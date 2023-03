Pázhitnov estaba sentado entre científicos que trabajaban en la carrera espacial cuando creó el primer prototipo de Tetris en 1977. En aquel momento, los juegos electrónicos no suponían un negocio en el país, y el interés por su desarrollo era mínimo. Por esa razón, el relativo éxito que gozó entre sus colegas no interesó demasiado al joven programador.

El ingeniero Alekséi Pázhitnov (interpretado por Nikita Yefrémov) bautizó el software con el nombre de Tetris, una combinación del número 4 en griego (tetra) y su juego favorito: el tenis. / Apple TV+

En el lado opuesto del mundo, la historia era diferente. Una copia ilegal de la versión de ordenador se había introducido en Hungría hasta aterrizar en las manos de Robert Stein, un ambicioso empresario que decide apropiarse del software y venderlo como suyo a la compañía inglesa Mirrorsoft.

La simpleza de la lógica del juego y el gran grado de atracción que generaba en los usuarios, hizo que su popularidad se extendiera como la pólvora durante el periodo de la perestroika. Pázhitnov, por su lado, jamás vio un centavo de estas transacciones comerciales y no supo del revuelo generado hasta un inesperado encuentro con Henk Rogers, el osado comerciante informático que fue pieza clave para el éxito mundial del videojuego.

El juego perfecto

“Es poesía, arte y matemática trabajando en una mágica sincronía”, es la descripción de Rogers sobre Tetris en la película homónima que se estrenará este 31 de marzo a través de Apple TV+. La cinta no se detiene a explicar la historia contada anteriormente por no resultar tan apasionante.

“Fue un reto lograr que el primer acto fuera entretenido e informativo al mismo tiempo, ya que el guion era muy denso y tenía mucha información que procesar. No queríamos que fuese confuso para la audiencia”, señaló el director Jon S. Baird en una mesa redonda con periodistas de la región, donde también estuvo El Comercio.

La cinta toma como partida inicial el viaje del empresario a la Rusia comunista para hacerse con las licencias comerciales, una idea descabellada considerando que el escenario temporal se ubicaba en plena Guerra Fría. Lo impulsaba el respaldo de Nintendo, la empresa que comercializaba en Estados Unidos que, a cambio de los derechos, le había prometido una recompensa de un dólar por cada Game Boy vendida.

La película incluyó animaciones y gráficos relacionados al videojuego en su postproducción. / Apple TV+

Su ignorancia fue atrevida, pero obtuvo resultados. “No lo tomé como algo serio. Lo veía como un juego de aventuras. Ahora que lo veo en retrospectiva, podría haber tomado un giro equivocado y haber caído en un pozo de lava, -o peor- en un gulag”, dice sobre su experiencia en el país soviético.

Su primer objetivo fue conocer al creador Pázhitnov, y como una pieza que llega en el momento y lugar indicado, lo conoció minutos antes de ser llevado a una carceleta acusado de espionaje. Encajaron inmediatamente.

“No era el primer hombre de negocios aventurero que me buscaba, pero cuando me di cuenta de que también era un diseñador de juegos, inmediatamente mi corazón cambió. Él fue el primer colega en mi vida, ya que en ese momento no había ninguno en la Unión Soviética”, comentó el ruso con un tono de nostalgia.

Pronto descubrieron que, al haber creado el videojuego en el bloque comunista, los derechos no le pertenecían a él, sino a la URSS. La película centra su trama en la posterior guerra de ofertas que ambos ingenieros desatan para conseguir de vuelta la propiedad intelectual. “‘Tetris’ se enfoca más en la trama que en el desarrollo de personajes. Aunque la película no profundiza mucho en quién es Rogers, disfruté interpretándolo”, explicó el protagonista, Taron Egerton.

Taron Egerton [derecha] ganó un Globo de Oro por su actuación en la cinta Rocketman. Además asume el rol principal en la saga de Kingsman. / Apple TV+

Alekséi Pázhitnov y Henk Rogers en persona, asesoraron a Egerton para la construcción de su personaje. “También trabajamos en los guiones. Me siento orgulloso de mi amigo y de mí porque estamos llevando la verdad a la audiencia. La película es increíblemente veraz, ese es nuestro principal logro”, dijo el creador original del videojuego.

A través de los años, ellos han mantenido su cercanía, y con el tiempo, fundaron una compañía juntos que perdura hasta estos días. Podría pensarse que su interacción fue forzada como un método para conseguir los derechos de autor, pero Egerton defiende su fidelidad: “Cualquier duda sobre la validez de esa amistad se disipa por el hecho de que todavía muy cercanos, y como soy un romántico sentimental, encuentro eso atractivo y encantador”.

Resulta curioso que, pese a la frialdad de su país de origen, este imperio multimillonario haya iniciado por diversión y se construyera en base a una entrañable amistad. La larga vida del juego también responde a razones emocionales como la nostalgia y la competitividad. Los jugadores profesionales anualmente crean nuevas técnicas para aumentar sus puntajes en los campeonatos. Solo una regla de vida los guía: “Los logros desaparecen, pero los errores perduran”.