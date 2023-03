Raúl Romero se encuentra más que feliz de poder presentar su ‘Equipo 6′ al público, por lo que ha elaborado un concierto para dar a conocer el enorme talento que tienen los que fueron sus ‘pupilos’ en la última edición de La Voz Perú.

¿Cuál es el objetivo de este concierto?

Mis concursantes tienen estilos muy diversos, todos eran jóvenes, originales en sus estilos. Me di cuenta que podía hacer realidad el deseo de todo entrenador de poder darles un camino más largo después de La Voz, que no quede ahí la cosa. Ahí es cuando decido hacer este evento, ese es el objetivo, que se alternen en el escenario, se van a presentar el Grupo Río, todos aman al Grupo Río. El Equipo 6 tiene que presentarse de manera espectacular, no hacerlo con pistas ni con bandas reducidas, sino con la espectacularidad de La Voz. El 21 estarán con la banda y los bailarines que los acompañaron en sus presentaciones durante el programa.

MIRA AQUÍ: Raúl Romero confirma concierto junto a su equipo de La Voz Perú

Estos chicos son muy talentosos, ¿eso fue determinante para que te animes a compartir escenario con ellos?

¿Qué pasa con el Equipo 6? Los cantantes típicos no se venían conmigo. Los cantantes típicos se iban con Eva, los de cumbia, que había muy buenos, no me elegían a mí porque no me relacionan con la cumbia. Yo quería un equipo variado, diverso, juvenil. Yo no tenía un candidato de cumbia hasta que lo pude “robar”, yo he “robado” a mi candidato de cumbia, Arnold. Tengo a Asmir que canta reggaetón, Richie para salsa romántica, Arnold el “usurpado” que canta cumbia, Frank Ariel que canta timba y salsa dura, Fiño que toca latino andino y es espectacular y Pascarella latino urbano. Tengo una fiesta andante, Equipo 6 es una agrupación que te pone un concierto entero, que te pone una fiesta de cuatro horas, te pone una ‘hora total’ con lo último que hay en reggaetón, cumbia o salsa, es increíble.

¿Cuál piensas que será el futuro del Equipo 6?

Si todo sale bien, pienso que los empresarios empezarán a llamarlos para shows enteros, para aniversarios, tienen mucha espectacularidad y variedad, sobre todo. Yo creo que eso es lo que van a ofrecer, un empresario no necesita más grupos, llevas al Equipo 6 y ya completaste dos o tres horas de tu estelar y un final de fiesta con ellos.

¿Algún mensaje que le quieras dar a las personas que serán tu público en este concierto?

Que se van a sorprender, la gente ama a Río. Hace mucho que no me presento en locales pequeños, hace mucho no me presento en Barranco, se van a sorprender con el Equipo 6. Va a estar Jesús Alzamora como presentador, va a ser un concierto muy lindo, las entradas están ya en Teleticket y el precio es muy razonable porque hay mucho contenido.

La cita está pactada para el viernes 21 de abril a las 8 p.m. en el Centro de Convenciones Barranco (Av. República de Panamá 220) y las entradas ya están disponibles a un precio especial de preventa hasta el 31 de marzo y luego a precios normales en Teleticket.