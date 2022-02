ESTRENOS 2 DE FEBRERO

Películas

· El Hombre Invisible

Series

· Criminal Minds: Beyond Borders S1

· The Last Man on Earth (S4)

ESTRENOS 4 DE FEBRERO

Películas

· Cocoon: The Return

· Dark Places

· Don’t Let Go

· Doom: Annihilation

· Elizabeth is Missing

· Inside Man: Most Wanted

· Harriet

· Blaze

· Fever Pitch

· The Best Exotic Marigold Hotel

· Twister

ESTRENOS 9 DE FEBRERO

Series

· Ghost Whisperer (S1-S5)

· Taste The Nation (S2)

ESTRENOS 11 DE FEBRERO

Series

· The Masked Singer Special: Season Four Sneak Peek

Películas

· Shutter

· The Girl Next Door

· The Hunger Games: Mockingjay - Part 1

· The Hunger Games: Mockingjay - Part 2

· El Clan

· Love The Coopers

· Neighbors 2: Sorority Rising

· Ouija: Origin of Evil

· Queen & Slim

· Rambo III

· Rambo: First Blood Part II

· First Blood

· Jarhead: Law of Return

· La Panelista

· Last Christmas

ESTRENOS 16 DE FEBRERO

Series

· The Killing (S1-S4)

· Enslaved (S1)

· Harrow (S3)

· Real Housewives of Orange County (S15)

· The Masked Singer (S4)

ESTRENOS 18 DE FEBRERO

Películas

· Auto da Boa Mentira

· Captain Fantastic

· Cats

· Luce

· Snow White And The Huntsman

· The Last Witch Hunter

· The Witch

· Trial By Fire

· The Lighthouse

· Veneza

· Zombie Tidal Wave

· THE ART OF RACING IN THE RAIN

ESTRENOS 23 DE FEBRERO

Series

· Banged Up Abroad (S11)

· Framed by The Killer (S1)

· Remedy (S1-S2)

Serie de National Geographic

· Airport Security (S9)

Películas

· La Boda de Rosa

· AKA: Jane Roe

ESTRENOS 25 DE FEBRERO

Películas

· Ford v Ferrari

· Knocked Up

· Soledad

· Psych 2: Lassie Come Home

· 1917

· Bulletproof 2

· Girl

· How to Build a Girl

· Ich War Noch Niemals in New York

· The Way I See It

· Tyler Perry’s a Madea Christmas