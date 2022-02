Conforme a los criterios de Saber más





El reciente estreno de “Pam & Tommy”, la serie biográfica que relata el recordado robo del video sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee en 1995, ha movido el pasado de la ex pareja y ha traído al presente a los personajes que formaron parte de este escandaloso hecho que marcó la vida y carrera de la ex actriz de Baywatch y el ex baterista de Mötley Crüe. Pero cómo hablar de este par sin mencionar al responsable de la viralización del famoso sextape: Rand Gauthier.

¿Quién fue Rand Gauthier?

La historia de Gauthier se basa en el artículo “Pam y Tommy: la historia no contada del video sexual más infame del mundo”, publicado por la periodista Amanda Chicago Lewis en la revista “Rolling Stone” en 2014, y es también de dónde se inspiraron los guionistas de la serie de Star+.

La relación de Gauthier con Pamela y Tommy comenzó a mitad de los noventa, después que la pareja, recién casada, decidiera realizar cambios estructurales a la mansión que el músico tenía en Malibú. Para ese trabajo fue elegido como electricista el futuro ladrón en cuestión.

Según cuenta Gauthier en la mencionada charla a “Rolling Stone”, trabajar con Tommy Lee fue una especie de pesadilla. Fueron tres meses de ver frente a ti a una estrella de rock viviendo la vida loca junto a su nueva esposa, mientras recibías órdenes para romper paredes, mover esto y lo otro, una y otra vez sin el trato debido ni el pago correspondiente.

Finalmente despedido por Lee, sin pago ni nada, (el músico le debía 20 mil dólares) Rand intenta volver por sus herramientas días después pero el rockero no le devuelve nada y hasta lo amenaza con su arma.

A partir de entonces, el electricista lleno de ira, comenzará a maquinar una venganza que no esperaría le saldría casi redonda.

Seth Rogen como Rand Gauthier en una escena de "Pam & Tommy".

El plan de Rand fue lentamente pensando. El electricista, haciendo uso del conocimiento que tenía del sistema de seguridad de la mansión, planeó su ingreso a la residencia disfrazado de una especie de perro y logró robar la caja fuerte de la pareja de recién casados. Una vez en su poder, Gauthier abrió la caja con una sierra de demolición y encontró en su interior fotos familiares, armas de fuego, un reloj Rolex, un reloj Cartier de oro y diamantes, el bikini blanco que usó Pamela en su boda y 20 cintas de video HI8.

Una de estas cintas tenía una grabación íntima de 54 minutos de duración. En esta se mostraba a Pam y Tommy teniendo sexo en un yate durante los primeros días de matrimonio.

Rand Gauthier junto a una amiga a principios de los noventa.

“Un perdedor nato”

“Rolling Stone” describe a Gauthier en su artículo de la siguiente manera:

“Aquí estaba un chico que, en su cumpleaños número 18, perdió su virginidad con una prostituta de Las Vegas. Aquí estaba un niño de Los Ángeles de principio a fin, luchando por disociarse de su famoso padre, quien protagonizó el ‘Bye Bye Birdie’ original en Broadway y fue ‘Hymie the Robot’ en la comedia de situación de los años sesenta ‘Get Smart’. En los años noventa, Gauthier tenía músculos relucientes y bronceados, hombros anchos, una sonrisa ansiosa y confiada y una voz que es a la vez surfista y Ernie de Barrio Sésamo. La mayoría de la gente lo descarta como un tonto, un teórico de la conspiración al que le gustan los autos rápidos y potentes y las estrellas porno de citas. Incluso hizo algunas escenas él mismo y pasó su tiempo merodeando por un estudio de cine para adultos, construyendo escenarios y charlando con aspirantes a estrellas. Un troll de estudio, lo llamaban”.

Después de obtener una Licenciatura en Ciencias en Electrofísica de la Universidad Estatal de California, a fines de la década de 1980, Rand conoció a la actriz porno Erica Boyer. Ella le presentó a algunos directores de pornografía para que pudiera protagonizar videos junto a ella. Así, Gauthier comenzó una carrera pornográfica de corta duración bajo el nombre de Austin Moore.

Rand Gauthier, cuando era joven.

Hasta mediados de los noventa, Rand Gauthier llegó a grabar unos 75 videos porno. Sin embargo su timidez no lo ayudó a “triunfar” en esta industria. “Tenía que fumar constantemente marihuana para olvidar que había un montón de personas mirándome mientras tenía sexo con mujeres antes las cámaras”, relató a “Rolling Stone”.

Rand Gauthier bajo el nombre de Austin Moore en un video porno.

Un robo nada rentable

Contrario a lo que muchos puedan haber pensado, el video sexual de Pam y Tommy no le hizo ganar grandes sumas de dinero a Gauthier. Como la cinta era robada, no fue fácil vender el material al mercado pornográfico. La solución que le quedó al también electricista fue vender copias en VHS, junto al productor y director de películas para adultos Milton Ingley, por US$ 59.95.

Portada del video sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee.

Sin embargo, la cinta fue rápidamente pirateada, hecho que Rand Gauthier ni Milton Ingley podían evitar ya que no contaban con los derechos del video. Con el material en internet, las cosas se pusieron peores para el dúo ya que si bien el video se viralizó no había dinero que refleje el éxito de la difusión, además, debían pagar un préstamo de 50 mil dólares a Louis “Butchie” Peraino, un mafioso de Nueva York que los ayudó a subir el sex tape.

El video más descargable del mundo

Pamela Anderson y Tommy Lee intentaron detener la circulación de su video sexual en Internet, pero fue imposible, pues ya estaba instalado en una docena de páginas web alrededor del mundo.

Tras el escándalo, años más tarde, Pamela comentaría: “Creo que llegué a estar en el Libro Guinness de los Récords con el vídeo más descargado de la historia. Y lo peor de todo es que fui una pionera en ese sentido, inicié una tendencia que ha servido para que muchas chicas salten a la fama. Algunas de ellas son muy dulces y sé que me admiran, pero jamás deberían haber hecho algo así, es denigrante. Fue uno de los episodios más embarazosos de mi vida. Fue devastador en todos los sentidos, pero sobre todo para mis hijos y nuestro matrimonio”, dijo la también conejita de “Playboy”.

Pamela Anderson y Tommy Lee cuando todavía eran pareja.

Tommy Lee, por su parte, declaró sobre este escándalo en su vida: “me enoja que algún día mis hijos vayan a casa de un amigo y se encuentren con una cinta de sus padres teniendo sexo en un video”.

Gauthier en la actualidad

Según Decider en su edición del 2 de febrero de este año, “Rand Gauthier tiene ahora 65 años. Vive en Santa Rosa, California, cultivando marihuana. Allí intenta decirle a la gente que él es el tipo que robó el video sexual de Pam y Tommy, pero nadie le cree. Es casi imposible encontrar una foto pública oficial de Gauthier, lo que lo convierte en uno de los personajes más misteriosos de toda esta saga”, se lee.

Sobre lo que hizo, Gauthier nunca se mostró arrepentido. Es más, calificó su robo como algo bueno: “Fue lindo. Están enamorados y son una pareja y se divierten el uno con el otro, y creo que eso es genial... Estoy celoso. Ojalá tuviera algo así”.

