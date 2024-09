Claudia Llanos, la icónica villana de “Al fondo hay sitio” murió a manos de Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet) en un reciente episodio de la serie. Este hecho generó más de una interrogante sobre su partida y un posible regreso de la popular ‘Mirada de tiburón’ en el futuro; sin embargo, Úrsula Boza, actriz que dio vida al personaje, aclaró que es un adiós definitivo.

En conversación con América Espectáculos, ‘Uchi’ Boza se despidió para siempre de su icónico personaje. Según dijo, tuvo sentimientos encontrados al grabar su última escena como la antagonista de “Al fondo hay sitio”.

“Cuando estaba grabando tenía mucha ansiedad, pero definitivamente estoy muy apenada, pero agradecida, y siempre lo he dicho y siempre lo diré, agradecida con AFHS, agradecida con Estela, con Gigio, con Efraín Aguilar, también por esta gran oportunidad, por este regalo que ha sido Claudia, la ‘Mirada de tiburón’, que la voy a tener en mi corazón para toda la vida”, dijo Úrsula Boza.

“Y nada, es el fin de este personaje, pero no el fin de mi carrera, pero lo siento un poco así. Me da muchísima pena, la verdad. Ya no creo que reviva. Ya no, ya es mucho ya, pero no, ya no creo que esta vez ya no revive. Ya nada”, añadió, poniendo punto final a su participación en la exitosa serie.

Por otro lado, la actriz fue consultada por si ‘Claudia Llanos’ tendría un sucesor o reemplazo en la serie, a lo que evitó ahondar en detalles. “Eso lo tendrían que ver, pero mientras tanto”, dijo mientras hacía un gesto de guardar silencio.

