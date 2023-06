“Los que trabajamos honestamente, los que nunca hemos hecho daño a alguien, ni copiado, ni aprendido de tutoriales o tantas tonteras que escriben, merecemos respeto. Puedes criticar, pero no te burles, no malinforméis ni mientas. ”, comenta el artista nacional.

─¿Ese mensaje va dirigido a Henry Spencer a quien evitaste darle declaraciones durante la conferencia de prensa de “La China Hereje”?

Hablo en general. Lo de él es una cuestión que tiene sus razones y se puede discutir, pero hay muchas personas que lo rodean. Eso ha generado que ahora cuando pongo una foto linda, escriban que me creo. No me creo nada. Subo fotos porque me gusta la fotografía. Tomo fotos desde niño. Tengo fotos de actores, de obras, animales, viajes y de desnudos porque soy amante del cuerpo del hombre y de la mujer. Y se me ha ocurrido hacer uno o más libros de fotografías. Ojalá encuentre a alguien que me ayude a elegir las fotos para este proyecto. Siento que no he hecho ni la tercera parte de la cantidad de cosas que quiero hacer y explorar. Por eso es que me me cierro en que no soy comediante.

─¿Sientes que se te ha encasillado en la comedia?

Creo que me conocen más en ese género y me escriben recomendándome que siga ese camino porque supuestamente otra cosa no sé hacer. Pero yo soy como el agua que siempre busca por dónde fluir. Nunca me quedo quieto y soy muy curioso. Arreglo cosas en mi casa, sé de carpintería, me gustan las aves, la música, los instrumentos musicales, la gasfitería. Mis orígenes son teatrales. Por haber pasado por un taller de clown o actuado en “Pataclaun” no siempre tengo que ser comediante o hacer reír. Disfruto mucho haciendo comedia, pero soy actor de raza. Y me dan con palo, pero sigo porque me gustan los retos. Y ahora hay gente que te da con palo sin siquiera ver tu trabajo ni conocerte. Cuando pongo algo en mis redes, aparecen insultos que antes no habían.

─¿Por qué crees que pasa eso?

Eso pasa por arriesgar, por dirigir una película.

─Una película que pese a las críticas debutó y sigue entre los más visto de Netflix.

Así es. Lamentablemente hay gente que no le gusta el éxito de los compañeros y empiezan a darte en la base para que caigas. Caeré, pero me volveré a levantar porque nadie nos tiene que detener.

─¿Y el tema de los tutoriales?

Acá no hay nada de tutoriales. Esa es una tontera que han inventado. Mi labor siempre ha sido observar y tener paciencia. Por eso es que dirijo ahora y estoy feliz en la dirección. Tengo un ojo acostumbrado a mirar cada detalle y siempre estuvo ahí, no nació de la noche a la mañana. Sin embargo hay insultos. Dicen que soy mediocre, que le hice daño al cine nacional. Son cuatro o cinco personas que hablan así y te hacen daño, pues aunque digas que no, te rascan un poquito el alma. Entonces, no es justo cuando has hecho un trabajo honesto, dedicado, profesional, que se malinforme solamente por ganar vistas o suscriptores.

─En Instagram comentaste que tu cambio de look responde a un nuevo papel para una serie colombiana. Nos puedes adelantar algo sobre ese proyecto.

En realidad es una invitación para un capítulo, la cual valoro como si fuese para el rol principal porque la están produciendo los mismos genios de “El robo del siglo”. Mi personaje es un peruano dentro de una serie colombiana. Está ambientada en los años 70. Y tengo entendido que seremos dos actores peruanos y que todavía no han elegido al otro. También estuve en México grabando la segunda temporada de “Travesuras de la niña mala”, serie en la que interpreto al tío Ataúlfo. Antes, en España, hice “El refugio”, una película que este año se estrena acá. También hice “La casa del caracol”, un thriller con Paz Vega, Javier Rey y Norma Martínez, a quien aprovecho para agradecerle porque fue mi coach para el papel que tuve en esta película. Mi personaje tenía seis páginas por cada escena. En total eran tres escenas las que tenía que hacer. Fue muy complicado. También me han convocado para hacer una película en octubre, en República Dominicana, un lugar alucinante. Allá grabé “El año del Tigre”. Esta nueva historia es de aventuras, al estilo Indiana Jones. Es sobre un buscador de tesoros en escenarios naturales. Para hacer buen cine ya no hay que cruzar el charco.

─¿Te sientes exitoso?

No me siento así porque el éxito es pasajero. Experimentar todo lo que experimenté y conseguir las metas que logré de hecho me costó, como a todos. Y aunque encuentre trabas en el camino, no dejaré de siempre ir por más.

Interpretar con la voz

A inicios del 2022, durante una muestra de cine latino, en Massachusetts, Carlos Alcántara recibió la propuesta del productor y empresario ecuatoriano Vladimir Soesti para dirigir y actuar en “La China Hereje”. Allí, a miles de kilómetros de distancia, se empezó a gestar la primera radionovela peruana que llegó a Spotify.

“Viajé a Estados Unidos por invitación del director Jorge Ulloa, para la presentación y un conversatorio sobre la película en la que participé: ‘Dedicada a mi ex’ (2019). Fue muy bacán ver cómo un público que no habla español disfrutaba y se divertía viéndola. Al culminar la presentación se me acercó Vladimir, quien es amigo de Jorge. Me contó que tenía una radionovela que quería hacerla en Perú bajo el nombre de ‘La China Hereje’, título inspirado en la composición del uruguayo Juan Pedro López. Carlos Gardel la grabó como tango en Argentina, Julio Jaramillo en Ecuador y Los Romanceros Criollos en Perú”, explica el actor tras aclarar que por este proyecto siente una motivación especial y entrañable. “Los sonidos han marcado mi vida. Me gustan mucho. Desde niño tengo fascinación por hacer ruidos con la boca”, asegura.

Carlos Alcántara y Melania Urbina unen sus talentos artísticos para dar vida a la radionovela "La China Hereje". (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO

“La China Hereje” tiene a la actriz Melania Urbina en el rol principal. Katia Condos, Ebelin Ortiz, Carlos Carlín, Andrés Salas, Armando Machuca y Bruno Odar también forman parte de esta propuesta auditiva que consta de doce capítulos.

“Cuando me dieron el guion y vi los personajes, decidí -sin dudar- que la china debía ser Melania Urbina. Por china, no por hereje (risas). Además de la admiración y el respeto que tengo por su trabajo, me parece que tiene una vasta experiencia como locutora. Este elenco lo formé con actores que tienen experiencia en locutar, hacer doblajes, comerciales, series y radionovelas”, aclara el artífice de “Asu Mare”.

“Bruno Odar también tiene un papel predominante en esta producción. Es el narrador. Es un capo en lo que hace y se deja dirigir. Es un equipo profesional, puntual y versátil. Ha sido una experiencia increíble sacar adelante este proyecto. Me quedo con las ganas de que haya una segunda parte. Ojalá se dé”, subraya.