Resulta difícil de imaginarlo ahora, pero en 1997 todos apostaban a que “Titanic” sería un fracaso. No eran tiempos digitalizados como los actuales, pero en los blogs que ya existían y los correos electrónicos que ya se enviaban con cierta frecuencia, empezó a circular una especie de reloj con una cuenta regresiva para el hundimiento de la película del Titanic. Las razones para anunciar el inminente fiasco eran muchas: se hablaban de problemas en el set de rodaje (incluso heridos por las exigentes grabaciones), peleas entre los estudios que se asociaron para poder financiarla y postergaciones en el estreno que lo único que hacían era aumentar el presupuesto de la que por ese entonces era la película más cara jamás hecha en la historia del cine.

Hacer “Titanic” costó más de 200 millones de dólares en una época en la que causaba sorpresa que se hayan invertido 30 millones para la secuela de “Mi pobre angelito”. Sin mencionar que la producción más costosa de aquella década, “Waterworld” (1995), para la que se desembolsaron más de US $100 millones, había tenido un rendimiento mediocre en la taquilla. Pero “Titanic” no tardaría mucho en cerrar bocas. La película se estrenó en salas de cine estadounidenses un 19 de diciembre de 1997. Y para marzo del año siguiente ya hacía titulares por ser la primera película en la historia en superar los mil millones de dólares de recaudación.

Aunque “Titanic” estuvo 15 semanas consecutivas en el primer lugar del ránking de las películas más vistas en cines, el día que más gente fue a verla fue en San Valentín. Por eso no es casual que, 25 años después, el director James Cameron haya decidido que su cinta vuelva a exhibirse en pantalla grande en la víspera del 14 de febrero. Para el cineasta la posibilidad de la experiencia compartida de ver esta historia en una pantalla grande no tiene comparación, más con un ritmo de vida como el actual que no es amigo de la desconexión del mundo que incentiva el acto de ir al cine.

Kate Winslet y Leonardo DiCaprio no eran las estrellas que son hoy en día cuando se estrenó "Titanic". Esta película marcó un antes y un después en sus carreras.

“La película es grande, es brillante, ruidosa y hermosa, pero eso no es lo más importante de verla en el cine. Lo más importante es esa decisión que tomas de ir con tus amigos a compartir una experiencia emocional como la que ofrece ‘Titanic’”, nos dice James Cameron en una videollamada por Zoom a la que se ha conectado desde Nueva Zelanda. “Si piensas en cómo vivimos nuestras vidas ahora, encuentras que somos ‘multitasking’, hacemos muchas cosas al mismo tiempo, tenemos muchas pantallas alrededor, buscamos nuestro contenido en servicios de streaming y no solemos tomar esa decisión de sentarnos y ver una película durante tres horas y 15 minutos sin ninguna pausa. Creo que la gente quiere esa experiencia, quizás no para todas las películas, pero sí para algunas y ‘Titanic’ es una de ellas”, añade el cineasta.

Nada que cambiar

“Titanic” vuelve este 9 de febrero a las salas de cine con una versión 3D que, salvo mejoras en la definición (está en 4k), no tiene mayor diferencial con la que se presentó en 2012 para celebrar los 15 años de su estreno. En aquella ocasión, James Cameron puso especial cuidado en la conversión de la cinta a la tecnología 3D, pero en la historia estaba tan convencido como ahora de que no había nada que modificar.

Famoso por ser muy cuidadoso con los detalles y con la precisión histórica, el cineasta en su momento solo hizo un cambio en el cielo que se proyecta cuando el Titanic se hunde y los protagonistas de la historia, Rose (Kate Winslet) y Jack (Leonardo DiCaprio), tratan de sobrevivir en el mar helado. Cameron pidió hacer una modificación en postproducción en respuesta a un llamado de atención que le hizo el astrofísico Neil deGrasse Tyson tras ver la cinta por primera vez y notar que el firmamento que muestra la película de 1997 no correspondía al año ni al espacio geográfico de la tragedia real.

En los noventa, Neil deGrasse Tyson le envió un correo a James Cameron llamándole la atención por la inexactitud del cielo que se proyecta en una escena clave casi al cierre de la película. Para el relanzamiento de la cinta en 3D, en 2012, el cineasta hizo el cambio.

Pero sobre el desenlace que sigue a esa escena: cuando Rose flota egoístamente sobre una puerta mientras Jack queda a merced de una hipotermia, el cineasta se ratifica en que el personaje debía morir y a lo mucho ha concedido a los fans, en un reciente documental para National Geographic, que la puerta en la que se salva Rose debió ser más pequeña para evitar el debate que hasta ahora lo persigue.

Si hay algo más que se destaca en este regreso de “Titanic” a las salas de cine es la mejora en el sonido gracias a las posibilidades que ahora brinda la tecnología y que para Cameron implican un mayor lucimiento del trabajo en la banda sonora que realizó el fallecido compositor James Horner.

“Quizás yo estoy parcializado, pero creo que esa fue su mejor banda sonora. James hizo mucha música hermosa, pero creo que esta fue la más bella y la que más impacto tuvo”, reflexiona el director sobre el trabajo de Horner, quien además de haber escrito la famosísima canción “My Heart Will Go On”, fue quien insistió para que exista una versión con letra de este tema y quien buscó a Celine Dion para grabarlo, a pesar de su poco interés en participar.

Leonardo DiCaprio tenía 23 años cuando "Titanic" se volvió un suceso.

Es curioso pero muchos de los involucrados en “Titanic” no querían subirse al barco. Además de Celine Dion, es sabido que Leonardo DiCaprio no tenía ganas de hacer una película como la que le proponía Cameron. Mirando atrás, el cineasta dice que no puede acreditarse “esa alineación de planetas” que significó el poder reunir a los talentos necesarios para hacer esta cinta. “Podría tomar crédito por muchas cosas, pero no me puedo atribuir esa alineación de planetas que permitió que Kate y Leo filmaran, que James hiciera la música, que Celine entrará a cantar en la postproducción… Todavía me sorprendo, porque fue un período frenético de mi vida. Hicimos todo en 18 meses, que suena a mucho tiempo hasta que haces una película de ‘Avatar’ que toma 4 años. Hoy me doy cuenta de lo rápido que tomamos decisiones, lo loco que fue ajustarnos a un cronograma. Y, de pronto, han pasado 25 años y la gente todavía hace colas para ver esta película”, dice el director.

James Cameron es, junto a Steven Spielberg, uno de los cineastas más taquilleros de la historia. "Titanic" fue uno de los grandes 'batacazos' del director de "Avatar".

Dos grandes éxitos

Este regreso a salas de “Titanic” le permitirá también a la película continuar creciendo en su récord histórico de taquilla, aunque este mes pasó del tercer al cuarto lugar del ránking por el avance veloz de un reciente estreno que le rinde tributo en varias escenas: “Avatar: The Way of Water”, otro éxito con la firma de James Cameron.

El cineasta es consciente de las escenas que la secuela de “Avatar” presenta que guardan un gran parecido con el clásico noventero, aunque él explica que estas se dieron de manera natural y no como un guiño planificado.

"Avatar: The Way of Water" se estrenó en diciembre del 2022 y los fans hallaron muchas referencias a "Titanic".

“Yo lo comparo con Martin Scorsese. A él le gusta hacer películas de gángster, no creo que una de sus últimas películas de gángster sea una referencia a una de sus otras películas de gángsters. Creo que simplemente él hace las cosas que le gustan y yo también. A mí me gusta el océano, me gustan los barcos y me gusta hundirlos. Y en ‘The Way of Water’ traté de crear algo de peligro para la familia de Sully en una película que es sobre el océano, contra un enemigo que usa tecnología y creo que me encontré allí, no creo que intencionalmente estaba haciendo referencia a ‘Titanic’”, afirma el director que compara su proceso con lo que en ciencias llaman de “evolución convergente”. Es decir, cuando dos especies evolucionan de manera similar a pesar de provenir de procesos diferentes.

Rose DeWitt Bukater y Jack Dawson son los personajes ficticios de "Titanic" que sirven para contar, de otra manera, la historia del naufragio de la embarcación que se promocionaba como imposible de hundir en 1912.

Y aunque en el caso de Cameron los procesos siempre han llevado al éxito, él prefiere la humildad al definir la clave de sus logros. “Como le digo a mi equipo, un poco bromeando, yo solo he tenido 2 o 3 buenas ideas en mi carrera, solo que sigo reciclándolas”.

Además… En cines “Titanic” 3D estará disponible en salas de cine peruanas desde este jueves 9 de febrero.

"TITANIC" (1997) Sinopsis: Unos cazadores de tesoros conocen la historia de una mujer sobreviviente del naufragio del Titanic cuando buscaban una joya valiosísima llamada El corazón del mar. La aparición de esta mujer llamada Rose los llevará a recordar la majestuosidad de la embarcación que zarpó en 1912 y que hizo historia como una de las más grandes tragedias ocurridas en el océano, pero también nos permitirá conocer la historia de amor que vivió con un joven llamado Jack, que consiguió un boleto para el viaje en una partida de póker. Elenco: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Frances Fisher. En streaming: Actualmente, la película no está disponible en streaming en América Latina.