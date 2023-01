“The Las of Us”, la adaptación del celebrado videojuego que estrenará este 15 de enero HBO Max, es una de las series más esperadas del 2023 y las primeras críticas coinciden en que no se trata de un título que pasará al olvido.

Las publicaciones de prestigiosos medios, que compilamos líneas más abajo, coinciden en que la ficción no solo mantiene el corazón del videojuego, considerado uno de los mejores de todos los tiempos, sino que le aporta un nuevo corazón a la historia gracias a las interpretaciones de sus protagonistas: Pedro Pascal y Bella Ramsey.

De momento, la serie cuenta con una calificación de 96% en Rotten Tomatoes. ¿Estamos ante una de las grandes series del 2023? Lean estas reseñas y prepárense para su estreno:

Reseña de IGN:

“Las mejores adaptaciones no solo imitan el material de origen, sino que enriquecen la historia para quienes están familiarizados con ella, al mismo tiempo que actúan como un punto de entrada para quienes no lo están. ‘The Last of Us’ de HBO hace exactamente eso: es un recuento brillante de una de las historias más queridas de los videojuegos y vuelve a embotellar el rayo que lo hizo tan especial para muchos en primer lugar, permitiéndole volver a golpear con un efecto sorprendente. Gracias a un par de actuaciones principales fenomenales y a una visión bellamente ejecutada de lo que es encontrar esperanza y amor en un mundo empeñado en negarlo, ‘The Last of Us’ emociona desde el primer episodio hasta el último”.

Reseña de Vulture:

“‘The Last of Us’ es una pieza de televisión muy bien hecha. También está llena de giros y temas reconocibles; aunque técnicamente no es un show de apocalipsis zombi, sus ritmos y detalles de supervivencia (los cementerios interminables de vehículos abandonados, la alegría que se encuentra en una lata caducada pero aún comestible de Chef Boyardee) traen recuerdos de series como ‘The Walking Dead’ y otros títulos de ese estilo”.

Reseña de BBC:

“No es ni remotamente controversial llamar a esta serie la mejor adaptación de un videojuegos jamás realizada. Para los fanáticos del juego, es una versión de máxima habilidad y reverencia, pero aún capaz de sorprender; para las personas que nunca han usado un control de videojuego, es una encapsulación del corazón y del alma de esa historia, de sus personajes de pura sangre, de su trama ordenada, de sus temas maduros de amor y pérdida”.

Reseña de The Washington Post:

“Debido a que ‘The Last of Us’ ya estaba estructurada y escrita como si se tratara de un show para televisión, la versión de HBO estaba marcada para funcionar, y así lo hace. Su adaptación trata bien la mayoría de las escenas clave del videojuego, con cariñoso respeto. De alguna manera, la historia es mejor gracias a una visión más granular de la vida de ciertos personajes. Por ejemplo, los hermanos Sam y Henry, que ya son personajes fundamentales del juego, reciben una historia mucho más extensa que explica su difícil situación y las razones por las que quieren unirse a Joel y Ellie”.

Reseña de Variety:

“Lo que funciona sobre ‘The Last of Us’ funciona lo suficientemente bien como para ver el futuro cercano en el que el programa terminará entre los mejores de la televisión. La materia prima, incluida una curiosidad conmovedora y reflexiva sobre cómo sería vivir una catástrofe, está ahí. Pero a pesar de que la caída no fue culpa de la humanidad en este relato de nuestra desaparición, espero, en las próximas temporadas, ver aún más del mundo más allá de la relación de nuestros héroes”.

Además… En streaming "The Last of Us" se estrenará el 15 de enero a las 21 horas en HBO. Inmediatamente después de su emisión en televisión, estará disponible en streaming por HBO Max.