En un suburbio de la era espacial de 1950, los vecinos gozan de la última tecnología en el ámbito doméstico y de servicios, desde autos flotantes hasta robots carteros. En la mente de los creadores de la serie “Hello Tomorrow!”, Amit Bhalla, Lucas Jansen y Stephen Falk, el barrio de Vistaville fue un sueño desde hace cinco años y recién hace cuatro se convirtió en el piloto de un drama “retro-futurista”. Apple TV+ invirtió en operadores de marionetas y un gran equipo de utilería, que hicieron malabares con las fabricaciones de la empresa de escenografías Jet Sets de Los Ángeles.

Cuando Bhalla y Jansen escribían el guion de la serie, no dejaban de agregar un gadget para cada movimiento de los personajes. Si no fuera por las manos de Eric Cheripka, encargado de los robots de Jet Sets, su colega Jessica Messina y el equipo de titiriteros que movían los aparatos de forma manual, entonces “Hello Tomorrow!” todavía sería un texto y no una realidad. Felizmente, los creadores encontraron la forma de contar el conflicto interno de Jack (Billy Crudup), un vendedor de casas y experiencias en la Luna (sí, en la Luna). Se trata de un hombre entusiasmado en convencer a los vecinos de Vistaville de mudarse lejos de la Tierra, pues sus vidas son tan cómodas y tecnológicas que realmente no se dan cuenta de lo infelices que son.

Los robots BarBot (el cantinero), ValetBot (quien estaciona los autos), BellBot (la campana), CroonerBot (un cantante), PoliceBot (el policía), GardenBot (el jardinero), DomesticBot (la aspiradora), entre otros aparatos fabricados por Jet Sets, se mezclan entre los humanos en “Hello Tomorrow!” de Apple TV+.

“Desde el inicio, queríamos que los dispositivos fueran manipulados de forma práctica”, dice Lucas Jansen a Saltar Intro de El Comercio durante una entrevista virtual, en la cual lo acompaña su co-showrunner, Amit Bhalla. “Hay titiriteros en trajes de color verde luego borrados en posproducción, haciendo que los brazos de los robots se muevan y corran por el escenario. Esto dio una textura de realidad a la serie, de la misma manera en cómo nosotros damos por sentado un celular o un automóvil a batería hoy. Es así como esperábamos darles a los actores un espacio para jugar a nivel humano. Los personajes viven una realidad tecnológica cada vez más absurda, que es como nuestra experiencia en la vida real”, agrega Jansen.

“Trabajar en esta serie ha sido un viaje muy salvaje hasta llegar al estreno”, admite Amit Bhalla a este diario. “Lucas (Jansen) y yo somos personas delirantes y estoy a favor de que eso se haya dicho sobre nosotros durante mucho tiempo, pero ahora que la serie se estrenará en dos días. Obviamente, estamos en el precipicio de todo tipo de consideraciones profundas como seres humanos”.

Billy Crudup es Jack y Nicholas Podany es Joey en "Hello Tomorrow!" de Apple TV+.

“Hello Tomorrow!” es como un mundo lunático donde la cigüeña de la fábula infantil en versión animada, Sonny the Stork, conduce un auto de delivery muy tecnológico y deficiente a la vez, por ejemplo, cuando atropella a una mujer en el garaje de su casa. En otro caso, los “bots” domésticos, como las aspiradoras redondas de metal, son en realidad las costosas Irobot Roomba que cada vez se están haciendo más populares en los hogares de distintos países.

“Son cosas que tenemos en nuestras vidas, pero también son un poco diferentes. Actuar en esta serie se sintió tan familiar y tan de otro tiempo, pero usamos la imaginación”, sostiene el actor Billy Crudup durante otra sesión virtual junto a Nicholas Podany, su hijo (Joey) en la ficción.

Un jetpack, mochila propulsora, en "Hello Tomorrow!" de Apple TV+.

EL DRAMA

En este universo audiovisual, también hay mucho drama. La historia sigue la ilusión de vender tiempos compartidos en la luna, que nadie sabe si es certera, aunque el carácter entusiasta de los agentes de ventas Joey (Nicholas Podany), Eddie (Hank Azaria), Shirley (Haneefah Wood), Herb (Dewshane Williams) y Jack (Billy Crudup) enciende un destello en los ojos de sus clientes, usualmente deprimidos por el vacío que sienten en sus vidas, y los enamoran con la idea. Además, los personajes lidian con problemas familiares y financieros tan difíciles de resolver que hasta se vuelven cómicos.

“En la serie, todavía hay muchos errores humanos”, dijo Nicholas Podany a El Comercio. “A pesar de los autos flotantes y las fantasías cumplidas, ya que los personajes están vistiendo la ropa diferente y hablan un lenguaje distinto al mío en 2023, la angustia y la euforia siguen ahí sin importar cuál sea el telón de fondo”.

“A veces, era difícil trabajar con robots en el set”, dice Hank Azaria a Saltar Intro de El Comercio durante una videollamada por Zoom, donde también participaron Dewshane Williams y Haneefah Wood. “Fue divertido. No había demasiado CGI (imagen generada por computadora), pues los bots realmente estaban siendo operados como si fuera una obra de teatro. Los movían como marionetas al lado nuestro. El trabajo se volvió muy mecánico, pero fue divertido ver el diseño y las ideas detrás del resultado final”, agrega.

En la imagen (de izquierda a derecha), aparecen Dewshane Williams, Hank Azaria y Haneefah Wood actúan en "Hello Tomorrow!" de Apple TV+.

De hecho, es interesante que Azaria mencione la palabra “teatro”. Si bien el actor es conocido por el doblaje de voces en series como “Los Simpson”, icónica producción de Fox donde interpretó hasta 22 personajes y con ello ganó varios premios Emmy, también es conocido por actuar en los escenarios de Broadway, al igual que sus colegas en el elenco de “Hello Tomorrow!”. Por eso, el co-showrunner Stephen Falk estaba encantado de trabajar con estrellas que tenían pasados en la industria teatral y un estilo de hacer comedia que funciona para esta serie.

Durante la conferencia virtual, Azaria, Wood y Williams pensaban hipotéticamente que un mundo “retro-futurista” no sería tan malo en la realidad si los jetpacks (mochilas propulsoras) resolvieran el tráfico y los robots cantineros de la serie, en vez de entregar cervezas, hicieran en dos minutos “una hamburguesa con queso, papas fritas y una Coca Cola helada”, bromea Haneefah Wood.

“Si los jetpacks existieran, solo hay que asegurarnos de que haya un paracaídas adjunto”, ríe Dewshane Williams junto a sus compañeros. “Estos bots solo ayudaron a reforzar la construcción del mundo de mi personaje, Lucas, muy preocupado por su pareja. Cuando llegas a un proyecto sólido como este, entonces la escritura, el vestuario y el resto de departamentos de producción son de un trabajo elevado. Y se ejecutaron fenomenalmente bien. Todos hicieron un gran trabajo con sus papeles”.

Trailer y fecha de estreno

La serie “Hello Tomorrow!” estrena el 17 de febrero por Apple TV+. Cuenta con 10 episodios en su primera temporada.

