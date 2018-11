"Avengers": ¿Deadpool realmente será afectado por el chasquido de Thanos?

El presidente del Universo Marvel, Kevin Feige, celebró diez llevando este cargo, y respondió una de las interrogantes más polémicas con respecto a "Deadpool".



En la película, muchos superhéroes desaparecieron tras el chasquido del supervillano Thanos; sin embargo, se desconoce qué otros personajes del Universo Cinematográfico de Marvel habrían corrido la misma suerte.

El presidente de Marvel respondió a la interrogante que envuelve a "Deadpool" y si se vio afectado por Thanos.

"¿Sí Deadpool también desapareció con el chasquido? Es una buena pregunta, nadie me la había hecho. Técnicamente, él no está en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que… él probablemente no ha sido afectado", explicó Kevin Feige.

Además con estas declaraciones durante la alfombra roja de los Britannia Awards, Feige dejó en claro que la fusión entre las productoras Disney y 20th Century Fox, aún no se concreta.

"Como dices, la fusión todavía no se ha hecho. Lo que puedo decir es que por años y años nuestro sueño ha sido tener de regreso a muchos de nuestros personajes, para así contar sus historias en Marvel Studios. Cuando eso pase, estaré muy emocionado", señaló.

Recordemos que con la reciente compra de Disney, muchos personajes ingresarán a Marvel como: "Deadpool", "X.Men", "Los 4 fantásticos", entre otros.