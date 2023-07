La escena en cuestión no llegó al corte final de “Yana-Wara” –ese es el título de la cinta–, pero la película sí fue completada. Quien asumió el reto de sacar adelante este proyecto marcado por la fatalidad fue Tito Catacora, tío de Óscar. “Estábamos en las dos primeras semanas de grabación cuando Óscar falleció. Diría que habíamos avanzado un 20% del rodaje”, cuenta Tito, quien ocupaba el cargo de productor dentro del equipo

“Había cierto temor en asumir esta responsabilidad, pero nunca se me pasó por la cabeza buscar otro director para que completara la película. Porque todo el tiempo yo trabajé junto con Óscar en el proyecto de ‘Yana-Wara’, desde que escribió el guion en el 2018. Yo conocía el concepto, los formatos, todo”, explica. Por eso ambos aparecen como codirectores del filme.

Tito Catacora, tío del fallecido Óscar Catacora, se encargó de tomar la posta en el rodaje de "Yana-Wara". Ambos comparten el crédito en la dirección. (Festival de Cine de Lima)

Mundos extraños

“Yana-Wara”, que tendrá su estreno en la Competencia de Ficción del Festival de Cine de Lima PUCP, es una película oscura y siniestra sobre una niña de 13 años que muere en extrañas circunstancias en una comunidad de Puno. Hablada en aimara, y filmada en blanco y negro, mezcla la crudeza realista de la violencia de género con algunos elementos fantásticos –que lindan con el ‘folk horror’– de la cosmovisión andina.

“Para ser sincero, desde que Óscar estaba armando el guion, a mí esta historia me daba miedo –cuenta Tito Catacora–. Me he preguntado muchas veces por qué me causaba tanto temor. Hasta he pensado si será que mi sobrino me ha dejado por esto. Esa intuición arrastro”.

De hecho, “Yana-Wara” no es una película fácil. Algunas de sus escenas son particularmente chocantes y seguramente darán que hablar. ¿Hasta qué punto sus rasgos perturbadores provienen de la sensibilidad del desaparecido Óscar? “Yo creo que mi sobrino no hubiera filmado algunas de esas escenas. Cuando yo se las mencionaba, me objetaba. Él tenía otra forma de percibir. Pero a mí me gusta provocar al espectador, y es lo que hice”, admite Tito.

"Desde que Óscar estaba armando el guion, a mí esta historia me daba miedo. Me he preguntado muchas veces por qué me causaba tanto temor. Hasta he pensado si será que mi sobrino me ha dejado por esto". Tito Catacora, cineasta

“Yo diría que [Óscar y yo] nos complementábamos –agrega el director puneño–. Mi sobrino era más artista, más subjetivo, él sentía la emoción del arte; yo me considero una persona muy racional, más objetivo, y nunca me he considerado un artista. Por eso mis atrevimientos son muy radicales también. Él solía decirme: ‘Tú eres muy estrambótico’. Me regulaba”.

En su perversa y tétrica extrañeza, “Yana-Wara” bebe tanto del anchanchu –el dios del mal aimara– como del cine del japonés Kaneto Shindo, en particular de su clásica cinta “Onibaba”, una influencia admitida por Tito Catacora. Pero sobre todo sobrevuela su espíritu la ausencia/presencia del desaparecido Óscar: una dualidad que marca a esta cinta póstuma con todas sus dudas, sus ideales y sus imposibilidades.