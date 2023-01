Los estrenos de “The Last of Us”, la docuserie de “Britney v. Jamie: Juicios de familia” y “Velma” son algunos de los títulos que prometen liderar las tendencias este ‘finde’ en streaming. Si estás planeando pasarla en casa, aquí te dejamos nuestras recomendaciones de qué historias no pasar por alto.

Estos son los estrenos destacados en la semana del 9 al 15 de enero:

1 “The Last of Us”- HBO Max Disponible desde el 15 de enero Una pandemia se desata en los Estados Unidos y aquellos que son infectados con la cepa del hongo Cordyceps están destinados a convertirse en caníbales. Huyendo de este escabroso panorama, Joel (Pedro Pascal) conoce a Ellie (Bella Ramsey), una niña que demuestra ser inmune a la infección y que se convertirá en la esperanza para acabar con esta pesadilla. Pero lograr mantenerla a salvo será una guerra difícil de librar. Esa es la trama de esta serie que, según los críticos, podría colarse en los ránkings de lo mejor del año. A prestarle atención. 2 “Britney vs Jamie: Juicios de familia” - HBO Max Disponible desde el 10 de enero A fines del 2021, la cantante Britney Spears fue librada de la tutela que su padre ejercía sobre ella desde el 2008. El juicio, uno de los más mediáticos de la última década, culminó con una sentencia a favor de la intérprete de “Lucky”, pero con muchas voces sobre lo que realmente pasaba al interior de su familia. Este documental muestra el detrás de cámaras de lo que realmente ocurrió y contrasta algunas versiones. Ideal para quienes deseen saber más sobre lo que ocurrió en la vida de este ícono de la cultura pop. 3 “Sky rojo 3”– Netflix Disponible desde el 13 de enero En su nueva entrega, la serie nos volverá a poner cara a cara con la historia de Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) y Gina (Yany Prado), tres prostitutas que, tras huir de sus proxenetas en el último episodio de la serie, descubrirán que “el pasado siempre vuelve” y “el miedo que hemos pasado no se va a ir jamás”. Con muchas referencias a “Kill Bill”, la ficción quiere capturar a audiencias jóvenes en esta temporada y para ello ha fichado al cantante Rauw Alejandro, quien debutará con un papel que promete sorpresas. 4 “Sexify”, temporada 2 – Netflix Disponible desde el 11 de enero Tras recibir buenos comentarios en su debut en 2021, la serie polaca creada por Kalina Alabrudzińska y Piotr Domalewski está de vuelta. Nuestras protagonistas, Monika, Paulina y Natalia, tendrán que resolver los problemas que les ha traído la app que han creado para ayudar a sus compañeros universitarios a resolver dudas sobre sexualidad. 5 “Velma” - HBO Max Disponible desde el 12 de enero La nueva comedia animada para adultos muestra el pasado de la mente maestra de “Misterio a la orden”, Velma Dinkley; así como el origen de la pandilla de Scooby Doo antes de que se subieran a su caravana para recorrer el país resolviendo misterios. Esta serie no estará exenta de nuevos enigmas por resolver, y el público podrá disfrutar de 10 episodios en esta primera temporada.

