"Captain Marvel": menos acción, más trama | RESEÑA SIN SPOILERS

"Captain Marvel" es distinta si la comparamos con el resto de historias que siguen el método de Marvel Studios, no solo por ser la primera película en tener como centro a una heroína ("Ant Man and the Wasp" tuvo protagonista masculino y femenino); sino por pararle las revoluciones a la acción.

►"Captain Marvel": ¿Qué dice la crítica de lo nuevo de Marvel Studios?

►"Captain Marvel" y las mujeres directoras en un medio dominado por hombres

Como "Avengers: Endgame" está a solo unas semanas de estrenarse, puede que Marvel juzgara que el público tendrá suficiente pelea para ese entonces. Así, la historia de Carol Danvers/ Vers es eso: la historia de una piloto en conflicto con su propia identidad.

En "Captain Marvel", la llegada de la heroína no pasa desapercibida por las autoridades, en particular SHIELD, donde vemos al joven pero rudo Nick Fury (un digitalmente rejuvenecido Samuel L. Jackson); cuya actitud es un preludio a la que vemos en las otras cintas de la saga: más divertido, superado por los acontecimientos pero dispuesto a no caer sin antes dar pelea.

Hay fuego cada vez que Fury y Danvers comparten la pantalla, una dinámica a todas luces superior a la que mantienen la heroína y Yon-Rogg; interpretado por un Jude Law correcto, pero también mayor al team-up de la protagonista y Maria Rambeau (Lashana Lynch). Explicar esto último sería un spoiler.

Entra en juego la amenaza de los skrulls, extraterrestres capaces de cambiar de forma, expertos en suplantar identidades; lo cual garantiza la tensión constante de no saber si tienes frente al héroe o a un marcianito 100% real no fake.

"Captain Marvel" pudo haber guardado sus sorpresas para el final, pero no es así. Desde los primeros minutos las expectativas son desafiadas para dar paso al verdadero núcleo de la historia al llegar al nudo. No pierdas de vista a los kree, cuya verdadera naturaleza debería ser clara para los seguidores de la serie "Agents of SHIELD".

►Brie Larson y Samuel L. Jackson parodian ´Shallow´ de Lady Gaga y Bradley Cooper | VIDEO

►Hollywood espera la llegada de "Captain Marvel" con muchas ansias

La película destaca en diálogos, humor, en tener un conflicto de múltiples capas... pero tropieza con la capitana. Carol tiene material y actitud de heroína, lo hace todo bien; desde el esgrima verbal hasta las peleas físicas, incluso cuando tiene dudas de su propia identidad. Pero los héroes también tienen defectos que esta cinta prefiere no mostrar (¿Marvel los guarda para la secuela?). Siendo justos, el Capitán América también es así y, hasta cierto punto, T'Challa.

Otro problema radica en que uno de sus mayores momentos ya había sido revelado en los tráilers. No es un spoiler, pero la carga emocional es tan grande que merecía ser guardado para el estreno. Y si nos ponemos quisquillosos, Phil Coulson (Clark Gregg) merecía más peso en la historia.

"Captain Marvel" no requiere de un villano para ser buena, pues el antagonista es más una situación que alguien en particular. Allí tenemos un avance en cuanto a la fórmula... y como ya sabemos, Carol Danvers volverá en "Avengers: Endgame"; donde repartirá castigo duro y parejo.

DATO

"Captain Marvel" llega a los cines de Perú el jueves 7 de marzo, viernes 8 a Estados Unidos.