Pamela Anderson estrenará un documental sobre su vida en la plataforma de streaming Netflix. “Pamela: Una historia de amor” será el nombre de la producción que se estrenará el próximo martes 31 de enero y que, como anuncia su tráiler, mostrará el testimonio de la actriz estadounidense respecto al acoso que sufrió en los años 90 por la filtración de un video íntimo, pero también por la hipersexualización de su figura en los medios de comunicación.

En el avance oficial, que puedes ver en la parte superior de esta nota, se ve a la protagonista de “Baywatch” al natural, sin maquillaje a sus 55 años, y asegura que, por primera vez, quiere tomar el control de la narrativa de su vida. “Anoche no dormí nada. Bloqueé esa cinta robada de mi vida para sobrevivir y ahora que todo vuelve a salir a la luz, me siento enferma”, dice en relación al famoso video sexual junto a Tommy Lee.

Pamela Anderson en documental de Netflix.

Asimismo, en el tráiler la actriz asegura que no sentía tener el respeto de la gente. “Tuve que hacer una carrera con las piezas restantes. Pero no soy una damisela en apuros (…) No me importa lo que la gente piense porque es la única opción que tengo. Si me importara lo que la gente piensa, no estaría aquí”, agrega.

Además, Pamela Anderson precisa que algunos hombres continúan viéndola como un juguete de ´Playboy´ y la odian “por ser algo diferente”. “Tienes que ser valiente y usar lo que tienes... ¿Por qué no podemos ser los héroes de nuestra propia historia?”, finaliza.

El documental “Pamela: Una historia de amor” estará disponible a través del gigante del streaming Netflix el próximo martes 31 de enero.