Su último cumpleaños lo organizó una de sus sobrinas. La celebración por los 70 años de Yola Polastry fue una hermosa y divertida fiesta. Ninguno de los invitados imaginó que en menos de tres semanas toda esa alegría se tornaría en dolor e incertidumbre. La muerte de doña Piedad Giribaldi, madre de la ‘chica de la tele’, ocurrió un par de días antes de la cuarentena impuesta en el 2020. Desde aquella despedida Yola no ha salido de casa, excepto para acudir a sus controles médicos. Ahora que el letargo del riguroso luto ha empezado a disiparse, la popular animadora infantil quiere retomar el trabajo que tanto ama, pero ve con impotencia cómo sus deseos se estrellan contra una realidad que tiene como protagonista a un virus que no da tregua.

Sin presentaciones durante un año, Yola cuenta que la pandemia le está quitando demasiado tiempo. Según su plan de vida está lista para ser productiva hasta los 80 años y luego vivir de lo ahorrado en seis décadas. El COVID-19, sin embargo, ha alterado todo. A punto de cumplir 71 años y sin poder conseguir un seguro de salud debido a su edad, ‘la reina de los niños’ siente que está viviendo “un arresto domiciliario”. Por eso ha decidido alzar la voz y pronunciarse sobre algunos de los temas que más le preocupan: la vacuna contra el coronavirus, las próximas elecciones y el futuro de su centro cultural.

¿Cómo ha vivido este último año?

Entré en luto el 13 de marzo. La muerte de mi madre hizo de mí una persona totalmente diferente. Creo que ni notaba que estaba en cuarentena, pero a la vez el vacío de no poder abrazar a mi familia se sentía más grande. De repente me di cuenta de que no podía salir ni tocar nada, no se podía ir aquí ni allá. El luto me dejó en silencio. Desde hace poco estoy escribiendo nuevamente en redes, en Twitter, sobre lo que está pasando. Es terrible, por eso digo que estamos en una guerra. Solo vemos cuerpos caídos, heridos y en las clínicas y hospitales se vive una tortura. No hay oxígeno, no hay camas UCI.

Yola y Beingolea durante el cumpleaños número 70 de la animadora. Este 25 de febrero su onomástico será diferente.

Nuestro enemigo es invisible.

Esto es como una tercera guerra mundial provocada por un virus que está en todas partes y que nos ataca sin cesar, nos está matando. Eso es lo que queremos combatir. Y si no nos vacunamos a tiempo, si esperamos tantos meses el virus se hará más fuerte. Yo ya he pasado por eso. He combatido a un parásito, una Acanthamoeba que entro a uno de mis ojos. No lo podíamos eliminar, estuve a punto de quedarme ciega, me atacó la córnea. Después de mucha lucha y gracias a los especialistas soy el único ojo que se ha salvado de esa Acanthamoeba que se hacía más fuerte y agresiva. Eso es lo que está pasando con este virus, que se sigue expandiendo y tiene nuevas cepas más contagiosas.

Hace unos días colgó un tuit donde menciona que “los que pueden deberían comprar su vacuna y que el gobierno vacune a los más necesitados”.

Yo considero que la mitad del país haría lo imposible por comprar una vacuna porque sabemos que esa es la mejor arma que tenemos contra este virus. El gobierno debe ocuparse de la gente que vive en la pobreza extrema, así podemos ayudar al Estado. Acuérdate que esta vacuna es de dos dosis por persona y necesitaríamos 64 millones. Además no es para toda la vida sino que al año, según han dicho, debes volver a vacunarte. Si es así, y va a durar tan poco tiempo, es mejor que exista la posibilidad de poder comprarla nosotros mismos. Sería más rápido si hay otros centros que ayuden. La vacuna está llegando de a poquitos, por puchos, como se dice.

A finales de los años 70 e inicios de los 80, Alberto Beingolea dirigió un bloque de noticas en el programa de Yola.

Pensar antes de votar

¿Cree que si le aligeramos la carga al gobierno realmente se cumpliría con vacunar a los más necesitados?

Mira, si la gente humilde no llega a ser vacunada nos perjudicamos a todos porque sería como dejar libre al COVID-19. La verdad, todo esto que está pasando me hace dudar. Por eso hay que aprender a elegir. Justo colgué un tuit donde me pregunto cómo confiar en los políticos si todos mienten, roban, te engatusan y ganan tu voluntad por dinero. Hay que investigar a los candidatos para asegurarnos que no tengan un pasado turbio.

¿Hay algún político en el que confíe?

Sí, en mi ‘burbujo’, sé que está preparado. A Alberto Beingolea lo conozco desde niño. Él llegó a los 11 años más o menos al canal y se quedó conmigo siempre. Era un niño muy especial, no como el resto. Lo recuerdo como un ‘chiquiviejo’, aunque no me gusta mucho ese término. Muy maduro para su edad, siempre quería saber más, alternaba con gente adulta. Él ha crecido en mi programa y desde ahí lo hemos vigilado. Me considero la abanderada de los valores y sé que él siempre los ha tenido presente. Él trabajaba, estudiaba, se casó bastante joven y todo lo costeó solo. Siempre fue muy bueno y responsable en lo que hacía. No nacen a cada rato personas así.

¿Recuerda cómo llegó Beingolea a su programa?

Él llegó como uno de mis niños talento. Cantó “Quincho y barrilete”. Siempre recuerdo que cuando me fui a un mundial le dije “Alberto, tú te encargas de todo”. Y lo hacía, tenía una memoria prodigiosa. A pesar de sus ocupaciones y haberse preparado tanto siempre hemos mantenido contacto.

¿Alguna vez ha sido tentada para ocupar un cargo político?

Alguna vez. Pero al final cuando conocía a las personas que solo veía por televisión siempre había algo que me hacía dudar y no participaba. Si no estás de acuerdo con las ideas y solo quieren usar tu imagen, tampoco. Yo siempre digo que elegir a nuestros representantes no es un concurso, no vamos a elegir a Miss Simpatía. Decir mira qué lindo y votar por él no es correcto, así no se elige a un Presidente de la República. Necesitamos educación.

Parecería que estamos en un círculo vicioso. Necesitamos educación, pero hay un amplio sector de bajos recursos que no tiene acceso a ella. Y muchas veces se dice que son ellos los que eligen mal.

Es que creen que al que no tiene nada le pueden regalar cualquier cosita y comprar sus votos. Eso pasa cuando hay necesidad y hambre.

Conocida como 'La reina de los niños', Yola ha descubierto talentos desde 1972. Y desde que dejó la televisión continúa trabajando con ellos en el Centro Cultural Hola Yola.

Buscando alternativas

El arte, uno de los sectores más golpeados por las restricciones impuestas por el Covid-19, ha encontrado en las redes a su mejor aliado en estos tiempos difíciles. ¿Por qué usted no lo ha hecho?

No todos podemos reinventarnos. He estado con luto riguroso y bien apartada de las redes sociales. Más adelante puede que sí lo haga e incluso si logro comprar la vacuna podría presentar un programa por You Tube, aunque me gustaría hacerlo por televisión para tener contacto con mi público. Pero no puedo preparar todas estas cosas porque necesito asistentes y soy persona vulnerable, no pueden entrar y salir de mi casa. Ahora hago video saludos, envío audios que es más fácil, pero igual debo armas mi aro, poner mi equipo y hablar con el cliente. Tengo que hacerlo todo sola, armar y desarmar. Si vieras, tengo todo encima y cerca para poder manejarlo, hasta una pared que he decorado.

Usted ha declarado que de ser necesario vendería su casa…

Así es, yo no necesito una casa tan grande, pero tampoco me gustan los edificios. Pero si me mudo no tendría espacio para los dos escenarios que tengo ni para el centro cultural Hola, Yola que funciona en una parte de mi casa. A este centro lo cree cuando salí de la televisión y lo he mantenido con mis presentaciones. Nunca he recibido donaciones para evitar que se malinterprete.

¿Qué pasará con su centro cultural, entonces?

Yo pedí un apoyo al Ministerio de Cultura porque tenía 100 niños que estudiaban aquí gratuitamente. Me dijeron que sí, pero que estaba en una lista y que podrían apoyarme cuando llegue un dinero. Tengo maestros que se encargan de mi centro cultural, pero en este momento no puedo utilizar más de mis ahorros para pagarles. Mantener esta casa y pagar los servicios no es fácil. Por eso me pregunto cuánto tiempo más va a durar todo esto, solo tenemos egresos, nos quedamos sin teatro, sin la presentación anual, sin nuevos vestuarios. Mi elenco está desparramado, todos están preocupados en cómo ganar algo de dinero porque yo no trabajo con niños millonarios sino con niños ricos en talento. He querido reabrir el centro a través el zoom, pero resulta que todo lo que teníamos se está oxidando, echando a perder, se necesita personal para mantenimiento, limpieza, pero estamos paralizados porque no podemos tener mucha gente aquí. No quiero enfermarme porque sabe dios si lo podría superar.

Con sus burbujas, durante una de sus tantas presentaciones. Entre ellas está Alberto Beingolea, uno de sus niños talento y hoy candidato a la presidencia del Perú.

Me contó que usted no tiene seguro de salud de ningún tipo. ¿Por qué?

Nunca fui empleada de un canal, siempre he sido contratada. Y ahora a esta edad ya no se puede, debo atenderme por mi propia cuenta. Soy una particular eterna, yo no pago un porcentaje de la atención en una clínica sino el 100%. Estoy buscando un seguro, pero me dicen que debo asegurar a otras dos personas más jóvenes. ¿De dónde los saco si no tengo esposo ni hijos? Y claro, esos seguros no te cubren todas las enfermedades, ni cáncer ni COVID-19. Es increíble, mi camioneta tiene seguro y yo no. A mí no me pueden asegurar.

En pantalla

Alguna vez dijo que le gustaría escribir un libro. ¿Cuándo será realidad?

Si la pandemia continúa voy a ponerme a escribir. Pero no precisamente sobre mi vida, aunque pensándolo bien sí porque mi vida son los niños y mi trabajo. Ya tengo un plan para escribir sobre esto, será un dulce, tierno y divertido libro. Pero si creen que voy a contar algo que les hará decir “oh, no me lo imaginaba”, no.

¿Le han propuesto contar sus secretos?

Hacer películas, series sobre mi vida y contarlo en programas de televisión, etc. Pero no acepté porque al final utilizan las partes más horrendas, así que si quieren tramar una historia, mejor la tramo yo.

¿Cuál ha sido el golpe más fuerte que le ha dado la vida?

Un de las cosas más tristes fue dejar el programa de televisión y enterarme que los reemplazos eran sin preparación cuando lo mío siempre fue educar y entretener a la vez, cosa que es muy difícil. Saber que no volvería más. Después de un tiempo erradicaron los programas infantiles.

Yola estuvo en la televisión como conductora infantil durante más de 30 años. Pero además de animadora es actriz y bailarina.

¿Cómo se define Yola Polastry?

Como una persona que se dedicó muchísimo al trabajo, detallista, perfeccionista y que siempre trató de entregar una pantalla con valores, alegría y diversión. Me enfrasco mucho en lo mío, mi cabeza es una máquina de ideas, escribo, dibujo. Soy una mujer independiente desde muy joven.

¿Adelantada a su época?

Totalmente. A mí me dicen que yo he sido la internet de mi tiempo. Traía conmigo la música, la ropa de moda, todo lo que estaba pasando en el mundo. Siempre he sido la ganadora en mi rubro, nadie pudo hacerlo mejor que yo.

