Un vídeo del cantante del Grupo 5 se viralizó rápidamente en Tiktok ya que podemos verlo ignorar a una fan que golpeaba enérgicamente la ventana de su bus, esperando poder saludar a su ídolo o conseguir un autógrafo. La joven, bastante decepcionada, comentó en su publicación que pensaba que Christian era más humilde.

Sin embargo, el cantante no se quedó callado y decidió hablar sobre el incidente para aclarar lo que realmente sucedió. En palabras del norteño, no fue su intención ignorar a su fan, sino que desde dentro del bus no podía ver lo que sucedía fuera, por lo que decidió cerrar la cortina.

“Yo solamente sentía un pam pam y yo me acerco, como no veía nada, cierro la cortina (...) La gente que me conoce, que ha ido a un concierto, que me ha visto en la calle, ya sabe cómo soy. Yo me tomo todo el tiempo y está claro que yo me debo a ustedes”, comentó en una entrevista sobre el vídeo.

¿QUÉ OPINAN LOS CIBERNAUTAS SOBRE EL INCIDENTE?

Las redes sociales se vieron muy decepcionadas del accionar del artista, condenaron su actitud y afirmaron que nadie es lo que parece. Sin embargo, un gran número de personas defendieron al artista alegando que tal vez se hallaba cansado luego de una presentación y que como todo ser humano necesitaba tiempo para sí mismo.