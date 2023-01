¿Peter ya no seguirá en Al fondo hay sitio? Esto dijo Adolfo Chuiman

A solo tres semanas del regreso de la décima temporada de Al Fondo Hay Sitio que se transmite por la señal de América TV, la serie no ha dejado el primer lugar en sintonía, aunque la mayoría se pregunte mediante las redes sociales por qué no aparece Adolfo Chuiman (Peter) hasta la fecha.

Sobre esta ausencia del actor, que en realidad se da por la situación de la trama del mayordomo en la serie, Chuiman se pronunció sobre un posible retiro de la exitosa serie, que se estaría dando este mismo año.

AL FONDO HAY SITIO: ¿QUÉ SUCEDIÓ CON PETER?

Al inicio de la décima temporada, Francesca (Yvonne Frayssinet) descubrió que Peter (Adolfo Chuiman) compró la casa de los Gonzales, por lo que obtuvo el rechazo y reclamo de Madame. Posteriormente, el mayordomo tomó la decisión de retirarse de la casa, pero antes le dijo a matriarca de los Maldini que solo quiso protegerla de su esposo, Diego Montalbán.

Un día después de este enfrentamiento, Peter se marchó de la mansión sin decir nada a nadie, solo le dejó una carta a su madame. En estos últimos capítulos de Al Fondo Hay Sitio, Francesca Maldini se entera que Peter alquiló un departamento en el distrito de San Isidro y piensa en llamarlo, aunque al final se arrepiente.

ADOLFO CHUIMAN SE PRONUNCIA SOBRE SU AUSENCIA EN “AL FONDO HAY SITIO”

Mediante una conversación con Infobae, Adolfo Chuiman reveló que varias personas le preguntan por qué no aparece en la serie, que ya extrañan su presencia. No obstante, él no tiene problema en recordarles lo que sucedió en la temporada 9 y que ahora se encuentra en la espera del guion para su pronto regreso a la serie.

Aunque, hay una situación que pone en duda su participación. El actor reconoció que viajar todos los días a Pachacamac para grabar lo está agotando mucho.

“Yo recién entro en unas semanas, todo depende del guion, estoy esperando que me llamen, pero ya sinceramente, con este sol irse a Pachacamac... ay, Ave María, son casi dos horas de ida y dos horas de regreso. Pero bueno... chamba es chamba. ¿Si estoy agotado? Es largo el trayecto. La lejanía de Pachacamac me baja un poco”, dijo.

Asimismo, el actor peruano declaró que tiene una conversación pendiente con Gigio Aranda. Sin embargo, resaltó que seguirá unos meses más en la serie, ya que trata de enfocarse en un proyecto propio, el cual espera que pueda aterrizar en algún canal. “América TV tendrá la prioridad”, reveló.

“Ahora estoy con un proyecto nuevo. Yo fui el de la idea de Taxista Ra Ra, y era solo media hora, una vez a la semana. El programa pegó y de ahí llegó Mil Oficios. Me dijeron, Adolfo por qué vas a ser taxista, nomás, puedes hacer varias cosas. Duró años también. Para mí es buenísimo este proyecto, porque tiene tres personajes principales, agarra contexto. Realmente lo estoy analizando mucho”, declaró.

ADOLFO CHUIMAN CASI RECHAZA EL PAPEL DE PETER MCKAY EN “AL FONDO HAY SITIO”

El actor detalló que interpretar a Peter le ha traído muchas alegrías, a pesar que en un inicio no quiso interpretarlo. Adolfo Chuiman reveló que el saber que encarnaría a un mayordomo no le gustó “para nada”, ya que consideraba que por sus años de experiencia merecía un papel más importante. Lo que nunca pensó es que este personaje terminaría siendo uno de los principales y el más querido por el público.

“Me di cuenta de que el actor tiene que hacer de todo. Peter es el mayordomo enamorado, y eso lo hace mantenerse cerca siempre de su madame. Hace su trabajo con amor por estar al lado de ella. Muchos se han sentido identificados, porque sucede. Llegué a querer al personaje por la intensidad que tiene, le di cariño y amor al personaje”, señaló al medio Infobae.

“Siempre he creído que si un actor no tiene intensidad, no tiene vida. Pegó mucho, y me di más cuenta cuando le dispararon (en la segunda temporada), fue un rating histórico el que logró. Para mí, cómo persona fue emocionante, sentir ese cariño en las redes sociales. Pero a más cariño, más compromiso. Ahí está el resultado”, finalizó.