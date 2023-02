“El mundo es un libro y aquellos que no viajan, solo leen una página de él”. La voz en off del segundo capítulo de la docuserie de viajes “The Reluctant Traveler” (Apple TV+) pronuncia esa frase. ¡Es cierto! Algunos adoran viajar, mientras que otras singulares especies humanas, como Eugene Levy, no podrían pisar ciertos lugares por decisión propia. Perú, un país de mosquitos en la selva y tráfico en la capital, ¿sería su opción? Sorprendentemente, el recordado protagonista de “American Pie” (1999) ve una posible visita al país como toda una “experiencia”, comentó a Saltar Intro de El Comercio en una conferencia de prensa virtual.

Viajar por lugares exóticos es una idea espeluznante para el padre de Jim Levenstein de “American Pie”, Noah. Es una casualidad que el personaje de la película tenga en común con el verdadero Eugene Levy de la docuserie de viajes de Apple TV+ ser un señor mayor de mente abierta y amable que, en realidad, pasa mucho tiempo preocupado y desconcertado. Acepta la modernidad y camufla la incomodidad, como en la escena de 1999, cuando regala revistas sexuales a su hijo adolescente en un intento de educarlo en el tema. Es un momento que se siente casi parecido a verlo sumergirse en el Ártico con un traje flotante en “The Reluctant Traveler”, moviendo esa poblada ceja frunza por el miedo de morir en el intento.

“No pienso que soy gracioso la mayor parte del tiempo. No me categorizo como un comediante. Eso no soy. Soy un persona generalmente recta en la vida real. Creo que las personas ven una luz más humorística en mí de la que yo percibo”, admite Levy por Zoom.

De hecho, el actor canadiense discrepa en que Noah Levenstein y el real Eugene Levy tengan la misma personalidad. “Probablemente, Johnny Rose sea más cercano a quien soy en la vida real”, replica a este diario el actor, al recordar al personaje elegante y protector de la familia de “Schitt’s Creek”, la producción canadiense que lo llevó al podio de los Emmy como “mejor actor principal”. Entre 2015 y 2020, fue la serie de comedia más premiada y con mayor número de nominaciones por una temporada en la historia de la competencia.

El éxito consecutivo de “Schitt’s Creek” y la fama de las secuelas de “American Pie” concluyeron en una llamada del director de “The Reluctant Traveler”, David Brindley, quien decidió el tono de su serie el día que conoció a Eugene Levy. Nunca fue la idea empujar al actor a realizar aventuras fuera de su zona de confort, por eso la propuesta empezó como una jornada de viajes por hoteles lujosos en Finlandia, Costa Rica, Italia, Estados Unidos, Maldivas, Sudáfrica, Portugal y Japón. Aún así, el actor rechazó la propuesta: viajar no es lo suyo. Pero, después de unas cuantas conversaciones, se convenció en participar en la primera temporada de ocho capítulos.

Eugene Levy presenta la serie de Apple TV+ "The Reluctant Traveler".

Al inicio, había una lista de 15 lugares del mundo y Bradley fue reduciendo la cantidad a países donde Levy pudiera encontrar actividades al aire libre, como esquiar en un trineo conducido por perros o una caminata nocturna por un bosque salvaje. Por su puesto, casi todo el tiempo se ve el pánico en su rostro, pero de vez en cuando Levy disfruta de la compañía de los locales, aprende algo nuevo de la cultura o rompe la cuarta pared para hablar a la cámara, por ejemplo, de su número de la fortuna japonés.

Siempre que haya “familia, comida y amigos” es posible vivir cualquier aventura, dice el actor. A pesar de que no todos los lugares eran su favorito, como lo es Venecia (Italia), se pudo acostumbrar a las experiencias y sigue abierto a conocer otros lugares. Durante la conferencia de prensa, Levy aseguró que Perú puede ser una próxima opción para otra entrega de la serie de Apple TV+.

“No sé por qué Perú no apareció en la lista de países de la primera temporada. Bastantes ubicaciones no surgieron. Pero esa es una de las cosas a tener en cuenta en una segunda temporada, supongo. Nunca he estado en América del Sur, por lo que habría sido una experiencia para mí. Tal vez, si hay una segunda temporada, Perú estará en la lista. Ya sabes, no hay una buena razón por la que no iría”, dijo a este diario.

Trailer de “The Reluctant Traveler”

La serie de Apple TV+ estrena el 24 de febrero. Tiene como productores ejecutivos al ganador del Emmy, David Brindley, y Eugene Levy y Sara Evans. Está dirigida por James Callum, nominado al BAFTA por “Sort Your Life Out” (2021).

Jennifer Coolidge y Eugene Levy

Todavía es un clásico del cine esa escena de Noah Levenstein (Eugene Levy) cayendo desde la ventana de un segundo piso, después de pasar horas fumando marihuana con la madre del insensible Stiffler, Jeanine (Jennifer Coolidge). El épico momento de “American Pie: El reencuentro” (2012) fue una de las cosas por las cuales Eugene Levy pensó que el giro en la relación del padre de Jim y la rubia símbolo de la saga iba a ser algo que a su esposa “no iba a gustarle”, dijo en una entrevista del sitio Movies Ireland.

Jennifer Coolidge y Eugene Levy en una de las escenas de "American Pie: La reunión". / Hopper Stone

“No me gusta verme en la pantalla”, decía Jennifer Coolidge durante la entrevista conjunta con Levy, quien sí regresa hasta 16 veces a una película en la que actúa para corregir la continuidad de su trabajo. Más de 10 años después del estreno de la última película de la saga donde actuaron juntos, el actor ve los grandes pasos de su amiga. En 2022, ella ganó su primer Emmy como “mejor actriz de reparto” con el papel de la sensible y millonaria Tanya McQuoid en la serie “The White Lotus” (HBO Max). El mismo año, se llevó un Globo de Oro como “mejor actriz de reparto de una miniserie” por el mismo rol.

“Amo a Jennifer Coolidge”, dijo Levy durante la conferencia virtual. “Creo que es la persona más genial y divertida. Ella es ella. Estoy tan contento de que finalmente esté recibiendo lo que le corresponde en la industria. No podría estar más feliz por ella”. Además, el actor respondió sobre la posibilidad de trabajar con ella en otra película de “American Pie”: “El papá de Jim y la mamá de Stiffler ganando Emmys… (ríe) bien por ellos (nosotros). La oportunidad de trabajar cualquier cosa con Jennifer siempre es emocionante por quién es ella y lo inesperado que obtendrás de ella. No podría estar más contento de que esté ardiendo en el negocio del espectáculo en este momento”.

"Schitt's Creek" (2015-2020) "Schitt's Creek" es una serie de 80 capítulos que se transmitió entre 2015 y 2020 por CBC Television (Canadá). Fue creada por Eugene Levy y su hijo, Daniel Levy, quien además se llevó cuatro premios Emmy en 2020 por su trabajo como director y escritor de esa producción. Por el momento, la serie solo está disponible en Hulu.

