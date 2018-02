El Super Bowl vino y se fue, con lo cual ofreció no solo un partido de fútbol americano, sino tráilers; que posiblemente sean la razón por la que el resto del mundo esperó el evento. "Avengers: Infinity War", "Jurassic World: Fallen Kingdom" y otras historias revelaron nuevas imágenes. Aquí el recuento:

"Avengers: Infinity War"

Thanos está cada vez más cerca de la Tierra y los héroes tienen que detenerlo en el segundo avance de "Avengers: Infinity War". A estas alturas, Marvel crearía expectativa incluso con solo 10 segundos, pues la pelea del 'Titán Loco' contra Black Widow, Iron Man y otros ha sido esperada desde el 2012.

"Avengers: Infinity War" - spot del Super Bowl 2018. (Video: Marvel)

"Solo: A Star Wars Story"

La película del contrabandista espacial no había revelado ningún adelanto oficial, pero eso acabó el domingo. ¿Ha convencido al mundo el Han Solo de Alden Ehrenreich? El espacio que tenemos aquí no alcanzaría para resolver la pregunta. Incluye actuaciones de Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, etc.

"Solo: A Star Wars Story" - tráiler 1. (Video: YouTube)

"Westworld" - temporada 2

HBO no ofrecerá la temporada final de "Game of Thrones" este año, pero sí lo nuevo de "Westworld", donde robots capaces de amar se cansan de ser juguetes de los millonarios y deciden matarlos (de formas muy creativas). La serie es producida por Jonathan Nolan, Lisa Joy y J.J. Abrams.

"Westworld" - teaser tráiler de la temporada 2. (Video: HBO)

"Jurassic World: Fallen Kingdom"

Los dinosaurios nunca dejan de estar de moda y "Jurassic World: Fallen Kingdom" convierte el concepto en oro para Hollywood. Secuela de la cuarta película más taquillera de la historia (US$ 1600 millones en todo el mundo), en su nuevo tráiler muestra que las bestias prehistóricas no se quedan solo en las junglas, sino que ingresan a dormitorios de niñas pequeñas. Una pesadilla muy real.

"Jurassic World: Fallen Kingdom" - tráiler del Super Bowl. (Video: Universal)

"Skyscraper"

¿Te gustó "Duro de matar"? "Skyscraper" es casi lo mismo, solo que en lugar de los 35 de pisos del Nakatomi Plaza tenemos los 240 de The Pearl y en lugar de Bruce Willis está Dwayne Johnson; cuyo personaje, a pesar de tener una pierna ortopédica, corre mejor que muchos. Tal vez lo más triste sea que no está Hans Gruber (eres único, Alan Rickman), al cual no veremos caer desde la cima.

"Castle Rock"

J.J. Abrams vuelve a trabajar en la adaptación de las obras de Stephen King, solo que esta vez no se trata de una sola, sino de varias; una especie de universo compartido. Castle Rock es un pueblito lleno de secretos donde se respira la muerte, pero también cosas peores. Fans del maestro del horror reconocerán la prisión de Shawshank, así como otros detalles.

"Castle Rock" - teaser del Super Bowl. (Video :Hulu)

"Misión imposible: repercusión"

Si quieres ver a Tom Cruise saltar y tener accidentes, eso es justo lo que ocurre en el tráiler de la sexta entrega de "Misión imposible", donde su personaje, Ethan Hunt, no solo tiene que defenderse de su propio gobierno, sino de Superman. Esta cinta es la razón por la que Henry Cavill no se afeitó para las refilmaciones de "Justice League" y por las que Warner habría pagado US$ 25 millones solo para remover digitalmente el bigote.

"Red Sparrow"

Lo más cercano que tendremos a una película de la Viuda Negra de Marvel es "Red Sparrow", donde Jennifer Lawrence es una peligrosa espía rusa que deberá escapar de sus superiores. Se basa en la primera entrega de una saga de bestsellers, de modo que el estudio tiene esperanzas en convertir esta historia en una nueva franquicia. No por nada la dirige Martin Lawrence, realizador de casi todas las películas de "Los juegos del hambre".

"Red Sparrow" - teaser del Super Bowl

"The Cloverfield Paradox"

Netflix sorprendió al mundo no solo al revelar el tráiler el domingo durante el Super Bowl, sino al decir que la cinta llegaría esa misma noche. La crítica la ha destruido, así que solo valdría la pena para los fans de la saga.

"The Cloverfield Paradox" - tráiler del Super Bowl. (Video: Netflix)

"A Quiet Place"

John Krasinski y Emily Blunt huyen de algo muy siniestro. Krasinski vuelve a dirigir, lo cual no es nada prometedor pues de acuerdo a Rotten Tomatoes lo hace bastante mal.