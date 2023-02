Para los usuarios de las redes sociales, las historias coreanas no han cambiado por estar en Netflix, Prime Video, Star+, Rakuten Viki, HBO Max o Paramount+. Sus historias siguen mostrando los clichés clásicos de las series que antes se transmitían solo por televisión: personajes dulces, escenas repetitivas y discursos controversiales. Mejor dicho, si una pareja de jóvenes no se enamora en un segundo o una escena de lluvia no hace más trágica una situación, la serie no podría ser coreana.

Las siguientes imágenes son una recopilación breve de personajes y escenas cliché de los k-dramas:

1 Una pareja de desconocidos se odia, pero después se enamora. Ejemplo: "Familia elegante" (2019) Mo Seok Hee (Im Soo Hyang) es una heredera insatisfecha con su vida y Heo Yoon Do (Lee Jang Woo) es un abogado de origen humilde. Su mala relación se convierte en amistad y luego en amor cuando, juntos, cooperan para encontrar una verdad del pasado. La serie tiene 1 temporada de 16 episodios y está disponible en Rakuten Viki. 2 Un personaje hombre masculino maltrata a una mujer. "Woo, una abogada extraordinaria" (2022) Park Gyu-sik (Lee Do-kyeong) es un esposo celoso con Choi Yeong-ran (Kang Ae-shim). Un día, en un arranque de cólera, ella lo golpea. Entonces, la abogada Woo Young Woo (Park Eun-bin) se encarga del caso legal de la señora. La serie tiene una temporada de 16 capítulos y está disponible en Netflix. 3 Miradas profundas y diálogos susurrantes entre los personajes. "Árbol del cielo" (2006) Yoon Suh (Lee Wan) es un joven autista que tiene una media hermana, Hana (Parl Shin Hye). Cuando ella empieza a tener problemas con sus familiares, el joven rompe su silencio después de muchos años y juntos empiezan una tierna relación que se vuelve amor. Tienen muchas escenas de miradas románticas detenidas en el tiempo. La serie tiene una temporada de 10 capítulos y no está disponible en streaming. 4 Una persona humilde deja de serlo "The Rebel" (2021) En este drama histórico coreano, el esclavo Amogae (Kim Sang Joong) pelea contra la Sociedad Joseon, una cuna de políticos poderosos que quieren acabar con su familia. Con el tiempo, consigue libertad y se establece en una colonia de bandidos donde prospera, aunque su lucha continúa. La serie tiene una temporada de 30 episodios y está disponible en Rakuten Viki. 5 El buylling de las familias de clase social influyente, que tienen prejuicios contra las personas humildes o débiles. "Los herederos" (2022) Choi Young-do (Kim Woo Bin) es un joven heredero que ejerce maltrato a sus compañeros del colegio, principalmente en contra de los alumnos con bajos recursos. La serie de una temporada tiene 20 episodios y está disponible en HBO Max. 6 Una escena en la lluvia. "Está bien no estar bien" (2020) Ko Moon-young (Seo Ye-ji) es una mujer con un pasado familiar difícil. El joven Moon Gang-tae (Kim Soo-hyun) doblega su corazón oscuro y con el tiempo se enamoran. Ella protagoniza una escena trágica en la lluvia, cuando no tiene dónde quedarse. Ko la rescata de la noche mojada. La serie tiene una temporada de 16 episodios y está disponible en Netflix. 7 Un auto a punto de arrollar a alguien en cámara lenta. "The Glory" (2022) El villano Jeon Jae Joon (Park Sung-hoon) salva de morir atropellada a su hija pequeña Ha Ye-sol (Oh Ji-yul), quien lo ve como el mejor amigo de su madre, mas no como su padre. La serie cuenta con una temporada de 8 episodios y está disponible Netflix. 8 Vivir en una sociedad cruel. "My Mr." (2018) Park Dong-hoon (Lee Sun-kyun) es el clásico personaje exhausto de su trabajo y la sociedad en la que vive. Un día es incriminado de un crimen y conoce a Lee Ji-an (Lee Ji-eun, conocida como “UI”), la única testigo de su inocencia. La serie cuenta con una temporada de 16 episodios y está disponible en Netflix.

Para la periodista especializada en k-dramas, Joan MacDonald, las series coreanas de hoy tienen más violencia y escenas sexuales que antes, pues la televisión era más conservadora con los horarios infantiles. “En streaming, se pueden tratar temas, como el abuso de drogas y el sexo, que en otro momento se desaprobaban en las estaciones televisivas de Corea y Estados Unidos”, comenta la redactora de “Forbes” y exeditora del portal KpopStarz. “Ciertamente, veo más inversión internacional en el género, lo cual crea un cambio en las historias, porque las están escribiendo para público que no solo es asiático”, agrega en diálogo con Saltar Intro de “El Comercio”.

Aunque en Tik Tok e Instagram, abunden videos donde se habla de dramas coreanos muy cliché, MacDonald asegura que los puntos en común en los guiones de los k-dramas son la idea de la lucha constante y el destino idealista, lo demás varía según el género. En “Love Alarm” (Netflix), el joven humilde no se rinde para conquistar a la chica que está saliendo con su compañero de otra posición social. En “Curso intensivo de amor” (Netflix), un personaje ofrece ayuda a otro, porque piensa que hay una conexión de la vida pasada que lo obliga a hacerlo.

“Sin embargo, una de las cosas que realmente amo de los k-dramas es que, en algún momento durante cada episodio, los personajes romperán lo que se llama la cuarta pared y alguien dirá: ‘Eso nunca sucedería en la vida real’. Porque las fantasías solo suceden ahí, no es para tomar el drama completamente en serio”, comenta MacDonald.

"Curso intensivo de amor" (2023) es una serie surcoreana disponible en Netflix.

K-dramas escritos por mujeres

El género coreano se abre al mundo. Y no necesariamente porque alguien siempre tiene un celular de último modelo en las series. Lo importante es que los escritores ya no solo hablan del amor en una atmósfera melosa y de colores pasteles, sino también de la familia en comedias de tono menos conservador. Según datos consultados por la especialista en dramas coreanos, MacDonald, el 94.6 % de todos los guionistas de k-dramas son mujeres.

Así, “la perspectiva femenina” y muchas veces “feminista” las conduce a crear personajes como la joven Ko Moon-young de “Está bien no estar bien” (2020), una escritora de cuentos de terror, independiente y soltera. U otros relatos como “Las hermanas” (2022), una historia inspirada en la obra literaria “Mujercitas” donde aparecen mujeres ambiciosas y autosuficientes, cuyo carácter rompe con la moral cliché y el usual machismo de la mayoría de k-dramas clásicos.

Joan MacDonald es una periodista neerlandesa-estadounidense de Forbes especializada en k-dramas.

El heredero rico y el poder

“Lo infaltable en las series coreanas es el personaje chaebol, un heredero asignado en ese conglomerado de familias ricas”, comenta Rosa, una joven de 27 años que perteneció al grupo peruano de baile k-pop “Exo” y consume dramas del género desde los 15 años.

Un ejemplo de “chaebol k-drama” es la surcoreana Yoon Se-ri (Son Ye-jin) de “Aterrizaje de emergencia en tu corazón” (2019). Ella vive un romance controversial con un soldado del ejército de Corea del Norte. Pero, más allá del común amor dividido por los límites fronterizos que siempre vemos en las series, está la personalidad de una mujer con mucho dinero y heredera de una empresa multimillonaria que solo frecuenta restaurantes con estrellas Michelín y tiene una actitud engreída y a veces discriminatoria con personas que no pertenecen a su misma clase social.

"Aterrizaje de emergencia en tu corazón" (2019) es una serie surcoreana disponible en Netflix.

En streaming, el villano engreído y poderoso se ha hecho más atractivo al tener esa dualidad de ser un humano trágico que esconde ciertas bondades. Algo que pone entre la espada y la pared al espectador. El mejor ejemplo de esto es la exitosa serie “The Glory” (2022), donde una mujer víctima de bullying desea la venganza en contra de sus torturadores, pero, al trazar un plan perfecto para conseguirla, el personaje pasa a un lado oscuro donde es capaz de matar. Todo este drama viene acompañado de una reflexión importante del guion sobre la actitud que toma frente a su sufrimiento. En tanto, sus poderosos enemigos, todos herederos, pasan a ser personajes con un pasado y presente sufrido, casi víctimas.

Finales de catarsis

La mayoría de k-dramas tienen finales felices: la historia termina de una manera positiva, la persona se enamora, supera la adversidad o quien no tenía poder lo obtiene.

Sin embargo, series actuales como “El juego del calamar” (2021) o el drama de crímenes “Big Bet” (2022) llevan a catarsis insospechadas. Tras el estreno de la serie con mayor número de visualizaciones en la historia de Netflix, las series coreanas se mostraron menos románticas, pero más oscuras y con una sociedad compleja, donde todo acaba con la muerte o la resolución de un conflicto poco satisfactorio para el personaje.

"Big Bet" (2022) es una serie de crímenes y un drama coreano original de Disney, pero disponible en Star+.

“Series violentas como ‘Sweet Home’, ‘Squid Game’ y ‘All of Us Are Dead’ a menudo reciben reacciones tibias a nivel nacional (en Corea), pero la increíble acogida internacional de esas series obliga a los espectadores locales a revalorarlas, al tiempo de inspirar a la industria para crear contenido similar”, informa la revista especializada en cultura coreana coreana del Gobierno de Corea.

De esta forma, los guiones coreanos también evolucionan, pues el público extranjero gusta de las series debido a su realismo y crudeza en sus versiones de thriller, misterio y crimen. Además, para el mundo occidental, el idioma dejó de ser una barrera, aunque muchos se quejen de las traducciones de los subtítulos. Pero, en realidad, la moda K no tiene freno y parece que tampoco techo de popularidad en streaming.

"The bargain" (2022) es un thriller coreano de Paramount+ en colaboración con TVING. Tiene seis capítulos.

Detalles... ¿Qué tan cliché es ver una estrella musical en un k-drama? Muy común. La cantante de BlackPink, Kim Ji-Soo, protagonizó “Snowdrop” (Disney, disponible en Star ). El actor Lee Min-ho ganó fama internacional participando en la serie “Los herederos” (HBO Max) y el mismo año de estreno lanzó su primer álbum musical “My Everything”. Otros actores coreanos que pasaron de la música a la actuación son: Lee Ji-eun, con el nombre artístico de “UI”, actúa en “My Mr.” (Netflix); Cha Eun Woo, miembro de la agrupación Astro y actor de “Sweet Revenge” (Viki), Lee Seung-gi, cantante y protagonista de “El libro secreto de la familia Gu” (Viki), entre otros.

