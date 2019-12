La revista Time seleccionó las diez películas que a su criterio, fueron las mejores de 2019. Entre las cintas que destacan en este listado, podemos destacar que dos de ellas fueron producidas por Netflix: “The Irishman” y “Marriage Story”, recientemente estrenadas en la plataforma por streaming.

Asimismo, decir que “Pain & Gloria”, incluída también en el top 10 de Time, es la única película europea frente a l 8 de Hollywood y una coreana.

La lista de Time también incluye algunas menciones honoríficas.

A continuación, el top 10 de las mejores películas de 2019, según la publicación estadounidense.

10- HUSTLERS

9-A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD

8- A DOLEMITE IS MY NAME

7- KNIVES OUT

6- PARASITE

5- LITTLE WOMEN

4- MARRIAGE STORY

3- ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD

2- THE IRISHMAN

1- PAIN & GLORIA

MENCIONES HONROSAS

“Portrait of a Lady on Fire”, de Céline Sciamma; “The Beach Bum”, de Harmony Korine; “Ad Astra”, de James Gray; “Booksmart”, de Olivia Wilde.