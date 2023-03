La trama sigue a una pareja dueña de un restaurante chino al borde de la quiebra. La corrupción de los empleados públicos y la extorsión de la que son víctimas lleva al límite la cordura de ambos y desata una violencia irrefrenable.

“Desde que leí el guion sentí que estaba ante una historia bastante interesante pero compleja. No me quedaba claro si era una comedia o un drama, pero el personaje era interesante y acepté inmediatamente”, comenta el protagonista, Carlos Alcántara, en entrevista con El Comercio.

Sus compañeros de reparto, Gonzalo Torres y Wendy Ramos coinciden en que el resultado los sorprendió positivamente, pero esta última confiesa que se sintió “horrorizada” cuando recibió sus diálogos. “Era bien extraño. Me arriesgué y acepté, aunque, de hecho, fui a ver la película rezándole a Dios”, dice entre bromas.

No es para menos, durante la más de hora y media que dura el filme, se tratan tópicos controversiales como la infidelidad, la violación y hasta la propia muerte. Por esta razón, más que un género, la comedia se ubica estratégicamente durante la trama para liberar la tensión en las situaciones más inquietantes. “Estamos ante una película distinta a la que estamos acostumbrados ver. Destaca por las actuaciones y la historia, pero también por su fotografía y la dirección de arte”, recalca Alcántara.

El rodaje se realizó durante dos meses en República Dominicana, con capital de Star+, plataforma de The Walt Disney Company. Según anunciaron miembros de la producción, pronto la película podrá verse también a través de streaming, lo que se traduce en una gran exposición internacional para los actores peruanos.

Para el creador de “Asu Mare”, este es un sueño cumplido que ha esperado durante mucho tiempo. “Estoy subiendo un peldaño más en mi carrera para lograr trabajar afuera en mejores y mayores producciones. Me hace muy feliz”.

El popular ‘Gonzalete’ agrega que la exposición global también beneficiará a jóvenes actores en Perú, porque abre una posibilidad de realizar producciones colaborativas en el extranjero. “La mirada del público y la industria es importante, espero que salgan más proyectos a partir de esto”.

La percepción del elenco acerca del circuito comercial cinematográfico es optimista, aunque el trayecto no sea fácil. “Cuando se abra la puerta, la gente debe estar lista. Ahora está saliendo un montón de actores nuevos y eso me parece genial. A veces dicen: ‘Siempre salen los mismos’ [en el cine peruano], pero si no quieren vernos, hay un montón de películas nuevas para descubrir”, destaca Ramos.

Por el momento, aseguran que la “gente de Disney” se ha mostrado contenta con el resultado. ‘Cachín’ adelanta que se comunicaron con él nuevamente para protagonizar un nuevo proyecto aún más grande que dará a conocer próximamente. Estaremos expectantes.