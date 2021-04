Conforme a los criterios de Saber más

‘O Rey’ vive confinado en su casa. Su único contacto con el público lo consigue al asomarse al balcón de su exclusivo departamento en el barrio de Urca, en Rio de Janeiro, desde donde suele saludar a sus admiradores (o súbditos melódicos) aglomerados. Sin embargo, esta vez pidió no reunirse en su fachada, para evitar aglomeraciones. Con 80 años cumplidos este lunes, el ídolo sabe que forma parte del mayor grupo de riesgo en un Brasil cruelmente azotado por la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, nadie podría decir lo mismo de una carrera que ha permanecido vital. Hablamos de un artista que no vive de las rentas de éxitos pasados, sino que espera el inminente estreno de un ‘biopic’ cinematográfico, y el reinicio de sus shows en Brasil y giras internacionales aplazadas. Roberto Carlos no piensa en el retiro.

Cuentan que Roberto Carlos ya consiguió tener un millón de amigos, pero en Instagram. (Foto: robertocarlosoficial)

“A los 80 años soy el mismo de siempre. Me siento bien y con menos edad que la que tengo. Soy un tipo con muchos sueños a los 80 años”, señaló el divo nacido en Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, un 19 de abril de 1941, en una entrevista divulgada por su equipo de prensa en la víspera de su cumpleaños. “Siento falta del contacto directo con las personas, sus sonrisas, sus miradas, ese cariño y amor que recibo cuando estoy en el escenario”, agregó el artista considerado en Brasil y el resto de la región “El Rey de la música latina” gracias a los 150 millones de discos vendidos y más de 500 canciones grabadas. O como definió el mismo Caetano Veloso el domingo pasado en el diario “O Globo”: un “cronista imbatible del sentimiento nacional”.

Mi buen amigo Caetano

Amigo entrañable desde que lo visitara en Londres donde se fue depostado por la dictadura militar, un cantante como Veloso reconoce que, como muchos brasileños, su juventud sesentera tenía como vital referente las canciones grabadas por Roberto Carlos. El cantautor lo confesó recientemente para el diario O Globo: “Si piensas”, “Quiero que todo se vaya al carajo” y “Curvas de Estrada de Santos” son canciones que marcan, para mí, la dimensión del poder de su arte. Hicieron de Roberto Carlos un artista que, además de dominar el folclore urbano internacional, un psicólogo social de Brasil, con una fuerza que nuestra música popular brasileña estaba lejos de lograr” revela uno de los pocos artistas que ha tenido el privilegio de haber grabado y compartido escenario con el ídolo.

Roberto Carlos cumple este lunes 80 años como una figura imbatible e insustituible de la cultura brasileña. “Muchos lo han intentado, pero hasta hoy nadie más que él puede ser reconocido, dentro de la música popular del país, como el cronista del sentimiento nacional. Su voz toca la psique colectiva, ofrecen consejos, irradia empatía y habla de amor. En el diván de la música de Roberto, nada queda sin una respuesta amistosa, ya sean traumas infantiles, dilemas pasionales, grillos sexuales, los misterios de la existencia o los desafíos de la fe”, señaló el diario O Globo en su edición del domingo.

En una entrevista con el diario español ABC, a propósito de su gira española en 2019, Roberto Carlos confesaría sentir que la crítica jamás le trató con el mismo respeto y seriedad que a artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil o João Gilberto. “Todos esos artistas con un lenguaje más sofisticado y un aspecto más intelectual que el mío siempre han tenido más espacio en la prensa que yo. Siempre sentí que mi música, más sencilla, impresionaba menos a los críticos, quienes no la recibían igual que el público. Pero, por otro lado... bueno, yo vendía más discos (ríe). La diferencia entre las cifras de Caetano, Gilberto y João y las mías era muy grande. Por eso nunca me dolía”, dijo entonces.

Fue el género romántico que consagró a Roberto Carlos como O Rey (El rey) en la década del setenta (Foto: robertocarlosoficial)

El rey, el TOC y la vacuna

“Defiendo la ciencia y todo lo que me digan en nombre de la ciencia. Me vacuné, estoy más tranquilo y por recibir la segunda dosis, pero estoy manteniendo los mismos cuidados de siempre”, añadió el intérprete, en un país que arroja cifras dramáticas: 370.000 fallecidos por el virus. Efectivamente, el divo necesita estar tranquilo: la pandemia, confiesa, le agudizó el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) que sufre hace años, un comportamiento que lo lleva a vivir obsesionado, por ejemplo, con el lavado de manos, la desinfección del espacio que le rodea, y su incapacidad de vestir colores que no sean blanco y azul. Asimismo, este trastorno le obliga a viajar con su propio mobiliario en las giras, evitar dar conciertos en agosto, firmar contratos en luna menguante y usar palabras como “mentira” o “infierno”. “No estoy curado del TOC totalmente, todavía falta mucho, estoy intentándolo, estoy luchando”, admitió el músico en la entrevista.

En 2015, Roberto Carlos recibió el galardón ‘Persona del año’ en los Grammy Latino. (Reuters)

Década a década: Roberto Carlos, el legado de un reinado.

En sus más de 60 años de carrera, cosechó un éxito sin precedentes para un artista brasileño.

Los Años 60

Un adolescente con una pierna protésica a causa de un accidente con un tren de vapor (evento del que nunca habla en público) se mudó a Rio de Janeiro a fines de los años 50 para intentar abrirse campo en el ambiente de la bossa nova que iba gestándose por aquella época, sumando elementos de la samba y el jazz. Pronto lideraría el movimiento de la “Joven Guardia” de los años sesenta, movimiento que mezcla el rock brasileño y los Beatles, y que se refleja en febriles discos como “. Luego llegaría su primer éxito memorable con la balada “Como É Grande o Meu Amor por Você”. Entonces se le considera el Elvis Presley de Brasil.

"Está prohibido fumar" (1964)

Los años 70

Fue el género romántico que consagró a Roberto Carlos como ‘O Rey’ (El rey) en la década del setenta, años en que salió a la conquista del mercado latinoamericano trassu triunfo en el Festival de la Canción de San Remo en Italia. Asociado con el poeta portugués Manuel Morais, la fuerza de sus interpretaciones radicaba en sus inflexiones melódicas y su característico timbre de voz en cada vocal, cercano al habla cotidiana. Un tono suficientemente masculino como para no alienar a los hombres y lo suficientemente dulce como para encantar a las mujeres. Sus letras tienen algo de machismo pero salvadas por una impronta romántica, como quiere ser el brasileño de su generación. Pero además de cantarle al amor y a las mujeres, exploró temas existenciales y religiosos, dirigidos a la feligresía católica. De esta década provienen temas como “Hannah”, “Jesucristo”, “Detalles”, “Amada amante”, “Todos son sordos”, “Por debajo de los rizos de su pelo” (homenaje a Caetano Veloso) y “Dos Dos”, compuesta por Veloso). Su disco Roberto Carlos (1972) fue su primer LP en alcanzar el hito de un millón de copias vendidas. En 1976, grababa un LP nuevo en los estudios de CBS en Nueva York, que incluye el clásico “Ilegal, inmoral o engorda” y “Los botones”. En 1978 interpreta “Lady Laura”, tema que dedica a su madre, y cuyo álbum vendió un millón y medio de copias.

"Detalles" (1971)

Los años 80

En 1981 grabó su primer álbum en inglés. Tres años después, su canción “Los camioneros” llega a escucharse más de tres mil veces en la radio en su país en un solo día. En 1985 participó en la campaña para ayudar a los niños en América Latina con “Cantaré, Cantarás” junto a Julio Iglesias, José Feliciano y Plácido Domingo entre otros. En 1989 ganó el Grammy de la categoría de “Best Latin Pop Album”(Mejor álbum de pop Latino) y encabezó la lista de la Billboard Latina (Luego seguirían otras cuatro estatuillas de su edición latina, además del premio a personalidad del año en los Grammy Latinos de 2015). Por otro lado, sus convicciones católicas en esta época se muestran especialmente fundamentalistas (mescla de religiosidad y del Trastorno Obsesivo Compulsivo que sufre). En 1986, felicitó al entonces presidente José Sarney felicitándolo por la censura que su gobierno impuso al filme “Je vous salue Marie”, de Jean-Luc Godard, “que no es una obra de arte o expresión cultural que merezca la libertad de atacar la tradición religiosa de nuestro pueblo y el sentimiento cristiano de la humanidad”, escribió el cantante, sin haber visto la película.

"Cama y mesa" (1981)

Los años 90

En 1992 Roberto Carlos grabó su nombre en el Paseo de la Fama de Miami, en Estados Unidos, mientras que dos años después logró vencer a los Beatles en ventas en América Latina con más de 70 millones de discos. En 1996 anotó otro éxito en colaboración con su viejo colega Erasmo Carlos, “Mujer 40”, y grabó junto a Julio Iglesias, Gloria Estefan, Plácido Domingo, Rocío Dúrcal, Jon Secada, entre otros, la canción en español “Puedes Llegar”, tema de los Juegos Olímpicos de Atlanta.

"Mujer pequeña" (1993)

2000-2010

Tras vencer la profunda depresión que le deparó la muerte de su tercera esposa, Maria Rita Simoes en 1999, gran amor de su vida víctima de un cáncer a los 38 años, el intérprete reanudó su carrera con la gira “Without Love” en noviembre de 2000. Recién en 2004 reconoció públicamente su trastorno obsesivo-compulsivo, síndrome que no solo le causa extraños comportamientos, sino que le hizo retirar de su repertorio temas famosos como “Desayuno” o “Infierno”, por incluir palabras que para él resultaban impronunciables. En 2008, Roberto Carlos y Caetano Veloso, amigos desde la década del 70, hicieron juntos un concierto en homenaje a Antonio Carlos Jobim. Al año siguiente el divo cumplía 50 años de carrera, a los 68 años. Las celebraciones culminaron con un mega concierto realizado en el Maracaná, cantando ante 70 mil personas.

"Amor sin límite" (2000)

2010-2020

A inicios de la década recibió el premio de la Sony Music en Nueva York por romper la meta de los 100 millones de discos vendidos. Al año siguiente, visita por tercera vez el Festival de Viña del Mar y barre con la Antorcha de Plata, la Antorcha de Oro y la Gaviota de Plata, su máximo premio reservado solo a los ídolos de su nivel. En noviembre de 2015 fue reconocido como persona del año por parte de la Academia Latina de la Grabación, los Latin Grammy.

"Ese tipo soy yo" (2014)

Década actual: los planes postergados

La pandemia obligó a Roberto Carlos a cancelar sus conciertos el año pasado, incluido el clásico especial de fin de año en la señal de TV Globo. Entre los proyectos que esperan para el próximo año figuran el inicio del rodaje de una película sobre su vida, bajo la dirección de Breno Silveira, así como una gira por México, Estados Unidos y Europa.

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué pasó con Marcela Basteri? Biógrafos de Luis Miguel responden. (Fuente: Saltar Intro)

TE PUEDE INTERESAR