Por qué Marco Antonio fue despedido del Grupo 5

Marco Antonio Guerrero hizo su debut como vocalista principal del Grupo 5 en el 2006, ganando popularidad por ser la voz de las canciones “Eres mi bien”, “Ingrata” y “Me enamoré de ti y qué”. No obstante, el periodo que estuvo en la orquesta de cumbia solo fue de tres años, ya que fue despedido en pleno concierto y no regresó más.

Luego de ser separado del grupo de cumbia, Marco Antonio formó parte de los Hermanos Yaipén, Grupo América, Agua Marina y tuvo un paso corto en la Orquesta Candela. Tomó la decisión de llevar su carrera como solista, aunque no consiguió el mismo éxito que tenía con la ‘Orquesta de Oro del Perú’. En la actualidad, sigue probando suerte en solitario.

LOS INICIOS DE MARCO ANTONIO ANTES DE INGRESAR AL GRUPO 5

En una entrevista con Carlos Orozco, el músico peruano manifestó que estuvo pasando un mal momento económico previo a su ingreso al Grupo 5, ya que su trabajo como cantante de salsa no tenia éxito. “Me pagaban 15 soles la hora”, dijo. Luego, tuvo que renunciar y hacer de todo para formar parte de una orquesta de cumbia, género que se escuchaba en todas partes.

Marco Antonio Guerrero en una entrevista con Carlos Orozco.

Tuvo la oportunidad de firmar contrato con Internacional Privados, cuando Elmer ‘Chico’ Yaipén se logró presentar en su casa para ofrecerle cantar en el Grupo 5, pues había un cupo libre debido a la salida de Lucho Paz.

Marco Antonio Guerrero no le afirmó por completo en aquel momento. Aunque estaba entusiamdado por la propuesta, no estaba convencido de vivir en Monsefú y mucho menos de rechazar a Internacional Privados ya que ellos le dieron la posibilidad de cantar bajo un contrato de 1000 dólares mensuales.

No obstante, el mismo dueño de Internacional Privados le aconsejó que el Grupo 5 era para él y que era mejor aceptar la otra propuesta. Entonces, Marco Antonio aceptó integrar la agrupación. “Ahí comienza todo, me fui a Monsefú y fui testigo como ‘Chico’ luchaba por el grupo. El cerebro del Grupo 5 es él, sin demeritar el talento de los demás”, reveló.

¿POR QUE DESPIDIERON A MARCO ANTONIO DEL GRUPO 5?

El cantante peruano detalló que fue retirado del Grupo 5 debido a su constante indisciplina e inmadurez en aquel entonces. El buen sueldo que ganaba, la fama, las giras y las continuas fiestas a las que acudía lograron que el músico perdiera el rumbo de su vida, algo que molestó demasiado a Elmer Yaipén.

“Yo me porté mal y con justa razón no volví. ‘Chico’ me botó porque estaba saturado de mis tardanzas, era muy descuidado, me alocó (el ganar más dinero), no era consciente. Ni siquiera lo disfruté, no vivía el momento, solo estaba volando. Creo que eso le pasa a muchas personas que no están preparadas, pero es algo que te enseñan los años”, dijo.

También reveló que el entonces líder del Grupo 5 no aguantó más y, en pleno concierto, le pidió que se retirara de la orquesta. “Me despidió en pleno concierto, delante de su familia y de todos, que estaban de acuerdo (con que se fuera)”, contó.

Tras pasar un mal momento, Elmer Yaipén decidió acercarse a Marco Antonio para arreglar las cosas y para pedirle que vuelva, pero el cumbiambero no aceptó porque tenía conocimiento que la familia Yaipén no estaba de acuerdo con su regreso a la orquesta.

Finalmente, el músico reconoció que continuó con los excesos en las siguientes bandas que formó parte, obteniendo varios apelativos como “mujeriego”, “tardón” y “borracho”. Marco Antonio al finalizar la entrevista resalta que Higinio Capuñay siempre tuvo la razón, pero que no se arrepiente de nada de lo que hizo, ya que las malas experiencias lo ayudaron a mejorar como persona. Incluso, le mandó lo mejor de los éxitos al Grupo 5 en su concierto de aniversario que será en el Estadio San Marcos.