La popular actriz Úrsula Boza, conocida como ‘Mirada de Tiburón’ está en su mejor momento a nivel profesional luego de regresar a la exitosa serie “Al fondo hay Sitio”. Sin embargo, no todo es color de rosas para la artista peruana debido a que en una edición más de su canal de Youtube con su expareja Christopher Gianotti contó que su hija le ha puesto una prohibición que afectaría gravemente su trabajo.

El último episodio del programa digital ‘Por algo pasan las cosas’ la popular ‘Mirada de tiburón’ reveló detalles inéditos de su ingreso a la décima temporada de la producción nacional. Además, recordó las últimas escenas que tuvo con su compañero Giovanni Ciccia (Diego Montalbán), con quien tiene una relación sentimental en la ficción, situación que no le gusta en lo absoluto a su niña.

Esta vez, la actriz decidió confesar que su hija no quiere que su personaje de Al fondo hay Sitio se dé besos con Diego Montalbán. “La Pazita vio porque es fan de Al fondo hay sitio. Empezamos a ver el capítulo y vio la escena con Montalbán entonces puso sus bracitos así y me mira y me dice: ‘¿mamá te vas besar?’”, le reprochó.

Sin embargo, la artista reveló que le contestó a la menor: “En este momento no, pero en algún momento va haber un beso”. Por su parte, la pequeña se mostró en contra de los cariños y no dudó en mostrar su negativa para las escenas cariñosas: “No quiero que te beses”, fue la tajante respuesta de la hija de la actriz.

ÚRSULA BOZA SE SIENTE HONRADA DE VOLVER A “AL FONDO HAY SITIO”

“Estoy feliz. Ya no estoy nerviosa, pero estaba súper ansiosa. Estoy feliz de regresar a mi casa con mi personaje que me ha dado tanto durante ocho años, pero estoy extremadamente feliz de regresar ... Es la primera vez que trabajo con él, que lo conozco. Nos hemos conocido minutos antes de grabar la escena y en verdad me ha hecho sentir súper cómoda”, comentó.