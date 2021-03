Conforme a los criterios de Saber más

Dicen que todo problema es a la vez una oportunidad. Pero quien lo vive en carne propia puede convertirse en guía e inspiración. Esto fue lo que sucedió con Inés Temple, fundadora de LHH DBM Perú y cuya historia en la recolocación de personal se inicia en Estados Unidos cuando a inicios de los años noventa su esposo es despedido sorpresivamente. “El proceso se manejó tan mal que pude ver cómo y cuánto se puede afectar a una persona si no se cuida su dignidad, si no se le trata con respeto”, recuerda. Por aquel entonces, una casualidad hizo que llegara a sus manos un artículo que hablaba sobre el concepto del ‘outplacement’ y al leerlo supo que era exactamente lo que hubiera querido saber para ayudar a su pareja a superar el trauma del desempleo y replantear su carrera.

Con años de aprendizaje encauzados en mejorar la empleabilidad y reforzar la marca personal de miles de trabajadores, la exitosa empresaria escribió en 2010 “Usted S.A.”, libro que de manera sencilla y clara brinda los tips necesarios para cambiar el chip, comprender que ningún empleo es seguro y que toda persona es capaz de hacerse responsable de su destino laboral. Con más de 150 mil ejemplares vendidos en Latinoamérica, la publicación también ha sido traducida con éxito al inglés como “You, Incorporated” y hace tan solo unos meses llegó al mercado español bajo el nombre de “Yo S.L.”. En Perú, acaba de lanzarse la edición número 20 de este ‘best seller’ de negocios.

¿Cuándo se plantea la idea de escribir un libro sobre lo aprendido en su carrera?

Nosotros trabajamos no solo con ejecutivos sino con personas de todas los niveles. Pero, hay otras personas que necesitan manejar mejor su marketing personal y que no tienen acceso a nuestros servicios. Ahí fue donde empecé a sentir la necesidad de compartir nuestra experiencia y metodología. Yo hacía muchas presentaciones en empresas, congresos y seminarios. Me iba bien porque sentía que la gente lo necesitaba y se quedaba muy satisfecha. Y no necesariamente porque yo lo hiciera estupendamente sino porque había un hambre, una necesidad de entender mejor el mundo del trabajo, cómo planear nuestra carrera y futuro laboral, cómo crear nuestra marca personal. Me pasé algunos años con esto al debe hasta que alguien en especial me sugirió que me sentara a escribirlo ya. Y te confieso cuando fue: yo tenía una hija enferma, ya está bien felizmente, pero hace 10 años tenía cáncer. Y en el hospital nos dijeron que era importante que estuviéramos ocupados en algo adicional al trabajo y al tema familiar. Así que decidí escribir para distraerme un poco de la enorme preocupación.

El libro "Usted S.A" ha vendido más de 150 mil ejemplares, entre físicos y virtuales. Tiene una versión en idioma inglés y acaba de ser lanzado en España.

¿Cómo diría que ido evolucionando el libro desde la primera edición hasta la actualidad?

Hemos reeditado varias veces y esta edición es una revisión completa de cada concepto, cada línea, cada historia para traer el libro a un mundo con una pandemia con muchos cambios tecnológicos y sobre todo con esa mirada de hacia a dónde vamos. Diría que yo también he cambiado, he aprendido y he tratado de mantenerme vigente para poder volcarlo en el libro.

En estos momentos la precariedad del trabajo se ha agudizado. ¿Cuál considera que es la cualidad más importante de quien busca empleo?

Son varias cosas. Primero hay que mantener el foco en el objetivo. Es muy fácil desanimarse, tirar la toalla, escucho a muchos decir que para qué buscar trabajo si no hay. Es muy importante definir qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Puede ser conseguir un trabajo en alguna empresa o emprender. Luego hay que prepararnos bien. No hay que salir a hacer currículo corriendo y repartirlo en calles y plazas sino ponernos a pensar en qué hemos hecho, cuál es el valor agregado que tenemos y desde allí determinar cuáles son esas contribuciones y talentos que pueden ser de valor en el mercado.

Es decir, tener en cuenta nuestras fortalezas y debilidades, laboralmente hablando.

Salir al mercado teniendo claro cuál es nuestra oferta de servicios profesionales. Aquí la idea es encontrar una organización que pueda necesitar servicios como los nuestros y por lo tanto hay que ofrecerlos asertivamente. No es sentarse esperar a que alguien nos llame, recomiende o que aparezca la posición soñada. Es salir a investigar, saber qué vamos a ofrecer, qué necesitan. Lo que busco es darles un nuevo entendimiento a las personas, un cambio de mentalidad sobre lo que es el trabajo de cada uno, cómo enfrentarlo cuando lo tenemos, cuando lo perdemos y cuando queremos conseguir uno nuevo.

¿Cómo podemos aplicar estos lineamientos en una coyuntura tan difícil como la que vivimos?

Nadie dice que sea fácil, pero todavía hay mucha gente que se recoloca cuando hace las cosas bien y organizadas. Y cuando no pierden la esperanza. Hay quienes la pierden muy pronto o antes de empezar. Creen que porque no consiguieron en dos o tres meses nunca van a conseguir trabajo. A veces toma más tiempo que eso, lo importante es no desmayar, seguir.

En su libro menciona que en tiempos de crisis hay que aprender, adaptarse y reinventarse. Sobre el primer punto, ¿cuál sería la lección más importante?

Lo que toca es tratar de mirar para adelante. Tratar de no aferrarnos a lo que dejamos, a lo que perdimos, a lo que pasó o lo que me gustaría que hubiera sido. Más bien hay que tratar de buscar nuevas metas, objetivos, sueños y nuevas maneras de hacer las cosas. Aún en esta crisis tenemos derecho a soñar con un futuro mejor para nosotros y nuestras familias. Nos toca sacudirnos del pasado, porque a veces ese pasado no nos deja seguir. Hay que apostar por completo a lo que se viene. Reinventarnos pasa por preguntarnos qué tengo yo que saber o dar de mí en los siguiente trabajos que tendré.

Con 27 años de experiencia en empleabilidad y marketing personal, Inés Temple se ha convertido en una voz respetada y escuchada en el mundo empresarial y laboral.

La reinvención es una de las palabras que más se han utilizado durante el último año. ¿Aplica para todo y todos?

Las habilidades humanas son fundamentales hoy más que nunca. Entre ellas la flexibilidad y la adaptabilidad. La capacidad de sacar nuevas versiones de nosotros mismos. Hay que ser como las palmeras: cuando hay viento fuerte se doblan pero no se quiebran. Es muy importante que las personas estemos dispuestas a atrevernos a mirar las cosas de manera diferente. A saber que de repente hay cosas que podemos hacer mejor, otras que debemos dejar atrás, algunas que hay que evitar y que nos toca salir a apostar. Es momento de focalizarnos en nuestros sueños, no en nuestro miedos.

De arriesgar, entonces.

Hay que ser audaces y apostar por nosotros mismos. Si nosotros no lo hacemos nadie más lo hará. Sé que suena como una frase, digamos, fabricada, pero yo lo veo todos los días con las personas que ayudamos a diario a encontrar trabajo. Llegan frustradas, desanimadas, mal aconsejadas. Los que consiguen un cambio de mentalidad son los que logran salir adelante. Esto es lo que dice el libro y lo que hago desde hace muchos años: ayudar a que las personas se hagan dueñas de sí mismas, responsable de su perfil, de su destino y que trabajen activa y asertivamente en su carrera.

A propósito de ser audaces, ¿cree que es un buen momento para emprender un negocio propio?

Mira, nosotros siempre llevamos una estadística de las personas que ayudamos a ser recolocadas y normalmente entre el 23 y 25 % opta por un negocio propio. A comienzos de la pandemia mucho menos personas pensaron en emprender, ahora nuestras estadísticas reportan que estamos en los mismos porcentajes de años anteriores, cuando no había pandemia.

Siempre se ha dicho que el Perú es un país de emprendedores.

Una cita en el libro dice que cuando nos preguntan cuál sería nuestro trabajo soñado, el 93% de peruanos decimos que emprender, tener nuestro propio negocio. Y lo que yo postulo, y es algo en lo que creo en la vida, es que los que tenemos una carrera tenemos ya nuestro propio negocio, que es la venta de nuestros servicios. Por tanto, interesa que estos sean siempre buenos, de calidad y sigan vigentes.

El trabajo a distancia ha cobrado relevancia, ¿cree en la masificación de esta forma de trabajo?

Va a depender del sector, tipo de trabajo, de muchos factores. Sí creo que muchos van a tener un trabajo mixto, yendo a la oficina y trabajando desde casa, dependerá de la especialidad. Tenemos todos los componentes para comunicarnos más y mejor, eso nos alinea al mundo. Para qué viajar si puedes comunicarte gracias a la tecnología.

Eso implicaría reforzar los equipos de cómputo y la red.

Que se te caiga la señal es parte de la realidad con la que nos toca vivir. Es parte de adaptarte. No es un tema de extrañar la vida de antes. Hay que aprender y sacarle provecho a lo nuevo. Hay cosas con las que no podemos pelearnos, solo abrazarlas y seguir adelante.

