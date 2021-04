Conforme a los criterios de Saber más

Se considera curioso por naturaleza y asegura que si serlo fuera una profesión, esa hubiera sido su elección de vida. Ese interés innato por querer saber más ha llevado a Gonzalo Torres, el inolvidable ‘Gonzalete’ de Pataclaun, a explorar la publicidad, la música, la actuación y desde hace más de 15 años la conducción, primero con “A la vuelta de la esquina” y desde el 2020 con “Un Perú así”. Todas esas ocupaciones, dice, “han sido manifestación de mi curiosidad y de esa necesidad de comunicar. No me gusta embotellarme de conocimiento sino sacarlo hacia afuera”. La más reciente oportunidad de compartir lo aprendido se ha materializado con el “El jirón de Abraham”, cuento impulsado por el Fondo Editorial de EmiLima en el que su alma de niño se ve reflejada y cuya idea central nace a partir de un sueño del presentador: una persona tapando una pelota en el ya desaparecido Arco del Puente de Lima. Partiendo de esta escena, el relato se inicia en medio del fragor de un partido de fútbol y con el protagonista intentando impedir un gol. Sin saber cómo, el esfuerzo lo traslada mágicamente al Jirón de la Unión. Allí inicia un recorrido por sus calles a través del tiempo.

Aunque su primera experiencia como escritor fue con “Los Barrios Altos. Un recorrido histórico” (Munilibro, 2017), este cuento representa el reto mayor de acercar a los niños a la historia limeña, educando y divirtiendo en medio de un contexto pandémico. Para lograrlo, la publicación recurre también a códigos QR que llevarán al lector a conocer construcciones históricas y personajes que marcaron toda una época. A tres meses de la conmemoración de nuestro Bicentenario, conversamos con Torres sobre la importancia de conocer, aceptar y abrazar nuestra historia.

–En una entrevista mencionaste que te considerabas un divulgador de la historia. ¿Este interés se inicia antes, durante o después de tu programa “A la vuelta de la Esquina”?

Creo que empieza durante. Había tantas cosas que yo mismo no sabía que cómo no compartir ese conocimiento con la gente, ese era el quid del programa. Nosotros buscábamos lo que llamamos la pepa y alrededor de eso era que giraba y se construía un programa. Me gusta despertar la curiosidad en la gente para que ellos mismos se acerquen a Lima. Que a través de una narrativa pueda encontrar alguna idea, lugar o historia que de pronto les motive a seguir conociendo más de la historia del Perú. Eso es lo que siempre me ha motivado. Soy un aficionado a la historia y lo que sé es lo que me mueve.

–De lo que has aprendido sobre la historia peruana, ¿Qué te ha causado mayor sorpresa?

Varias cosas, sobre todo el momento de la conquista. Sacar mitos, tratar de comprender por qué y cómo un puñado de españoles conquistó todo un imperio. Esas cosas están en libros de historia y cuando lo lees vas entendiendo no solo cómo son las sociedades sino también cómo son las personas. Somos similares en la búsqueda de poder, de alianzas, de conquistas, en verdad no hay tanta diferencia. Más allá de la historia general del Perú, me gusta la historia específica de Lima. Cómo se ha ido desarrollando a través de ideologías, su influencia y que estas se manifiestan a través de la arquitectura y el urbanismo de la ciudad.

Trasladado mágicamente a distintas épocas que marcaron la historia de Lima y, en particular, del Jirón de la Unión, el pequeño Abraham descubrirá el rico y tradicional pasado de la ciudad que habita (Ilustración de Sandra Zimic).

–¿En qué época te hubiera gustado vivir?

La época de la Guerra con Chile y de la ocupación de Lima debió ser terrible, pero me parecen épocas fascinantes. Poder estar en los zapatos de una persona civil que se presta para defender a su ciudad, qué pensaba, qué sentía acerca de la inevitabilidad de un combate cara a cara. También me hubiera gustado vivir el primer centenario de nuestra independencia, un momento tan diferente a este, que hasta envidia me puede dar porque había por lo menos una idea de ir hacia algo. En cambio hoy en día estamos con la pandemia y con esta situación política que han desnudado carencias y falencias, además de un sentido de nación que todavía no hemos alcanzado.

–Desde tu perspectiva, ¿Qué tan interesado está el peruano promedio en conocer la historia de su país?

Ahora mucho más que antes. Recuerdo que cuando empecé “A la vuelta de la esquina” no había tanto interés por conocer siquiera Lima. No es que el interés haya crecido a raíz del programa pero creo que más o menos desde ese tiempo -en el 2005- hacia acá mucha gente ha formado grupos patrimonialistas, también se han interesado en difundir la historia de Lima y su patrimonio a través de las redes. Sí, ha habido un interés por conocer y querer lo nuestro, porque mal que bien es lo que tenemos y hay que protegerlo. Eso genera identidad y de eso es lo que estamos careciendo . Aunque la identidad es intangible puede provenir de algo tan tangible como nuestro patrimonio y en consecuencia de nuestra historia.

–¿Te parece que los peruanos nos sentimos orgullosos de ella?

Orgullo es una palabra muy fuerte. ¿Hay cosas para sentirnos orgullosos? Por supuesto, pero creo que nuestra historia va más allá. Lo que deberíamos hacer es acercarnos a ella, abrazarla, porque somos hijos de ella . Así como tenemos una historia personal y nos conflictuamos con esta, sucede lo mismo con la historia de nuestro país. Tenemos que aceptarla, porque así estamos hechos. Somos lo bueno y lo malo que nos ha ocurrido como país.

Uno de los personajes que conoce el protagonista de "El Jirón de Abraham" es a su tocayo Abraham Valdelomar, nada menos que en el Palais Concert. (Ilustración de Sandra Zimic).

–Es una reflexión interesante a pocos meses de cumplir 200 años de independencia.

La fecha del Bicentenario nos ha agarrado en una situación complicada. Hace dos años estábamos participando en cómo planear la conmemoración en todo nivel a través del Ministerio de Cultura y diversas mesas de trabajo, pero hoy hay cosas más urgentes que resolver. Este bicentenario nos va a servir para ver las carencias que tenemos como nación, qué nos falta construir como nación, las brechas en salud, educación, equidad para todos. ¿Cuánto hemos avanzado en inclusión? Para eso nos debe servir este Bicentenario más que para celebrar o conmemorar.

–Siempre se dice que hay que conocer la historia para no repetir errores ¿hemos aprendido algo en estos dos siglos de república?

Es muy limitado lo que la gran mayoría de personas conoce sobre nuestra historia y en ese sentido lo que nos falta es educación para tratar de no exacerbar odios sino más bien tratar de comprender por qué ha sido así. La educación nos sirve para separar la paja del trigo, en el sentido de que no nos pueden vender cuentos. A veces nos dan gato por liebre para precisamente exacerbar y aquí la educación es un arma fundamental y, de paso, es una de las deudas históricas del Perú.

Gonzalo Torres es un aficionado a la historia, particularmente a la de Lima. Programas, como "A la vuelta de la Esquina", " +20 mil Km: Historias del Camino" y más recientemente Un Perú así", dan cuenta de su interés de aprender y divulgar conocimientos.

–Una deuda que se manifiesta en la coyuntura política que vivimos. Muchos estamos aún consternados con la elección que tendremos que hacer en poco más de un mes.

Es parte de lo que te digo. Son siglos de vivir en la sombra de la realidad. La educación nos da una capacidad de análisis y eso tiene que ver con la razón y no con el corazón. Tenemos que votar por los planes.

Más información

“El Jirón de Abraham” se presenta el jueves 29 de abril a las 7 p.m. a través del Instagram Live de Gonzalo Torres: @torresgonzalete. De venta en la web de EmiLima y en las librerías El Virrey de Miraflores y Librería Sur de San Isidro.