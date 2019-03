"Bohemian Rhapsody" tendría una secuela tras su éxito en taquilla | VIDEO

Tras el gran éxito en taquilla de la cinta "Bohemian Rhapsody" y su exitosa participación en los premios Oscar, se empezó a especular que la película basada en la vida de Freddie Mercury podría tener una segunda parte. Rudi Dolezal, director de diversos videoclips de la agrupación Queen, reveló que la banda y su representante estarían en conversaciones para realizar una secuela de la cinta protagonizada por Rami Malek.

Según reveló el portal Page Six, Dolezal dijo que el manager de Queen tendría previsto realizar, al menos, una película más para terminar de contar la historia de Freddie Mercury.

"Estoy seguro que planea una secuela que empieza en Live Aid... (la idea de una nueva película) está siendo discutida fuertemente en la familia Queen", dijo el director al citado portal.

Cabe señalar que "Bohemian Rhapsody" tuvo una recaudación de más de 870 millones de dólares desde su estreno. Además, la biopic recibió cuatro premios Oscar y estuvo nominada en la categoría Mejor Película.

Hasta el momento, lo único que está confirmado es el lanzamiento de un documental sobre la banda tras la muerte de su vocalista principal. "The Show Must Go On: The Queen + Adam Lambert Story". En este proyecto, se refleja cómo se asoció la banda con el cantante estadounidense. Estrenará en abril.