Anthony Hopkins hizo historia en los Premios Oscar sin darse cuenta. La noche del domingo, cuando el actor Joaquín Phoenix anunció su nombre como ganador en la categoría de Mejor Actor, la última de aquella extraña ceremonia con distanciamiento social, se convirtió en el artista más veterano en ganar una estatuilla en la categoría de interpretación. Con 83 años cumplidos, desplazó a su desaparecido colega Christopher Plummer, elegido Mejor actor de reparto en 2011 por “Beginners”, quien tenía 82 años y 75 días al recibirlo.

Sin embargo, Hopkins (Port Talbot, Reino Unido, 1937) recién se enteró de su triunfo por “El Padre” (obra escrita, adaptada y dirigida por Florian Zeller, quien también obtuvo el Óscar por guion adaptado) a la mañana siguiente. La veterana estrella no acudió a recoger la estatuilla en persona, y con la diferencia horaria, el anunció lo encontró plácidamente dormido en su residencia en Gales. Según su representante, al actor ni siquiera le interesó seguir la ceremonia por televisión. “Tony estaba dormido a las cuatro de la mañana cuando le desperté para darle la noticia. Estaba muy feliz y se sentía muy agradecido”, ha desvelado Jeremy Barber en declaraciones a la revista “People”.

El actor británico fue reconocido por el papel que, cuatro años atrás, encarnó en Lima en entrañable Oswaldo Cattone (Buenos Aires, 1933), entonces con la misma edad. La historia de “El Padre” recae en André, octogenario patriarca que, encerrado en su departamento, ha comenzado a perder la noción de la realidad. Desde su original perspectiva, la obra introduce al público en la nublada mente de un hombre cuyo campo de percepción va reduciéndose, repitiendo escenas, olvidando nombres, confundiendo fechas y rostros. La brillante dramaturgia de Zeller asume el deterioro de la memoria producto del Alzheimer como estética, proponiendo una narrativa fragmentaria y repetitiva.

El montaje, presentado en junio de 2017 bajo la dirección de Juan Carlos Fisher y dos años después en el Marsano, supuso para el artista argentino adoptado por nuestro país una profunda renovación, pues lo conectó con nuevos públicos. Se trataba de un papel en que el actor debía, literalmente, olvidarlo todo y asumir una mirada extrañada, mientras el mundo parece desintegrarse a su alrededor. Ese es el efecto del mal de Alzheimer, enfermedad incurable que lentamente va consumiendo la lucidez y memoria de quien la sufre.

“Había un Cattone que había caído en la rutina. Hice bien en salir del Marsano para probarme en otro lugar”, nos dijo Cattone en la entrevista que nos dio en su Teatro a propósito de la reposición. El actor sentía que, tras 40 años sin cambiar de espacio, había logrado salir de su zona de confort, le había devuelto la ilusión.

Coincidencias menos gratas

Más allá de la coincidencia de las edades al optar por el papel, hay otras conexiones entre Hopkins y Cattone mucho más profundas. Una de ellas pueden ser sus concesiones al entretenimiento más comercial. Hopkins no tuvo problemas en actuar en películas como “La máscara del Zorro” o “Misión imposible 2”, breves papeles por los que cobró 8 y 4 millones de euros, respectivamente, para luego sumarse a franquicias como ”El hombre lobo”, “Thor” o “Transformers”, filmes en cuyos guiones Hopkins anotaba discretamente las siglas NRA (No Acting Required, es decir, “no requiere actuación”). Cattone, por su parte, muchas veces bebió apostar a las comedias ligeras para pagar las cuentas urgentes: “Llega un momento en que uno pierde la distancia necesaria para saber qué está pasando a su alrededor. Últimamente me mandaban cualquier obra y pensaba hacerla sin considerar si era el momento político, histórico o coyuntural”, nos confesó en nuestra última entrevista. También ambos actores eran asiduos usuarios de las redes sociales, en las que ambos actores parecían disfrutar más que los usuarios más jóvenes.

Osvaldo Cattone y Wendy Vásquez, protagonistas del memorable montaje de "El Padre", estrenado en el Teatro La Plaza en 2017.

Sin embargo, la principal coincidencia tiene que ver con sus propias deudas como padres y una vida personal atormentada. Muchos años ambos actores convivieron con la culpa por abandonar a hijos recién nacidos con sus primeras esposas. Y las razones que dieron para ello son las mismas: ambos se dieron cuenta de que eran “demasiado egoístas” para crear una familia. Como cita el diario “El País”, a un reportero de “The Guardian”, Hopkins confesaría en 2018: “Vengo de una generación en la que los hombres eran hombres. Y la parte negativa de ello es que no se nos da bien recibir amor o darlo. No lo entendemos”. A pesar de un intento de acercamiento en los noventa, Hopkins nunca ha tenido relación con su hija y hoy no sabe siquiera si tiene nietos. Fue el mismo caso de Cattone, quien en más de una entrevista se permitió contar la distante relación que mantuvo con su único hijo, a quien abandonó cuanto tenía meses de nacido para dedicarse por entero a la actuación. “Habré sido un canalla, asumo todo lo que pasó, pero le hice un bien al chico”, solía decir a la prensa. Más de cuarenta años después, el actor se reencontró con su hijo pero nunca logró sostener una relación cordial.

