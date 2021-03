Conforme a los criterios de Saber más

Si alguien escarba en su memoria para buscar el primer libro que leyó, es muy probable que note que el autor tiene nombre masculino. Lo mismo sucede si hacemos un repaso por los títulos que a lo largo de la etapa escolar se nos ha pedido leer. ¿Cuántos de ellos fueron escritos por mujeres? ¿Por qué la literatura femenina es tan poco difundida? Esas preguntas se convirtieron en la tarea pendiente que Verónica Villarán, investigadora en temas educativos, quiso resolver. La primera oportunidad que tuvo llegó de la mano de una conocida librería limeña, donde inició un ciclo de talleres de lectura dedicado a autoras talentosas, pero casi desconocidas. “Sentía que teníamos a mano muy poca literatura escrita por mujeres y que mayormente consumimos obras masculinas a pesar de la gran cantidad de autoras que existen y que podríamos revisar, leer y disfrutar”, comenta. Era agosto del 2020 y la idea de tener una librería dedicada exclusivamente a la escritura femenina todavía no estaba en sus planes.

Del sueño a la realidad

Hace 20 años, en medio del romance que por entonces envolvía su vida, Verónica se imaginaba en el futuro administrando un café-bar. La idea era pasar la vejez junto a su esposo en un local donde el disfrute sea lo más importante. No solo se trataba de servir un café o un trago, una estantería de libros daría pie a la conversación literaria entre los asistentes y la música en vivo animaría aún más los sentidos. El tiempo pasó y aunque el plan no se llegó a concretar, la semilla de lo que vendría había sido plantada. Para esta mujer amante de la lectura, los últimos tres meses han sido vertiginosos. En noviembre pasado, durante un paseo por Barranco, un amigo le mostró un local propicio para una librería. La sugerencia despertó en ella aquel sueño de juventud. Sin embargo, cuando por fin se animó a solicitar información la casa ya había sido alquilada. Dos semanas después apareció un nuevo predio en alquiler, y esta vez no lo pensó dos veces. El contrato, la remodelación y la constitución de la empresa fueron pasos tan vertiginosos como su decisión de inaugurar una librería en medio de la pandemia.

Placeres Compulsivos es una librería pequeña pero creada a partir de un gran sueño: difundir la literatura femenina, peruana y extranjera.

“Si me preguntas si lo planifiqué, pues no. Tampoco hice un estudio de mercado como se suele hacer a la hora de poner un negocio. Fue más una corazonada”. Así nació Espíritus libres, nombre de la razón social de la empresa, porque -como dice la también sicóloga social-, hay que soltar y dejar que las cosas pasen. La librería que acaba de iniciar labores de delivery fue bautizada como Placeres Compulsivos, nombre que la dueña utiliza desde hace un año en Instagram y que describe a la perfección su interés por la palabra escrita.

Desigual visibilidad

Las cosas marchaban bien hasta que empezaron a llegar los catálogos de las editoriales y distribuidoras grandes. Ese fue el punto de quiebre. Sin dar crédito a sus ojos, Verónica veía cómo la historia de omisión se repetía en cada uno. “Me impactó ver la desigualdad que había en la cantidad de libros escritos por hombres y mujeres. Lo que sentí fue una rebelión interna”, relata. En ese momento, con la evidencia en sus manos, tomó la decisión de recuperar el tiempo perdido, poner en valor y dar visibilidad a las voces de mujeres que estaban relegadas en la industria editorial. Confiesa que su intención inicial no fue promover solo textos femeninos. Es más, ya había hecho una selección de las obras de Julio Cortázar y Juan Rulfo, dos de sus escritores preferidos. La elección fue difícil, pero firme. “No voy a negar que cuando tuve que tachar a Cortázar sentí un ligero dolor en el corazón y una cierta traición a mi vida. Sin embargo, tenía que elegir aquello que me hacía sentir absolutamente feliz”, precisa.

Verónica Villarán, dueña de Placeres Compulsivos, junto a sus hijas Abril y , ellas también son parte de la iniciativa que acaba de ver la luz.

Además de la marcada ausencia de mujeres escritoras, también descubrió que el género literario más relegado era la poesía. Para Verónica las grandes editoriales no quieren correr el riesgo de apostar por nuevas voces. Felizmente, dice, hay editoriales pequeñas que sí se atreven. “Ese es otro criterio que estoy poniendo en práctica. Sigo a toda editorial que veo, peruanas e internacionales, sobre todo latinas. Así empecé a conocer un mundo de editoriales que sacan tres o cuatro libros al año. Son esas maravillas que voy encontrando las que estoy trayendo”.

Verónica Villarán y la librería Placeres Compulsivos

Voces al descubierto

Si de autoras se trata, en poesía Verónica no puede dejar de mencionar a Maria Emilia Cornejo, Alejandra Pizarnik o Gioconda Belli, mujeres que abrieron un camino por el que hoy otras ya pueden transitar. Dentro de las publicaciones de editoriales pequeñas que apuestan por la poesía femenina puede encontrarse a destacadas escritoras como Ethel Barja, Carla Atencio, Julia Wong, Julia Solís, Loreta Rizo-Patrón y Victoria Guerrero. “También existen poetas que se autopublican como Odette Vélez. Sacan libros pequeñitos, pero cuando los lees sientes que los versos te atraviesan, es una emoción deliciosa. Esto es lo que está pasando en el Perú”, aclara y agrega que “es verdad que como sociedad leemos menos poesía que cuentos o novelas, por ejemplo. Ya de por sí leemos poquísimo en Perú. Además de eso, diría que la predisposición está en consumir a consagrados. Y los nombres de los hombres resuenan más. El de las mujeres se sigue quedando en el estante porque no son conocidos, porque son mujeres y porque escriben poesía. Ahí me parece que hay algo perverso”.

Un espacio importante de la librería es esta sala con dos sofás que esperan ser habitados por los visitantes que buscan darse una pausa.

En cuanto a narrativa comenta que el año pasado descubrió la literatura japonesa y a autoras tan íntimas, sensibles y sensuales como Yōko Ogawa, Hiromi Kawakama o Banana Yoshimoto. Es a partir de esa experiencia que la obsesión por encontrar escritoras en las diversas culturas la persigue. Así pasó a la literatura africana, empezando por Chimamanda Ngozi, a la nórdica, a la francesa e italiana. Y, por supuesto, también a las latinas. “Mi intención es recorrer la literatura de los continentes. Estoy buscando libros en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda que tienen mucho que mostrar. Lamentablemente, las escritoras africanas no han sido traducidas al español. Pero yo sigo buscando. Quiero más mujeres orientales, musulmanas, judías, de la India. Dentro de las voces peruanas, a pesar y porque el centralismo es brutal, me interesan en particular las escritoras no limeñas”.

La dueña de Placeres Compulsivos sabe que hay mucha gente que quiere y necesita espacios de encuentro como este. Para pensar y hacer una pausa a lo cotidiano, que es también a lo que apunta. “No quiero que la gente venga solo a comprar un libro y se vaya. No soy una persona comercial ni experta en ventas. Tengo dos sillones en la sala y sueño con ver a la gente sentada allí, conversando, debatiendo y compartiendo”. Reconoce, además, que como la primera librería peruana dedicada exclusivamente a la escritura de mujeres enfrenta un gran desafío. “La escritura es, además de un acto de expresión, un acto de lucha, de resistencia, de declaración de principios”, afirma. “Desde este pequeño local, en medio de los títulos de estas mujeres, pienso en todas aquellas que superaron obstáculos y dijeron esto somos, aquí estamos. Que alzaron la voz para decir queremos que se nos escuche, que se nos lea, que nos sientan y nos reconozcan”.

Top 10

Para una lectora voraz como Verónica Villarán fue difícil decidirse solo por 10 libros de los cientos que ha leído con gran placer, estas son sus recomendaciones finales y las razones por las que las considera imprescindibles.

1.- Maria Emilia Cornejo “Soy la muchacha mala de la historia”: Admiro profundamente el valor que tuvo para desnudarse y mostrar su intensidad, su visceralidad. Su honestidad.

2.- Katya Adaui “Aquí hay icebergs”. Una novela construida con retazos de memoria, de recuerdos hilvanados uno a uno. Me pareció genial la forma en que la construyó.

3.- Flavia Company “Haru”. Acarició todas mis fibras. Un camino de encuentro con una misma, escrito de una manera delicada y bella.

4.- Alejandra Pizarnik “Poesía completa”. Pizarnik supo y pudo decir todo lo que a veces se nos atora. Me ha acompañado en muchos momentos.

5.- Fernanda Melchor “Temporada de huracanes”. No hay modo de quedar ileso. Esas historias que atenazan el espíritu. Y nos sublevan.

6.- Flannery O’Connor “Cuentos completos”. Esta mujer magistral da cátedra en cada cuento. Da para ir poco a poco, degustando y apreciando.

7.- Irene Vallejo “El infinito en un junco”. Esta reconstrucción maravillosa de la historia del libro, es un viaje. Cada parte del itinerario es una delicia.

8.- Maria Folguera y Carmen G. De la cueva “Tranquilas. Historias para ir solas por la noche”. Voces españolas narrando historias intensas, impactantes, potentes. Relatos para leer poco a poco.

9.- Laetita Colombani “La trenza”. Una historia hermosa que muestra cómo nos conectamos sin sabernos. Una de esperanzas. De las que iluminan el día.

10.- Pauline Delabroy-Allard “Voy a hablar de Sarah”. Toca hablar fuerte de disidencias y diversidades. Toca tener literatura lgtbq en los estantes. Nada más real y natural que ese amor ahí expresado.

Más información: Se ubica en Jirón José Antonio de Sucre 407, Barranco, pero por el momento solo atiende pedidos por delivery al número 960-081965.

