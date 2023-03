El 2020, la revista estadounidense Billboard incluyó al Grupo 5 en su lista “15 Peruvian Artists to Have on Your Radar” (”15 artistas peruanos para tener en tu radar”), y lo calificó como “uno de los grupos de cumbia más populares del Perú”. El 2022, por tercer año consecutivo, se consolidó como la agrupación de cumbia peruana más escuchada en Spotify. También como una de las que más ingresos generó en los últimos años. Recientemente, logró récord en venta de entradas para sus tres conciertos por su 50 aniversario en el Estadio San Marcos. Un resultado abrumador que ni los líderes de la agrupación se esperaban. “Nos juntamos en mi casa en Chiclayo para ver qué pasaba. Cuando las entradas (para el tercer show) se agotaron en menos de una hora, nos miramos las caras, en silencio, durante algunos segundos; luego nos abrazamos y lloramos. Fue increíble”, describe Elmer Jr. aquel íntimo momento familiar.

“Después de varios minutos, cuando la euforia pasó, nos sentamos y empezamos con los preparativos de esta tremenda responsabilidad, la cual asumimos con total satisfacción y gratitud”, añade. Los ganadores de los Premios Luces a Mejor Concierto de artista peruano y Hit del año reflexionan sobre el buen momento que atraviesa la agrupación. Grupo 5 batió récord al hacer 'sold out' en sus 3 conciertos en el Estadio de San Marcos. Los ganadores del Premio Luces 2022 a Mejor concierto de artista peruano del año por su show Noche de Oro (Parque de la Exposición) y Hit del año por “Me vas a extrañar”, tema que grabaron en colaboración con Ezio Oliva y los uruguayos de Rombai, destacan el buen momento por el que atraviesa la banda. “Estamos muy felices, emocionados, pero sobre todo agradecidos con el público que respalda nuestro trabajo”, señala Christian, vocalista de la agrupación norteña. “Durante muchos años nos hemos preparado demasiado para estos tiempos, hemos producido muchísimos eventos y los estadios será algo espectacular, maravilloso, con varios artistas invitados, serán tres noches inolvidables”, destaca el menor de los Yaipén evitando develar los nombres de las figuras que los acompañarán. Antes de ser la voz principal de Grupo 5, Christian Yaipén fue corista y bailarín. Al culminar el colegió viajó a Estados Unidos para estudiar música en el Berklee College of Music , una de las mejores escuelas de música del mundo. En 2015, luego de graduarse en escritura de música contemporánea y producción, retornó al Perú para inyectarle a la orquesta, conocimiento musical de vanguardia. Desde entonces ocupa el insigne lugar que alguna vez le perteneció a su recordado padre, Elmer Yaipén Uypán, el ‘Faraón de la Cumbia’, uno de los representantes más imponentes de la cumbia peruana. “Christian entró a fortalecer, a cambiar algo, gracias a Dios decidió quedarse con nosotros porque tenía muchos caminos para seguir. A la gente le gustó que tengamos un cantante líder de la familia, se convirtió en la inspiración de muchos jóvenes, también las canciones funcionaron muy bien. Este buen momento es el resultado de una suma de varias cosas: trabajo, sacrificio, viajes...”, enfatiza Andy. “Nunca pensé en formar mi propio grupo o lanzarme como solista porque mi sueño siempre fue ser parte del Grupo 5 y verlo crecer, como está pasando ahora″, aclara Christian. Elmer Jr. Christian y Andy Yaipén, líderes del Grupo 5. (Foto: Alessandro Currarino)

Preparación e inversión No existe una fórmula para asegurar el éxito, pero sí un camino que conduce a este, y los integrantes del Grupo de Oro del Perú lo saben. “El público es muy agradecido cuando le das un buen producto, por eso cuidamos el profesionalismo y el contenido que ofrecemos, desde la música, pantallas, luces, el sonido que es espectacular. Después de un concierto nuestro, la gente se va feliz a su casa y con ganas de regresar”, asegura Elmer. Proyectos En los próximos días, la agrupación lanzará un nuevo material audiovisual que resumirá los mejores momentos de las tres fechas del concierto Noche de Oro 2022. Planean, además, producir sus propias giras en el extranjero. “El video ya está por salir, tendrá los éxitos de la agrupación, pero cantados por Noel Schajris, Eddy Herrera y una larga lista de artistas nacionales y extranjeros. Es gratificante porque siento que todos mis sueños se están haciendo realidad”, refiere Christian. “También queremos seguir conquistando afuera y producir nosotros mismo nuestras giras porque muchas veces no se le brinda al público el servicio que merece”, subraya Elmer Jr.