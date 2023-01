Han tenido que pasar décadas para que Jennifer Coolidge recibiera el reconocimiento que su trabajo merece. Tras alzar su primer Globo de Oro el martes pasado gracias a su interpretación de Tanya McQuoid en la serie “The White Lotus” de HBO, la actriz se prepara para continuar audicionando para papeles importantes que le den un lugar imborrable en Hollywood.

Coolidge nació en Boston, Massachusetts (Estados Unidos) el 28 de agosto de 1961. Ella se define a sí misma como una niña muy soñadora, incluso reveló que su meta era ser la “Reina de Mónaco”; sin importarle que ese lugar ya estuviera ocupado. Entonces, destacar en Hollywood se volvió su nueva ambición y no se detendría hasta lograrlo.

Inicios en la actuación

Tras pasar por la Academia Estadounidense de Arte Dramático, llegó el primer papel de Jennifer Coolidge para participar en un episodio de la sitcom estadounidense “Seinfeld” como Jody en 1993. Mientras que su debut en la pantalla grande sería como Sister Sister en la sátira “Plump Fiction” (1997); ese mismo año estrenaría “Trial and Error”, donde da vida a Jacqueline ‘Jackie’ Turreau.

Posteriormente, aceptó papeles en cintas como “Brown’s Requiem”, “Slappy y los sucios” y “A Night at the Roxbury”; además de series como “SheTV” y “King of the Hill”. Jennifer era consciente de que, aceptando estos papeles no estaba avanzando a ser la estrella de Hollywood en la que buscaba convertirse. Pero, eso no la detuvo.

Vinculada a papeles secundarios

No sería hasta el año 1999 donde conseguiría el papel por el que sería recordada durante mucho tiempo. Con 38 años, aceptó interpretar a Jeanine Stifler, la madre de Stifler en la saga “American Pie”, donde seducía a uno de los amigos de su hijo universitario.

“Entonces, había un cierto tipo de mujer digamos que con una belleza no estándar que siempre hacía de la alocada mejor amiga de los protagonistas, de la secundaria rara. Le dije a mi agente que no me interesaba más hacer eso, que quería hacer monólogos de humor. Y me tiré cuatro años intentando vivir de eso. Hasta que volví a esos personajes”, resaltó Jennifer cuando le consultaron sobre su primer papel.

Jennifer Coolidge se hizo famosa como la madre de Stifler en "American Pie". (Foto: Universal Pictures )

Desde entonces, quedó encasillada en personajes del género cómico. Por ello, fue llamada para otras producciones como “Legalmente rubia y “Dos chicas en quiebra”. Además, se convirtió en un rostro esporádico en proyectos cómicos como “Sexo en Nueva York” y “Friends”, así como en “Glee” y “Zoolander”, entre otras decenas de títulos.

Hay diversos factores con el cual Coolidge podría haberse impulsado a seguir en Hollywood. Pese a tener que luchar contra el estereotipo de “rubia tonta”, Jennifer supo cómo hacerse valer y trabajó para desvincularse de dicho término. Aunque, no ha sido un camino fácil. Para sorpresa de su público, la actriz considera que aparecer en el videoclip “Thank U, Next” de Ariana Grande le dio las fuerzas para continuar.

Desde 2018, la cantante había mostrado su admiración al trabajo que ha realizado Jennifer durante años. Por ello, la invitó a participar de su video musical. Esa invitación, según la propia actriz, marcó un antes y un después para ella. “Fuiste una especie de instigadora. Realmente creo eso. Creo que, si no me hubieras puesto en ‘Thank U, Next’ y no hubieras hecho esa imitación, no creo que estaría aquí donde estoy”, aseguró la actriz en entrevista con la intérprete de “Into You” para Entertainment Weekly.

Jennifer Coolidge durante su participación en el videoclip "Thank U, Next". (Foto: Captura/YouTube)

En la misma conversación, Jennifer aseguró a Ariana Grande que sentía que su carrera estaba estancada y “tú hiciste que las cosas funcionaran para mí. Solo quiero darte las gracias. Sé que eres una persona muy humilde, no lo admitirías, pero solo voy a agradecerte”.

Tras ello, Jennifer Coolidge aceptó otros papeles en “Like a Boss” como Sydney, “Promising Young Woman” como Susan Thomas, “The Fungies!” como la voz de Dr. Nancy, “Single All the Way” como Tía Sandy y “Arlo the Alligator Boy” como la voz de Stucky.

Reinvindicación de su talento

No fue hasta mediados de 2021 que tendría su regreso triunfal con el papel de Tanya McQuoid en la serie “The White Lotus”, creada por Mike White para HBO. “¿Sabes a lo que me refiero? Mi vida había estuvo estancada durante bastante tiempo, así que esto está por encima y más allá, y es emocionante”, contó Coolidge a Grande.

Jennifer llegó a la serie gracias al llamado de su amigo y productor Ryan Murphy, a quien conoció en “Gentlemen Broncos” (2009). “Es mi amiga, y fue parte de las razones por las cuales escribí la primera temporada. La gente realmente respondió a su actuación”, contó White, quien le había prometido a su amiga hacer un papel especial para que ella brillara en la pantalla.

Aunque, Coolidge estuvo a punto de rechazar la oportunidad. “Muchos actores somos tan inseguros y tenemos tanto miedo al fracaso que echamos a perder nuestras propias oportunidades”, señaló a “The Guardian”.

Jennifer Coolidge es una de las protagonista de "The White Lotus" e interpreta a Tanya McQuoid-Hunt (Foto: HBO Entertainment)

Gracias a su destacada actuación, Jennifer Coolidge se llevó su primer premio Emmy en 2022 a Mejor actriz de reparto en miniserie. “¡Hola! Wow, gracias. Qué noche. Me di un baño de lavanda esta noche antes de la gala y estoy hinchada dentro de este vestido… tengo problemas para hablar”, comentó la actriz y provocó la risa de los asistentes.

El último martes 10 de enero, la actriz volvió a ser premiada por su actuación en la producción de HBO: se llevó el Globo de Oro a Mejor actriz de reparto de miniserie. “No hago ejercicio, ¿sabes? No puedo sostenerlo tanto tiempo”, señaló. “Solo quiero decir que algunas de las personas que están en esta sala, son las cinco personas que me mantuvieron en pie durante 20 años con estos pequeños trabajos”, agregó.

Jennifer Coolidge posa con su Globo de Oro tras ganar a Mejor actriz de reparto en miniserie este 2023. (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Y, el productor Ryan Murphy tampoco quedó afuera de su discurso. “Tú fuiste uno de ellos. Esos pequeños trabajos que me hicieron seguir adelante. Fuiste tú, Ryan, y veamos... ¿quién más estaba allí? Eras sólo tú, Ryan”, precisó. Jennifer también agradeció a Michael Patrick King por “‘Sexo en Nueva York” y Reese Witherspoon por “Legalmente rubia”. “Luego estaban estas personas que me daban estos pequeños y bonitos trabajos lindos, que serían suficiente para ir al siguiente y al siguiente”, añadió.

Pese a su salida en la última temporada de “The White Lotus”, se prevé que Jennifer Coolidge continuará destacando su talento en otros proyectos. “Mike White, me has dado esperanza. Incluso si este es el final - porque me mataste, pero no importa - porque incluso si este es el final, has cambiado mi vida de un millón de maneras diferentes”, aseguró la actriz al final de su discurso en los Globos de Oro 2023.