. Además, hicimos invitaciones a amigos para que haya una selección amplia para el público”, detalla.

Por otro lado, también tendrá una muestra en Bottega Dasso. Este proyecto expositivo continuará como permanente después de que finalice el Art Lima Gallery Weekend.

—Nuevos tiempos—

Después de 18 años de actividad, Klaus Steinmetz decidió cerrar su galería en Costa Rica. Según recuerda, esto se debió a la situación económica que atraviesa su país, la cual ha tenido graves consecuencias en el sector cultural. En la actualidad, explica, las galerías enfrentan una situación complicada: “Las galerías tradicionales están desapareciendo. Sobreviven las que son pequeñas, que se conforman con subsistir. Las medianas son aplastadas por las multinacionales. Se ha vuelto difícil sostener un espacio físico”.

Sobre el Perú, el galerista considera que el panorama artístico local ha crecido de manera favorable. “A mí lo que más me ha gustado es la evolución rápida tanto del coleccionismo como de la comprensión por parte del comprador. Veo un nivel distinto de lo que exponen las galerías, los museos e incluso de lo que yo mismo he logrado vender. Hace dos o tres años pensé que no vendería nada de Vincench, pero fue recibido con mucho entusiasmo”, sostiene.

Lugar: Bottega Dasso. Dirección: calle Miguel Dasso 155, San Isidro. Ingreso libre. Además, habrá una muestra en Los Nogales 326, San Isidro.