Tras quedar liberada de la tutela ejercida por su padre, la cantante estadounidense Britney Spears continuó bajo los reflectores de la opinión pública. En ese contexto, HBO Max anunció el estreno de la docuserie “Britney vs. Jamie: juegos de familia”, producción que tratará de reconstruir la historia recolectando versiones de ambas partes.

A manera de adelanto, HBO publicó un clip de casi dos minutos que inicia con los testimonios personales de la cantante que se difundieron en redes sociales. “Entonces, me desperté esta mañana y me di cuenta que tengo muchas cosas en mi cabeza que realmente no he compartido con nadie porque siempre he temido ser juzgada y definitivamente la vergüenza de todo en general y punto”, se escucha decir a Britney en un audio recabado de Instagram, publicado en agosto de 2022. “Honestamente, mi padre necesita estar encarcelado el resto de su vida”, agrega otro audio filtrado el año pasado.

En el video también se evidencia que habrá testimonios tratando defender a ambas partes, tanto a Jamie Spears como a Britney Spears. “El tutor legal quita el derecho a una adulta; y se lo entrega a otra persona”, refiere Emily Baker, una comentarista jurídica. En tanto, David Lenok, representante de los bienes y patrimonio, alega que “necesitábamos protegerla (a Britney) de sí misma”.

Jamie vs. Britney poster

El documental también recolecta las opiniones de Steve Dennis, biógrafo de Britney; Dan George, director de la gira “The Circus”; Jennifer Otter, ejecutiva retirada de la industria musical; Megan Radford, organizadora de “Free Britney”; entre otras personas.

Cabe resaltar que “Britney vs. Jaime: juegos de familia” se encuentra disponible en la plataforma de streaming HBO Max desde este martes 10 de enero. Los dos primeros capítulos tienen una duración 47 minutos cada uno.